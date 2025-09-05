Opel: Τα μοντέλα που οδηγούν τα αστέρια του Ολυμπιακού

Τι οδηγούν Ντανιέλ Ποντένσε, Γκουστάβο Μάνσα και Μέχντι Ταρέμι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Σεπτεμβρίου
05.09.25 , 23:40 «Να σαπίσουν στη φυλακή τα χέρια που στέρησαν το οξυγόνο του Παναγιωτάκη»
05.09.25 , 23:28 Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
05.09.25 , 22:45 Ευθύμης Ζησάκης: Οι διακοπές με το μωρό είναι... Instagram vs Reality
05.09.25 , 22:17 ΕΛΠΙΣ: Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό
05.09.25 , 22:05 Νίκος Πορτοκάλογλου: Επιστρέφει στη σκηνή μετά το έκτακτο χειρουργείο
05.09.25 , 22:01 Βαγγέλης Μαρινάκης: Η μέση οικογένεια υποφέρει από τις 20 του μηνός
05.09.25 , 21:47 Mητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: Δεν τελειώνουν αύριο τα μέτρα
05.09.25 , 21:15 Ηρακλής Τσουζίνοφ: Η άσχημη εμπειρία που είχε στην Α' Δημοτικού στην Ελλάδα
05.09.25 , 21:09 Opel: Τα μοντέλα που οδηγούν τα αστέρια του Ολυμπιακού
05.09.25 , 21:00 GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
05.09.25 , 20:50 Φάρμα: Πρεμιέρα 15 Σεπτεμβρίου στο Star! - Tο εντυπωσιακό τρέιλερ!
05.09.25 , 20:44 Κρητική Μαφία: Προφυλακίστηκαν άλλα 5 μέλη της
05.09.25 , 20:24 Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτιρίου
05.09.25 , 20:15 Λιάγκας: Στο εξωτερικό με τους γιους του, λίγο πριν την πρεμιέρα του
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Αλεξάνδρα Νίκα: Η εμφάνιση με total white λινό σύνολο και σανδάλια Hermès
BMW Group: Το νέο πρόσωπο στην διοίκηση της MINI σε δώδεκα χώρες
Mητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: Δεν τελειώνουν αύριο τα μέτρα
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
Σαμπαλένκα- Φραγκούλης: Στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στη Μύκονο
Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
Όλγα Φαρμάκη: Διακοπές στο Μπαλί μαζί με τον σύντροφό της και την κόρη τους
Βαρύ πένθος για την Έμιλυ Κολιανδρή: Πέθανε η μητέρα της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Opel: Τα μοντέλα που οδηγούν τα αστέρια του Ολυμπιακού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι νέες μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι έτοιμες να κερδίσουν τις εντυπώσεις μέσα στο γήπεδο, ενώ με το «καλημέρα» τράβηξαν τα βλέμματα στον…δρόμο. Οι Ντανιέλ Ποντένσε, Γκουστάβο Μάνσα και Μέχντι Ταρέμι έχουν ήδη επιλέξει να κινούνται με αυτοκίνητα που εκπέμπουν δυναμισμό, στιβαρότητα και προηγμένη τεχνολογία. Πρόκειται για τα νέα SUV της Opel, Grandland και Frontera.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε, γνωστός για την εκρηκτικότητα και την ταχύτητά του, βρήκε στο Opel Grandland την ίδια αίσθηση επιδόσεων και σιγουριάς που τον διακρίνει στο χορτάρι. Η άνεση των Intelli-Seats και οι κορυφαίες τεχνολογίες του Grandland ταιριάζουν στο καθημερινό του πρόγραμμα, από τις προπονήσεις μέχρι τις οικογενειακές του στιγμές.

Opel: Τα μοντέλα που οδηγούν τα αστέρια του Ολυμπιακού

Ο Γκουστάβο Μάνσα, με το νεανικό του πάθος και την ενέργεια που φέρνει στην ομάδα, ταυτίζεται με το Opel Grandland. Ένα SUV που του χαρίζει την αίσθηση ασφάλειας και δύναμης που χρειάζεται τόσο στην καθημερινότητά του όσο και στις μεγάλες στιγμές στο γήπεδο.

Opel: Τα μοντέλα που οδηγούν τα αστέρια του Ολυμπιακού

Ο Μέχντι Ταρέμι, ένας από τους πιο έμπειρους επιθετικούς στην Ευρώπη, εκτιμά την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δύναμη. Με το Opel Frontera απολαμβάνει premium τεχνολογία, ευελιξία και τον χώρο που χρειάζεται ένας αθλητής υψηλών απαιτήσεων.

Η Opel στηρίζει σταθερά τον Ολυμπιακό και τους ποδοσφαιριστές του, προσφέροντάς τους οχήματα που αντικατοπτρίζουν το πάθος για κορυφή, την τεχνολογική πρωτοπορία και την καθημερινή αξιοπιστία.   

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΑ OPEL
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top