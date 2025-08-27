Skoda: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε

Κατακτά την 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη στο 1ο εξάμηνο του 2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 09:23 Οι γονείς του 16χρονου Άνταμ μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του
27.08.25 , 09:23 Παλλήνη: Άφηνε παιδία ΑμεΑ σε δομές και μετά έβαζε φωτιές
27.08.25 , 09:03 Λυκούργος Καλλέργης: Η καριέρα και ο γάμος με τη Μαρία Φωκά
27.08.25 , 09:00 Skoda: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε
27.08.25 , 08:46 Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από την πρόταση γάμου
27.08.25 , 08:10 Κυπαρίσσι: Ένας κρυμμένος παράδεισος που θυμίζει ελληνικό νησί
27.08.25 , 07:56 Μονή Σινά: Νέα ένταση – Μοναχοί προπηλάκισαν τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό
27.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Αυγούστου
26.08.25 , 23:46 Τέιλορ Σουίφτ: Αρραβωνιάστηκε με τον Τράβις Κέλσι μετά από 2 χρόνια σχέσης
26.08.25 , 23:41 Θανάσης Παφίλης: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά
26.08.25 , 23:20 Θάνατος Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος από την αρχή»
26.08.25 , 22:55 Καισαριανή: Σε Κάδο Βρέθηκαν Όπλα, Χειροβομβίδες Και 14 Εικόνες
26.08.25 , 22:50 Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
26.08.25 , 22:26 Μαρία Αριστοτέλους: Πέθανε σε ηλικία 34 ετών η αθλήτρια επί κοντώ
26.08.25 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 26/8/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χορεύει μπροστά στην προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τόπλες φωτογραφίες πάνω σε σκάφος
Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
Μαρία Ναυπλιώτου: Ποζάρει με μπικίνι και οι αναλογίες της κόβουν την ανάσα
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Μαριέττα Χρουσαλά: Εντυπωσιάζει με τις υποβρύχιες βουτιές της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Skoda: Δείτε Πόσα Αυτοκίνητα Πούλησε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Skoda Auto σημείωσε εντυπωσιακή ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας παγκόσμιες παραδόσεις 509.400 οχημάτων (+13,6%) και κατακτώντας την 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη (ΕΕ-27, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία). Με έσοδα που ανήλθαν σε €15,07 δισ. (+10,4%) και λειτουργικά κέρδη €1,285 δισ. (+11,8%), η μάρκα αποδεικνύει τη σταθερά ισχυρή της κερδοφορία με περιθώριο 8,5%.

Η επιτυχία αυτή αντικατοπτρίζει την στρατηγική της Skoda να συνδυάζει τεχνολογική υπεροχή, πρωτοποριακό design (Modern Solid) και βιώσιμη κινητικότητα. Στην Ευρώπη, οι ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις ξεπέρασαν το 22,8% των παραδόσεων, αποδεικνύοντας ότι η μάρκα οδηγεί με συνέπεια τη μετάβαση στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Τα ολοκαίνουργια Enyaq και Elroq ξεχώρισαν στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η νέα plug-in hybrid έκδοση του Kodiaq προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ.

Η Skoda συνεχίζει να επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία, με κορυφαίες επιδόσεις στην Ινδία (+107,7% με το νέο Kylaq) και τη στρατηγική είσοδο στο Βιετνάμ με το Kushaq, ενισχύοντας τον ρόλο της ως παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Η ανάπτυξη αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της μάρκας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγορές της Ασίας, της Βόρειας Αφρικής και της ASEAN.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Η Skoda αποδεικνύει ότι μπορεί να συνδυάζει κερδοφορία, τεχνολογική καινοτομία και διεθνή ανάπτυξη. Το γεγονός ότι κατακτήσαμε την 3η θέση στην Ευρώπη μέσα σε λίγα χρόνια, αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των πελατών και τη δύναμη του brand. Συνεχίζουμε με αφοσίωση στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας ελευθερία επιλογής και premium εμπειρία οδήγησης σε κάθε οδηγό».

Με παρουσία σχεδόν σε 100 αγορές και παραγωγικές βάσεις στην Ευρώπη και την Ασία, η Skoda Auto εξελίσσεται σε μια παγκόσμια δύναμη κινητικότητας,

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top