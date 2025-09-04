Αυτό είναι το νέο ID. Polo

Το νέο ηλεκτρικ΄πο μοντέλο με όπλο την χαμηλή τιμή

Αυτό είναι το νέο ID. Polo
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

To νέο ID. Polo: Ιδού η νέα εποχή ηλεκτροκίνησης της Volkswagen Η Volkswagen περνά στην επόμενη φάση με ένα μοντέλο–σύμβολο: το ID. Polo. Ένα όνομα με ιστορία 50 χρόνων συναντά την καινοτομία της οικογένειας ID. και γράφει το πρώτο κεφάλαιο της νέας εποχής. Η παγκόσμια πρεμιέρα του το 2026 θα αποτελέσει ορόσημο για τη μάρκα.Ο Thomas Schäfer, CEO της μάρκας Volkswagen, τονίζει: «Το ID. Polo είναι μόνο η αρχή. Φέρνουμε τις αξίες μας – ποιότητα, διαχρονικό σχεδιασμό, τεχνολογία για όλους – στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης».

Ένα όνομα με δύναμη – ένα μοντέλο με μέλλον

Το Polo υπήρξε πάντα συνώνυμο της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της καινοτομίας για όλους. Σήμερα, το ID. Polo συνεχίζει την παράδοση, προσφέροντας σύγχρονη ηλεκτροκίνηση που είναι προσιτή και σχεδιασμένη με γνώμονα τον άνθρωπο. Ο Martin Sander, Μέλος του Δ.Σ. για Πωλήσεις, Μάρκετινγκ και After Sales, σημειώνει: «Δίνουμε στα νέα μας μοντέλα ονόματα που αγγίζουν συναισθήματα και επαναφέρουν μνήμες. Το ID. Polo φέρνει τη δύναμη του ονόματος Polo στο αύριο».

Αυτό είναι το νέο ID. Polo

Το GTI ηλεκτρικό

Η ιστορία συνεχίζεται με το ID. Polo GTI το 2026. Βασισμένο στο πρωτότυπο ID. GTI Concept, προσφέρει δυναμικές επιδόσεις και σπορ χαρακτήρα, μεταφέροντας το θρυλικό DNA του GTI στην ηλεκτρική εποχή.

Αυτό είναι το νέο ID. Polo

Η νέα εποχή της Volkswagen

Με τα ID. Polo και ID. Cross, η Volkswagen κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή και πιο συναρπαστική από ποτέ. Νέα υλικά, κορυφαία ποιότητα, φυσικά και ψηφιακά χειριστήρια σε τέλεια ισορροπία – όλα σχεδιασμένα για τις ανάγκες των οδηγών.Από το πρώτο ID.3 έως το κορυφαίο ID.7, η οικογένεια ID. ηγείται της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη. Με το νέο ID. Polo, η Volkswagen κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας.

Περισσότερο από αυτοκίνητο, το νέο ID. Polo εκφράζει έναν νέο τρόπο ζωής: καθαρό, τεχνολογικά εξελιγμένο και ανοιχτό σε όλους. Ένα μοντέλο που μιλά στις νέες γενιές, φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση από την καινοτομία στην καθημερινότητα, με αυτοπεποίθηση και στυλ.

