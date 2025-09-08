Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Οι νικητές του αγώνα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, ο έβδομος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων (FIA EHRC). Νικητές του αγώνα αναδείχθηκαν οι Jari-Matti Latvala – Jani Hussi, οι οποίοι κυριάρχησαν επί ελληνικού εδάφους, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Το δεύτερο σκέλος εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο για το Φινλανδικό δίδυμο, καθώς με την Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) επικράτησε και στις έξι Ειδικές Διαδρομές του δεύτερου σκέλους, πετυχαίνοντας την τρίτη του νίκη στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.