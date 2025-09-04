Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025

Δείτε τα μοντέλα που παρουσιάζουν

Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
Η Star Automotive & η O&J Automotive, μέλη του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα παρουσιάζουν στο ελληνικό κοινό τις πιο σύγχρονες λύσεις μετακίνησης, δίνοντας έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ψηφιακές τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία οδήγησης.

Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025 

Στην έκθεση θα βρίσκονται: η εντυπωσιακή Mercedes-AMG SL43,η ναυαρχίδα των ηλεκτρικών οχημάτων της μάρκας, Mercedes EQS SUV,
η πολυτελής και ευρύχωρη V-Class,καθώς και το ολοκαίνουριο, πρωτοποριακό, αμιγώς ηλεκτρικό smart #5, το πιο επιβλητικό smart που έχει κατασκευαστεί ποτέ, με κορυφαία ποιότητα, εντυπωσιακή ευρυχωρία και αρχιτεκτονική 800 volt η οποία επιτρέπει ταχεία φόρτιση DC έως και 400 kW, φορτίζοντας την μπαταρία 100 kWh από 10% σε 80% (κατάσταση φόρτισης) σε λιγότερο από 18 λεπτά!

Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025 

Από πλευράς Omoda & Jaecoo, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρώτοι το ολοκαίνουριο Omoda 9 SHS, το οποίο πραγματοποιεί την πανελλαδική του πρεμιέρα στην AUTO THESSALONIKI 2025. Το νέο μοντέλο θα πλαισιώνεται από τα Omoda 5, Omoda 5 EV, Jaecoo 7 και τον πρωταθλητή της γκάμας σε αυτονομία, Jaecoo 7 SHS. Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού δοκιμαστικής οδήγησης σε συνεργασία με τους συμβούλους της OMODA & JAECOO που θα βρίσκονται στο χώρο της Έκθεσης. 

Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025 

Η συμμετοχή στην AUTO THESSALONIKI 2025 επιβεβαιώνει τη δέσμευση όλων μας να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της βιώσιμης κινητικότητας, συνδυάζοντας την καινοτομία με την αξιοπιστία.

Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025 

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα βρίσκονται στο χώρο για να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση και να καθοδηγήσουν το κοινό στην επιλογή του ιδανικού αυτοκινήτου.
 

