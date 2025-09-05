Opel: Τα μοντέλα που οδηγούν τα αστέρια του Ολυμπιακού

Οι νέες μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι έτοιμες να κερδίσουν τις εντυπώσεις μέσα στο γήπεδο, ενώ με το «καλημέρα» τράβηξαν τα βλέμματα στον…δρόμο. Οι Ντανιέλ Ποντένσε, Γκουστάβο Μάνσα και Μέχντι Ταρέμι έχουν ήδη επιλέξει να κινούνται με αυτοκίνητα που εκπέμπουν δυναμισμό, στιβαρότητα και προηγμένη τεχνολογία. Πρόκειται για τα νέα SUV της Opel, Grandland και Frontera.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε, γνωστός για την εκρηκτικότητα και την ταχύτητά του, βρήκε στο Opel Grandland την ίδια αίσθηση επιδόσεων και σιγουριάς που τον διακρίνει στο χορτάρι. Η άνεση των Intelli-Seats και οι κορυφαίες τεχνολογίες του Grandland ταιριάζουν στο καθημερινό του πρόγραμμα, από τις προπονήσεις μέχρι τις οικογενειακές του στιγμές.

Ο Γκουστάβο Μάνσα, με το νεανικό του πάθος και την ενέργεια που φέρνει στην ομάδα, ταυτίζεται με το Opel Grandland. Ένα SUV που του χαρίζει την αίσθηση ασφάλειας και δύναμης που χρειάζεται τόσο στην καθημερινότητά του όσο και στις μεγάλες στιγμές στο γήπεδο.

Ο Μέχντι Ταρέμι, ένας από τους πιο έμπειρους επιθετικούς στην Ευρώπη, εκτιμά την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δύναμη. Με το Opel Frontera απολαμβάνει premium τεχνολογία, ευελιξία και τον χώρο που χρειάζεται ένας αθλητής υψηλών απαιτήσεων.

Η Opel στηρίζει σταθερά τον Ολυμπιακό και τους ποδοσφαιριστές του, προσφέροντάς τους οχήματα που αντικατοπτρίζουν το πάθος για κορυφή, την τεχνολογική πρωτοπορία και την καθημερινή αξιοπιστία.