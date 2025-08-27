Opel: Παγκόσμιες πρεμιέρες για τα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον

Από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της IAA Mobility 2025, η Opel θα παρουσιάσει τη δική της ερμηνεία για αποδοτική ηλεκτροκίνηση συνδυασμένη με συναίσθημα, κορυφαίες επιδόσεις και οδηγική απόλαυση. Δύο εντυπωσιακές παγκόσμιες πρεμιέρες, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και το νέο Opel Mokka GSE, ενώ θα παρουσιάσει για πρώτη φορά και το ισχυρό Opel Grandland Electric AWD, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση.



Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Υψηλές επιδόσεις στον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο. Η εμπειρία οδήγησης του Corsa GSE Vision Gran Turismo θα είναι διαθέσιμη για όλους, μέσα από τον κορυφαίο παγκοσμίως simulator αγώνων ταχύτητας Gran Turismo 7.Με συναρπαστικό design, εντυπωσιακή ισχύ 588 kW (800 ίππων), ροπή 800 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 2,0 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 320 km/h, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo αποτελεί την επιτομή του Brand υψηλών επιδόσεων GSE της Opel.

Το εσωτερικό ακολουθεί επίσης το μοτίβο Opel Compass και αποπνέει καθαρό αγωνιστικό χαρακτήρα. Το λεπτό τιμόνι επιτρέπει την οπτική επαφή με όλες τις βασικές πληροφορίες που προβάλλονται στο head-up display, καθιστώντας τις επιπλέον οθόνες περιττές.

OMG! GSE – αυτά τα γράμματα εκφράζουν τη φιλοσοφία του νέου Opel Mokka GSE Rally, καθώς και όλων των επερχόμενων μοντέλων GSE: ρίγη, ταχύτητα, ενθουσιασμό – και όλα αυτά, αμιγώς ηλεκτρικά! Το Mokka GSE Rally, που έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στις αρχές του καλοκαιριού στο ADAC Opel Electric Rally Cup ‘powered by GSE’, αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα. Εντυπωσιακά όμως είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά: ισχύς 207 kW (280 hp), ροπή 345 Nm και εξελιγμένη τεχνολογία motorsport, που το καθιστούν ένα ιδιαίτερο, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο rally. Θα παρουσιαστεί στο περίπτερο Open Space της Opel στην Odeonsplatz στις 9 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια, στο περίπτερο KP195 της ADAC, στην Königsplatz του Μονάχου.



Το καλύτερο με το Mokka GSE Rally είναι ότι η Opel ανακοίνωσε πως θα μεταφέρει την ενέργεια του Motorsport στον δρόμο, βάζοντας στην παραγωγή το νέο Opel Mokka GSE. Το νέο μοντέλο παραγωγής, το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο IAA Summit στις 8 Σεπτεμβρίου, θα είναι εξίσου δυνατό με την έκδοση rally: 207 kW (280 hp), ροπή 345 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 200 km/h.



Opel Grandland Electric AWD: Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με το έμβλημα του Κεραυνού και κίνηση 4x4

Η Opel θα γιορτάσει ακόμη μία πρεμιέρα στο Μόναχο: το νέο Opel Grandland Electric AWD. Το κορυφαίο SUV γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό, αφού πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρικό τετρακίνητο όχημα της μάρκας. Οι επιδόσεις μιλούν από μόνες τους: ισχύς 239 kW (325 hp), μέγιστη ροπή 509 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 6,1 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία φθάνει έως 489 km (WLTP1), ενώ αργότερα μέσα στο έτος θα προστεθούν και άλλες εκδόσεις με αυτονομία έως 501 km (προκαταρκτική τιμή σύμφωνα με το WLTP2).Η οδηγική εμπειρία ενισχύεται ακόμη περισσότερο, μέσα από τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων προγραμμάτων οδήγησης: Normal, Eco, Sport και 4WD.