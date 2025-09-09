XPENG: Οδηγώντας με τεχνητή νοημοσύνη

Η XPENG, κορυφαία εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με έδρα την Κίνα, παρουσίασε στην IAA Mobility 2025 τα πιο πρόσφατα επιτεύγματά της ως πρωτοπόρος του μέλλοντος της κινητικότητας με τεχνητή νοημοσύνη. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του νέου P7 αναδεικνύει τη δύναμη της εταιρείας στην τεχνολογία AI, τα έξυπνα συστήματα οδήγησης και τη μηχανική υψηλής απόδοσης, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει την επέκταση της παγκόσμιας παρουσίας της.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της XPENG βρίσκεται το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που η ίδια ανέπτυξε, το οποίο υποστηρίζει κάθε πτυχή του οικοσυστήματος κινητικότητας της εταιρείας -από αυτοκίνητα με AI και ιπτάμενα οχήματα έως ανθρωποειδή ρομπότ.

Η αρχιτεκτονική τεχνητής νοημοσύνης της XPENG ενσωματώνει το cloud, το όχημα, την υπολογιστική ισχύ και το hardware. Αυτές οι δυνατότητες υποστηρίζονται από μια πλήρως ενσωματωμένη αρχιτεκτονική κεντρικού υπολογιστή και ζωνικού ελέγχου, επιτρέποντας τη στενή συνεργασία μεταξύ hardware και software σε όλο το όχημα.

Το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας είναι το νέο P7, ένα πρωτοποριακό σπορ sedan που συνδυάζει αυθεντική και φουτουριστική σχεδίαση, επιδόσεις επιπέδου supercar και απαράμιλλη αντοχή. Αποδίδει ισχύ 593 PS, επιταχύνει από 0-100 km/h σε 3,7 δευτερόλεπτα και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 230 km/h. Το μοντέλο έθεσε νέο ορόσημο στην αντοχή των ηλεκτρικών οχημάτων, διανύοντας 3.961 km σε 24 ώρες -ρεκόρ για EV μαζικής παραγωγής.



Βασιζόμενη σε αυτές τις καινοτομίες, η XPENG προχωρά στη μαζική παραγωγή οχημάτων με αυτόνομη οδήγηση επιπέδου L4 έως το 2026, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει δοκιμές Robotaxi στην Κίνα. Το έξυπνο σύστημα οδήγησης NGP έχει ήδη ξεκινήσει τη διεθνή προσαρμογή του, με στόχο να προσφέρει κορυφαίες εμπειρίες έξυπνης οδήγησης στους χρήστες μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2026.



Ταυτόχρονα, η XPENG θα εγκαινιάσει επίσημα τον Σεπτέμβριο το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στο Μόναχο -το πρώτο της στην Ευρώπη- με στόχο την καινοτομία στη μελλοντική κινητικότητα με τεχνητή νοημοσύνη και τη στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους χρήστες.



Η XPENG ανοίγει νέους δρόμους και στους ουρανούς. Η θυγατρική της, XPENG AEROHT, που ειδικεύεται στα ιπτάμενα αυτοκίνητα, έχει αφιερώσει 12 χρόνια στην έρευνα και ανάπτυξη και έχει δημιουργήσει επτά γενιές πρωτοτύπων. Τον Οκτώβριο, το «Land Aircraft Carrier» - το πρώτο αρθρωτό ιπτάμενο αυτοκίνητο στον κόσμο- θα πραγματοποιήσει την παρθενική του διεθνή πτήση στο Ντουμπάι.

Πέρα από τα αυτοκίνητα και τα ιπτάμενα οχήματα, η XPENG επεκτείνει την κινητικότητα με τεχνητή νοημοσύνη στη ρομποτική. Το επαναστατικό ανθρωποειδές ρομπότ IRON -που αναπτύχθηκε σε πέντε χρόνια και μέσα από έξι γενιές -βρίσκεται τώρα σε φάση εκπαίδευσης σε εγκαταστάσεις εργοστασίων και αναμένεται να κάνει την είσοδό του στη μαζική παραγωγή το 2026. Παράλληλα, το ανθρωποειδές ρομπότ επόμενης γενιάς της εταιρείας προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.