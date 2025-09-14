Hyundai: Το ρομπότ φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV)

Το Hyundai Motor Group και η Incheon International Airport Corporation (IIAC) υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία για την ανάπτυξη ρομπότ αυτόματης φόρτισης (ACR) ηλεκτρικών οχημάτων (EV) που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).Στην υπογραφή της συμφωνίας παρευρέθηκαν ο κ. Heui Won Yang, President & Head of the Research & Development (R&D) Division του Hyundai Motor Group, ο κ. Hag Jae Lee, President & CEO της Incheon International Airport Corporation καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη και από τις δύο πλευρές.

Η προσπάθεια αξιοποιεί την προηγμένη Ρομποτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη του Hyundai Motor Group για να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες φόρτισης των ηλεκτρικών (EV) οχημάτων και να εξυπηρετήσει την αναμενόμενη εισροή επιβατών μετά την επέκταση και τη μετατροπή του «Incheon Airport 4.0 Era» σε «Κόμβο Αεροπορικής Καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης» (Aviation AI Innovation Hub). Παρέχοντας απρόσκοπτη και ασφαλή φόρτιση ηλεκτρικών (EV) οχημάτων, οι εταίροι θα εργαστούν για να καταστήσουν το Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon ένα μοντέλο καινοτομίας και αποδοτικότητας στις βιώσιμες μεταφορές.

Μέσω αυτού του έργου, το Hyundai Motor Group και η IIAC θα επικεντρωθούν στη διασφάλιση των υψηλών επιπέδων ασφάλειας του ACR, το οποίο έχει ήδη λάβει κορεατική πιστοποίηση (KC), πιστοποιώντας τη σταθερότητα και την ποιότητά του καθώς και πιστοποίηση CE πληρώντας τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη χρήση για τους πελάτες.

Το Hyundai Motor Group θα παρέχει λύσεις hardware και software υποστηρίζοντας τη βελτιστοποίηση της κατασκευής και της απόδοσης του ACR και παράλληλα θα προσφέρει έξυπνες λύσεις στάθμευσης.Η IIAC θα παρέχει τον χώρο του αεροδρομίου ως περιβάλλον επίδειξης για την ανάπτυξη υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.