CUPRA Raval: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Η CUPRA έκανε μια τολμηρή είσοδο στην Έκθεση του Μονάχου με την αποκάλυψη του καμουφλαρισμένου CUPRA Raval, του επερχόμενου ηλεκτρικού αστικού αυτοκινήτου της μάρκας, το οποίο θα λανσαριστεί την επόμενη χρονιά.

To CUPRA Raval θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του και θα λανσαριστεί το 2026, ως το πρώτο μοντέλο της Ηλεκτρικής Αστικής Οικογένειας, που αποτελείται από τέσσερα αυτοκίνητα από το Brand Group Core του Volkswagen Group. Ξεκινώντας με την παραγωγή του CUPRA Raval τους επόμενους μήνες και ακολουθούμενο από το Volkswagen ID. Polo, και τα δύο αυτοκίνητα θα κατασκευάζονται στο Martorell.

Το CUPRA Raval είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σχεδιασμένο να οδηγήσει τη μάρκα πέρα από τα παραδοσιακά όρια. Δημιουργώντας μία τέλεια ισορροπία μεταξύ εντυπωσιακού σχεδιασμού, ηλεκτρικής απόδοσης και αντισυμβατικών χαρακτηριστικών, το CUPRA Raval καθοδηγείται από το συναίσθημα και έχει αναπτυχθεί για να αψηφά τις προσδοκίες.

Βασισμένο στη ΜΕΒ πλατφόρμα του Volkswagen Group και με κίνηση στους εμπρός τροχούς, το CUPRA Raval προσφέρει μία δυναμική και συναρπαστική εμπειρία με επίκεντρο τον οδηγό. Με μόλις 4μ. μήκος, είναι συμπαγές και σχεδιασμένο για πολλά περισσότερα από την απλή ζωή στην πόλη. Με αυτό το τολμηρό μοντέλο που θα κυκλοφορήσει το 2026, η CUPRA αποδεικνύει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να είναι συναρπαστικά και φτιαγμένα για ανθρώπους που αγαπούν να οδηγούν και όχι απλά να τους οδηγούν.