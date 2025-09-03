VW και Skoda: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησαν

Η Volkswagen παραμένει η πρώτη μάρκα αυτοκινήτου στην Ευρώπη, διατηρώντας για περισσότερα από 20 συναπτά χρόνια την κορυφαία θέση στις πωλήσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEA, στο διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 η μάρκα κατέγραψε 872.817 ταξινομήσεις, σημειώνοντας άνοδο +5,7% σε σχέση με το 2024, και μερίδιο αγοράς 11,3%, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση τον ανταγωνισμό. Η κυριαρχία αυτή δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα μιας σταθερής στρατηγικής που συνδυάζει τεχνολογική πρωτοπορία, κορυφαία ποιότητα και εμπορική συνέπεια.



Την ίδια στιγμή, η Skoda κατέγραψε 490.531 ταξινομήσεις, με αύξηση +11,3% και μερίδιο αγοράς 6,4%, κατακτώντας την 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη. Με αυτή την επίδοση, η μάρκα ξεπερνά σταθερά παραδοσιακούς premium ανταγωνιστές και οδεύει ολοταχώς προς τη 2η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Η ανοδική της πορεία επιβεβαιώνει την απήχηση στο κοινό και την επιτυχία μιας στρατηγικής που συνδυάζει προσιτή πολυτέλεια με τεχνολογική υπεροχή.



Η επιτυχία των δύο μαρκών του Volkswagen Group στηρίζεται σε μια πληρέστατη γκάμα SUV, που ανταποκρίνεται σε κάθε προφίλ πελάτη:

· Volkswagen: από το κομψό Taigo και το ευέλικτο T-Cross, έως το best-seller T-Roc, που διατίθεται άμεσα στη νέα, πλήρως εξοπλισμένη έκδοση Dream, και τα ολοκαίνουργια Tiguan και Tyron, τα οποία θέτουν νέα πρότυπα σε τεχνολογία και άνεση.

· Skoda: από το compact Kamiq, το πολυδιάστατο Karoq και το ευρύχωρο Kodiaq, έως το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Elroq και το καταξιωμένο Enyaq, που σηματοδοτούν τα επόμενα βήματα της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση.



Πέρα από την πλούσια γκάμα μοντέλων, η Volkswagen και η Skoda ξεχωρίζουν γιατί προσφέρουν πολύ περισσότερα από ένα μέσο μετακίνησης. Οι καμπίνες τους έχουν εξελιχθεί σε ψηφιακά περιβάλλοντα εμπειριών: με σύγχρονα infotainment, κορυφαία συστήματα ήχου και ambient φωτισμό, κάθε διαδρομή γίνεται μια εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, ασφάλεια και lifestyle. Στην περίπτωση της Volkswagen, η εμπειρία αυτή εμπλουτίζεται με καινοτόμες εφαρμογές όπως τα AirConsole games, που μετατρέπουν το αυτοκίνητο σε χώρο διασκέδασης και κοινωνικότητας.

Η δυναμική του Volkswagen Group αποτυπώνεται επίσης στην ηλεκτροκίνηση. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) αυξήθηκαν κατά 47% παγκοσμίως καικατά 89% στην Ευρώπη, ενώ οι παραγγελίες BEV στη Δυτική Ευρώπη εκτοξεύθηκαν κατά 62%. Με αυτές τις επιδόσεις, το Group εδραιώνει την πρωτοκαθεδρία του όχι μόνο στο σήμερα, αλλά και στο αύριο της αυτοκίνησης, αναδεικνύοντας τη στρατηγική του δέσμευση για βιώσιμη κινητικότητα.



Με τη Volkswagen να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη και τη Skoda να έχει ήδη κατακτήσει την 3η θέση, κινούμενη δυναμικά προς τη 2η, το Volkswagen Group επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση του ως ηγέτης της ευρωπαϊκής αγοράς στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτυπώνει τη σταθερότητα, την προσαρμοστικότητα και το όραμα του Ομίλου Volkswagen σε μια εποχή βαθιών αλλαγών για την αυτοκινητοβιομηχανία.