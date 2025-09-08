H Honda πρωταγωνιστεί στον στίβο

Τα επίσημα οχήματα της Honda για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 12:46 Ιωάννα Τούνη: Τα πρώτα στιγμιότυπα με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο
08.09.25 , 12:23 Λάρισα: Παππούς πυροβόλησε τον 18χρονο σύντροφο της εγγονής του
08.09.25 , 12:21 Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
08.09.25 , 12:00 ΔΕΘ: Τι αλλάζει για οικογένειες, νέους, ένστολους -Η εξειδίκευση των μέτρων
08.09.25 , 11:48 Επίθεση με πυροβόλα στην Ιερουσαλήμ - Τέσσερις νεκροί, δεκάδες τραυματίες
08.09.25 , 11:46 Καβάλα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης Μισέλ
08.09.25 , 11:20 Η Ειρήνη Μουρτζούκου απολογείται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
08.09.25 , 11:13 Κηδεία Τζόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες κόσμου στην ταφική κάμαρα
08.09.25 , 11:12 Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
08.09.25 , 10:44 Εκδρομή κοντά στην Αθήνα: Οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί!
08.09.25 , 10:41 Όμιλος Motor Oil: Φέρνει τα εντυπωσιακά Maxus στην Ελλάδα
08.09.25 , 10:39 «Ματωμένο φεγγάρι»: Γιατί το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα - Δείτε εικόνες
08.09.25 , 10:25 Αυτό είναι το νέο VW ID. CROSS Concept
08.09.25 , 10:01 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Οι νικητές του αγώνα
08.09.25 , 10:01 Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Λέων: Ανοίξτε πόρτες σε νέους ανθρώπους
Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια
Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!
Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους
Βαγγέλης Μαρινάκης: Η μέση οικογένεια υποφέρει από τις 20 του μηνός
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 07.09.25, 20:27
Τα επίσημα οχήματα της Honda για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Honda Motor Co., Ltd. (Honda), επίσημος παγκόσμιος συνεργάτης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου Tokyo 25 (WCH Tokyo 25), ανακοίνωσε  τη λίστα των οχημάτων Honda που θα χρησιμοποιηθούν ως επίσημα οχήματα για το WCH Tokyo 25, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα επίσημα οχήματα της Honda για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25
Η Honda θα διαθέσει έναν στόλο περίπου 120 οχημάτων, κυρίως περιβαλλοντικά υπεύθυνων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών οχημάτων κυψελών καυσίμου (FCEVs), ηλεκτρικών οχημάτων μπαταρίας (BEVs) και υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων (HEVs). Όλα τα επίσημα οχήματα Honda θα φέρουν ειδικό σχεδιασμό αποκλειστικά για το WCH Tokyo 25.Το νέο σπορ μοντέλο Prelude και το νέο mini-EV N-ONE e: θα χρησιμοποιηθούν ως οχήματα ελέγχου διαδρομής. Επιπλέον, το ηλεκτρικό προσωπικό όχημα CUV e:, που λειτουργεί με την εναλλάξιμη μπαταρία Honda Mobile Power Pack e:, θα χρησιμοποιηθεί ως μοτοσυκλέτα-κάμερα για την καταγραφή των επιδόσεων.
Τα επίσημα οχήματα της Honda για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25
Για τη μεταφορά προσωπικού και συμμετεχόντων, η Honda θα διαθέσει το CR-V e:FCEV, καθώς και υβριδικά μοντέλα όπως τα Step WGN e:HEV, Odyssey e:HEV και ZR-V e:HEV.Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί το Honda UNI-ONE, μια συσκευή προσωπικής κινητικότητας χωρίς χρήση χεριών, που καθοδηγείται με τη μετατόπιση του σωματικού βάρους.

Τα επίσημα οχήματα της Honda για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25

Κατά τη διάρκεια του WCH Tokyo 25 και για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου, θα παρουσιαστεί όχημα εντός του σταδίου. Στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας θα εκτεθεί το Honda 0 SUV Prototype, το οποίο θα παρουσιαστεί πρώτα στη Βόρεια Αμερική το 2026 ενώ θα ακολουθήσει η πώλησή του παγκοσμίως.Επιπλέον, η Honda κατασκεύασε αποκλειστικά για το WCH Tokyo 25, ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα κλίμακας 1/4 του Honda 0 SUV Prototype, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα αγωνίσματα ρίψεων (Ακόντιο, Σφαιροβολία, Δισκοβολία) — για την περισυλλογή των οργάνων ρίψεων και τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά τους, μειώνοντας έτσι τον φόρτο εργασίας του προσωπικού και συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή των αγωνισμάτων ρίψεων.

Τα επίσημα οχήματα της Honda για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25
Τα προϊόντα κινητικότητας της Honda, τα οποία θα υποστηρίξουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25, θα εκτεθούν σε χώρο μπροστά από το Tokyo Metropolitan Gymnasium, δίπλα στο Εθνικό Στάδιο. Η έκθεση θα περιλαμβάνει εντυπωσιακά σκηνικά και άλλα εφέ, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ότι τα οχήματα βρίσκονται σε κίνηση, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα μοναδικό σημείο φωτογράφισης.

Τα επίσημα οχήματα της Honda για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν πάνω στο CUV e:, στην έκδοση αστυνομικής μοτοσυκλέτας του Honda NT1100, καθώς και στο UNI-ONE. Αυτές οι εκθέσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν εμπειρίες που θα κάνουν τους επισκέπτες να αισθανθούν πιο συνδεδεμένοι με το WCH Tokyo 25.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HONDA
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ TOKYO 25
 |
ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top