H Honda πρωταγωνιστεί στον στίβο

Η Honda Motor Co., Ltd. (Honda), επίσημος παγκόσμιος συνεργάτης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου Tokyo 25 (WCH Tokyo 25), ανακοίνωσε τη λίστα των οχημάτων Honda που θα χρησιμοποιηθούν ως επίσημα οχήματα για το WCH Tokyo 25, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025.



Η Honda θα διαθέσει έναν στόλο περίπου 120 οχημάτων, κυρίως περιβαλλοντικά υπεύθυνων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών οχημάτων κυψελών καυσίμου (FCEVs), ηλεκτρικών οχημάτων μπαταρίας (BEVs) και υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων (HEVs). Όλα τα επίσημα οχήματα Honda θα φέρουν ειδικό σχεδιασμό αποκλειστικά για το WCH Tokyo 25.Το νέο σπορ μοντέλο Prelude και το νέο mini-EV N-ONE e: θα χρησιμοποιηθούν ως οχήματα ελέγχου διαδρομής. Επιπλέον, το ηλεκτρικό προσωπικό όχημα CUV e:, που λειτουργεί με την εναλλάξιμη μπαταρία Honda Mobile Power Pack e:, θα χρησιμοποιηθεί ως μοτοσυκλέτα-κάμερα για την καταγραφή των επιδόσεων.



Για τη μεταφορά προσωπικού και συμμετεχόντων, η Honda θα διαθέσει το CR-V e:FCEV, καθώς και υβριδικά μοντέλα όπως τα Step WGN e:HEV, Odyssey e:HEV και ZR-V e:HEV.Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί το Honda UNI-ONE, μια συσκευή προσωπικής κινητικότητας χωρίς χρήση χεριών, που καθοδηγείται με τη μετατόπιση του σωματικού βάρους.





Κατά τη διάρκεια του WCH Tokyo 25 και για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου, θα παρουσιαστεί όχημα εντός του σταδίου. Στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας θα εκτεθεί το Honda 0 SUV Prototype, το οποίο θα παρουσιαστεί πρώτα στη Βόρεια Αμερική το 2026 ενώ θα ακολουθήσει η πώλησή του παγκοσμίως.Επιπλέον, η Honda κατασκεύασε αποκλειστικά για το WCH Tokyo 25, ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα κλίμακας 1/4 του Honda 0 SUV Prototype, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα αγωνίσματα ρίψεων (Ακόντιο, Σφαιροβολία, Δισκοβολία) — για την περισυλλογή των οργάνων ρίψεων και τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά τους, μειώνοντας έτσι τον φόρτο εργασίας του προσωπικού και συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή των αγωνισμάτων ρίψεων.



Τα προϊόντα κινητικότητας της Honda, τα οποία θα υποστηρίξουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25, θα εκτεθούν σε χώρο μπροστά από το Tokyo Metropolitan Gymnasium, δίπλα στο Εθνικό Στάδιο. Η έκθεση θα περιλαμβάνει εντυπωσιακά σκηνικά και άλλα εφέ, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ότι τα οχήματα βρίσκονται σε κίνηση, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα μοναδικό σημείο φωτογράφισης.

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν πάνω στο CUV e:, στην έκδοση αστυνομικής μοτοσυκλέτας του Honda NT1100, καθώς και στο UNI-ONE. Αυτές οι εκθέσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν εμπειρίες που θα κάνουν τους επισκέπτες να αισθανθούν πιο συνδεδεμένοι με το WCH Tokyo 25.