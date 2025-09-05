MINI JCW x Deus Ex Machina: Είναι τρόπος ζωής

Δύο κόσμοι, δύο αυτοκίνητα αλλά ο ίδιος ενθουσιασμός

MINI JCW x Deus Ex Machina: Είναι τρόπος ζωής
Με βαθύ σεβασμό στην κατασκευαστική δεξιοτεχνία, την κουλτούρα και τις κοινότητες που τα διαμορφώνουν, η συνεργασία της MINI John Cooper Works με τη Deus Ex Machina ζωντανεύει μέσα από δύο εξατομικευμένα one-off αυτοκίνητα που αποτελούν ζωντανές εκφράσεις ενός τρόπου ζωής όπου η αγάπη για την ταχύτητα συναντά τη δημιουργικότητα και τον προσεγμένο σχεδιασμό. Σχεδιασμένα όχι μόνο με γνώμονα τις επιδόσεις, αλλά και για τους ανθρώπους που ζουν και αναπνέουν μέσα από αυτές.

MINI JCW x Deus Ex Machina: Είναι τρόπος ζωής

Οι ορατές ραφές, οι εντυπωσιακοί διακόπτες και οι παραδοσιακοί μοχλοί αναδεικνύουν τον μηχανικό χαρακτήρα των cockpit. Τα υλικά και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται δημιουργούν έντονες αντιθέσεις και μια σκόπιμη ρήξη με οτιδήποτε γυαλιστερό. Αντί για τελειότητα, προέχει η αυθεντικότητα: οι σχεδιαστές κάνουν λόγο για μια «ακατέργαστη, χειροποίητη προσέγγιση» που φέρνει στο προσκήνιο την «ομορφιά της ατέλειας». Στο εξωτερικό, τα εκφραστικά γραφικά με αριθμούς, τα γεωμετρικά στοιχεία και τα φωτεινά χρώματα αποτίουν φόρο τιμής στην αγωνιστική ιστορία της MINI.

MINI JCW x Deus Ex Machina: Είναι τρόπος ζωής

Τα δύο πρωτότυπα οχήματα βασίζονται σε προτάσεις της MINI John Cooper Works: το πρώτο, ένα MINI JCW Electric με ισχύ έως 190 kW/258 hp και το δεύτερο, ένα MINI JCW με κινητήρα εσωτερικής καύσης που αποδίδει 170 kW/231 hp. Η οροφή κάθε οχήματος κοσμείται από ένα μεγάλο λευκό «Χ», στοιχείο που συμβολίζει τη συνεργασία και τη δημιουργική σύμπραξη μεταξύ δύο εμβληματικών εμπορικών σημάτων: MINI JCW x DEUS.

MINI JCW x Deus Ex Machina: Είναι τρόπος ζωής

Το αποκορύφωμα της επικοινωνιακής καμπάνιας του project MINI JCW x DEUS θα είναι η παγκόσμια πρεμιέρα στην IAA Mobility 2025, με την αποκλειστική βραδιά MINI JCW x DEUS Night να πραγματοποιείται στις 6 Σεπτεμβρίου στο MINI Pavilion. Η συνεργασία MINI JCW x DEUS θα παραμείνει σε έκθεση στο MINI Pavilion έως τις 14 Σεπτεμβρίου.Η αποκλειστική lifestyle συλλογή MINI x DEUS θα είναι διαθέσιμη προς πώληση στον ίδιο χώρο, καθώς και online μέσω όλων των καναλιών της DEUS και στα καταστήματά της.

 

