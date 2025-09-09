Pirelli P Zero E: Πήρε το διεθνές βραβείο Compasso d’Oro

Πρώτη Δημοσίευση: 09.09.25, 10:05
Pirelli P Zero E: Πήρε το διεθνές βραβείο Compasso d’Oro
Η Pirelli τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Compasso d’Oro της ADI, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα βραβεία στον χώρο του βιομηχανικού σχεδιασμού, που θεσπίστηκε το 1954. Χάρη στα καινοτόμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του, το Pirelli P Zero E είναι το πρώτο ελαστικό που λαμβάνει αυτό το βραβείο, συγκεκριμένα στην κατηγορία «Σχεδιασμός για την Κινητικότητα».

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ειδικής διεθνούς έκδοσης των βραβείων Compasso d’Oro, που φέτος γιορτάζουν την 70ή τους επέτειο στην Expo 2025 στην Οσάκα της Ιαπωνίας.

Το Pirelli P Zero E παρουσιάστηκε το 2023 ως το πρώτο ελαστικό Ultra High Performance στον κόσμο με πάνω από 55% βιολογικά και ανακυκλωμένα υλικά, διατηρώντας υψηλές επιδόσεις και ασφάλεια ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, όπως ο βρεγμένος δρόμος. Οι επιδόσεις, η αποδοτικότητα και η άνεση επιβεβαιώνονται από την τριπλή βαθμολογία «Κατηγορίας Α» για πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα, αντίσταση κύλισης και θόρυβο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ετικέτα ελαστικών. Το ελαστικό έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων (

PIRELLI
 |
PIRELLI P ZERO E
 |
ΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ COMPASSO D’ORO
