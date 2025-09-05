BMW Group: Το νέο πρόσωπο στην διοίκηση της MINI σε δώδεκα χώρες

Το βαρύ βιογραφικό και τα σχέδια

BMW Group: Το νέο πρόσωπο στην διοίκηση της MINI σε δώδεκα χώρες
Ο Massimo Senatore – μέχρι πρότινος Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group Πορτογαλίας – αναλαμβάνει με άμεση ισχύ τη διοίκηση της μάρκας MINI σε δώδεκα χώρες του BMW Group Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Ο Massimo Senatore εντάχθηκε στο BMW Group το 2002. Έκτοτε κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του Διευθυντή Πωλήσεων στην Ιταλία, ενώ πιο πρόσφατα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group στην Πορτογαλία.

Όπως δήλωσε ο Neil Fiorentinos, Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Vertriebs GmbH και Πρόεδρος του BMW Group Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης: «Καλωσορίζουμε τον Massimo Senatore στην περιοχή Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον νέο του ρόλο. Είμαστε βέβαιοι ότι το πάθος του για τη μάρκα MINI και η μακρόχρονη εμπειρία του στο BMW Group θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια για τη συνεχιζόμενη επιτυχία της ομάδας στην περιοχή».

 

