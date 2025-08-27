Opel: Παγκόσμιες πρεμιέρες για τα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και νέο Opel Mokka GSE

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 14:38 Φωτιά τώρα στην Παλαιοκαμάριζα Κερατέας - Μήνυμα από το 112
27.08.25 , 14:28 Ανησυχία για τα ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα
27.08.25 , 14:07 Βάσια Κωσταρά: Οι εκπλήξεις για τα γενέθλιά της & οι 4 διαφορετικές τούρτες
27.08.25 , 13:50 Mystreet: Η εφαρμογή που βάζει σε… τάξη δρόμους και πλατείες
27.08.25 , 13:32 Οδηγός ταξί χρέωσε 110 ευρώ για τη διαδρομή «Ελ. Βενιζέλος» – Πειραιάς
27.08.25 , 13:24 Opel: Παγκόσμιες πρεμιέρες για τα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον
27.08.25 , 13:03 Βαλέρια Χοψονίδου: Η γλυκιά φωτογραφία με τον γιο της
27.08.25 , 12:52 Μονή Σινά: «Κινδυνεύει η ζωή μου», λέει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
27.08.25 , 12:31 Καιρός: Ισχυρά μελτέμια έως την Παρασκευή – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία;
27.08.25 , 12:31 Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
27.08.25 , 11:42 Παιδική διατροφή: Βρώμη, μπανάνες, γιαούρτι - Πώς συνδέονται με τον διαβήτη
27.08.25 , 11:28 Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συντετριμμένα τα παιδιά και η σύζυγός του
27.08.25 , 11:28 Γιορτή Αγίου Φανουρίου: Γιατί κάνουμε φανουρόπιτες
27.08.25 , 11:19 Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
27.08.25 , 11:17 Νεόδμητα ακίνητα: Στον «πάγο» ο ΦΠΑ 24% και το 2026
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χορεύει μπροστά στην προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συντετριμμένα τα παιδιά και η σύζυγός του
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Opel: Παγκόσμιες πρεμιέρες για τα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
Καρκίνος: Στο επίκεντρο η οικογένεια
Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και νέο Opel Mokka GSE
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της IAA Mobility 2025, η Opel θα παρουσιάσει τη δική της ερμηνεία για αποδοτική ηλεκτροκίνηση συνδυασμένη με συναίσθημα, κορυφαίες επιδόσεις και οδηγική απόλαυση. Δύο εντυπωσιακές παγκόσμιες πρεμιέρες, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και το νέο Opel Mokka GSE, ενώ θα παρουσιάσει για πρώτη φορά και το ισχυρό Opel Grandland Electric AWD, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση.
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και νέο Opel Mokka GSE

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Υψηλές επιδόσεις στον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο. Η εμπειρία οδήγησης του Corsa GSE Vision Gran Turismo θα είναι διαθέσιμη για όλους, μέσα από τον κορυφαίο παγκοσμίως simulator αγώνων ταχύτητας Gran Turismo 7.Με συναρπαστικό design, εντυπωσιακή ισχύ 588 kW (800 ίππων), ροπή 800 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 2,0 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 320 km/h, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo αποτελεί την επιτομή του Brand υψηλών επιδόσεων GSE της Opel.

Το εσωτερικό ακολουθεί επίσης το μοτίβο Opel Compass και αποπνέει καθαρό αγωνιστικό χαρακτήρα. Το λεπτό τιμόνι επιτρέπει την οπτική επαφή με όλες τις βασικές πληροφορίες που προβάλλονται στο head-up display, καθιστώντας τις επιπλέον οθόνες περιττές. 

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και νέο Opel Mokka GSE

OMG! GSE – αυτά τα γράμματα εκφράζουν τη φιλοσοφία του νέου Opel Mokka GSE Rally, καθώς και όλων των επερχόμενων μοντέλων GSE: ρίγη, ταχύτητα, ενθουσιασμό – και όλα αυτά, αμιγώς ηλεκτρικά! Το Mokka GSE Rally, που έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στις αρχές του καλοκαιριού στο ADAC Opel Electric Rally Cup ‘powered by GSE’, αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα. Εντυπωσιακά όμως είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά: ισχύς 207 kW (280 hp), ροπή 345 Nm και εξελιγμένη τεχνολογία motorsport, που το καθιστούν ένα ιδιαίτερο, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο rally. Θα παρουσιαστεί στο περίπτερο Open Space της Opel στην Odeonsplatz στις 9 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια, στο περίπτερο KP195 της ADAC, στην Königsplatz του Μονάχου.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και νέο Opel Mokka GSE
Το καλύτερο με το Mokka GSE Rally είναι ότι η Opel ανακοίνωσε πως θα μεταφέρει την ενέργεια του Motorsport στον δρόμο, βάζοντας στην παραγωγή το νέο Opel Mokka GSE. Το νέο μοντέλο παραγωγής, το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο IAA Summit στις 8 Σεπτεμβρίου, θα είναι εξίσου δυνατό με την έκδοση rally: 207 kW (280 hp), ροπή 345 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 200 km/h.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και νέο Opel Mokka GSE
Opel Grandland Electric AWD: Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με το έμβλημα του Κεραυνού και κίνηση 4x4
Η Opel θα γιορτάσει ακόμη μία πρεμιέρα στο Μόναχο: το νέο Opel Grandland Electric AWD. Το κορυφαίο SUV γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό, αφού πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρικό τετρακίνητο όχημα της μάρκας. Οι επιδόσεις μιλούν από μόνες τους: ισχύς 239 kW (325 hp), μέγιστη ροπή 509 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 6,1 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία φθάνει έως 489 km (WLTP1), ενώ αργότερα μέσα στο έτος θα προστεθούν και άλλες εκδόσεις με αυτονομία έως 501 km (προκαταρκτική τιμή σύμφωνα με το WLTP2).Η οδηγική εμπειρία ενισχύεται ακόμη περισσότερο, μέσα από τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων προγραμμάτων οδήγησης: Normal, Eco, Sport και 4WD.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
OPEL CORSA GSE VISION GRAN TURISMO
 |
OPEL MOKKA GSE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top