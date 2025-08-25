KGM: Οι νέες μειωμένες τιμές «πονοκεφαλιάζουν» τον ανταγωνισμό

Νέες μοναδικές προσφορές για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.25 , 16:50 Αλλαγές και στην Εργάνη με το νέο νομοσχέδιο Κεραμέως
25.08.25 , 16:42 Οδοντωτός: Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού 38 επιβατών
25.08.25 , 16:12 Οικογένεια Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του: «Δεν εμπλέκεται η Βάσω Μαζωνάκη»
25.08.25 , 15:47 Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
25.08.25 , 15:46 KGM: Οι νέες μειωμένες τιμές «πονοκεφαλιάζουν» τον ανταγωνισμό
25.08.25 , 15:32 Ζεφύρι: «Ξύπνησε» παλιά βεντέτα - Άγρια συμπλοκή με δυο τραυματίες
25.08.25 , 15:25 Ανθή Βούλγαρη - Κώστας Κωνσταντινίδης: Βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο
25.08.25 , 14:27 Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία
25.08.25 , 14:27 Οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζεις στον κόσμο - Πού βρίσκεται η Αθήνα
25.08.25 , 14:18 Δ. Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του- Η επιθυμία της οικογένειάς του
25.08.25 , 13:49 Δέσμευση Μητσοτάκη για περισσότερες ανακαινίσεις στα δημόσια σχολεία
25.08.25 , 13:25 Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς
25.08.25 , 13:20 Επί τάπητος ξανά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – Επίθεση Χαμενεϊ στις ΗΠΑ
25.08.25 , 13:07 Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας
25.08.25 , 12:43 Πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 28/8 - Ποιοι συμμετέχουν
Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία
Δ. Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του- Η επιθυμία της οικογένειάς του
Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας
Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο
Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς
FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού & η λεπτομέρεια στο πέπλο
Νίκα: Νέες φωτογραφίες από το πάρτι του γάμου με τον Αργυρό
«Έφυγε το καλύτερο παιδί»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
KGM: Οι νέες μειωμένες τιμές «πονοκεφαλιάζουν» τον ανταγωνισμό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η KGM, η εταιρεία με 70 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή οχημάτων κπροσωπείται στην Ελλάδα από την Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ, Συγκεκριμένα, με άμεση ισχύ και μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα, ισχύουν οι εξής άκρως δελεαστικές προσφορές:

το Tivoli 1.5lt 135PS από 19.990 ευρώ, τώρα από 18.000 ευρώ
το Tivoli 1.5lt 163PS από 21.990 ευρώ, τώρα από 18.400 ευρώ

το Korando 1.5lt 163PS από 26.990 ευρώ, τώρα από 22.900 ευρώ

το Torres 1.5lt 163PS από 35.390 ευρώ, τώρα από 31.200 ευρώ
το Torres HEV 150PS από 34.690 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ
το Torres EVX 73,4kWh 207PS από 39.190 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ (με τα κίνητρα του “Κινούμαι Ηλεκτρικά”)

KGM: Οι νέες μειωμένες τιμές «πονοκεφαλιάζουν» τον ανταγωνισμό

Για το μοναδικό διπλοκάμπινο pickup της ελληνικής αγοράς με τιμή κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ: 
το Musso Diesel 2.2lt 202PS από 35.490 ευρώ, τώρα από 29.990 ευρώ
το Musso Grand Diesel 2.2lt 202PS από 38.490 ευρώ, τώρα από 34.990 ευρώ
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
KGM
 |
ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top