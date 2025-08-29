CUPRA Tindaya: Πότε έρχεται το νέο μοντέλο

Η CUPRA θα αποκαλύψει το Tindaya Showcar στις 8 Σεπτεμβρίου στον Ανοιχτό Χώρο (Open Space) της Έκθεσης ΙΑΑ Mobility 2025, ενσαρκώνοντας το όραμα της μάρκας και τη μελλοντική σχεδιαστική της γλώσσα . Ένα από τα highlights της μάρκας θα είναι η Παγκόσμια Παρουσίαση του Showcar CUPRA Tindaya στον Ανοιχτό Χώρο (Open Space) στις 8 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα στις 19.30 κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου της CUPRA.

Το CUPRA Tindaya πήρε το όνομά του από ένα ηφαιστειακό βουνό, που υψώνεται από το νησί Φουερτεβεντούρα, στον άγριο Ατλαντικό Ωκεανό. Οι χάλκινοι βράχοι του ηχούν την υπογραφή της CUPRA, ενώ η ακατέργαστη μορφή του συνδέεται με τα υλικά και τις υφές της σχεδιαστικής μας γλώσσας.

To Showcar CUPRA Tindaya με την εσωτερική και εξωτερική του σχεδίαση ζωντανεύει μια ριζοσπαστική και απλή ιδέα: «Χωρίς Οδηγούς, Χωρίς CUPRA». Ένα Showcar που προσφέρει τη μέγιστη έκφραση της οδηγοκεντρικότητας, χαρίζοντας παράλληλα μια μοναδική εμπειρία και ενισχύοντας τα συναισθήματα του οδηγού. Ενσαρκώνοντας το όραμα της μάρκας και τη μελλοντική σχεδιαστική της γλώσσα, το CUPRA Tindaya Showcar αποτελεί την καλύτερη συμβίωση ανθρώπου και μηχανής, όπου οδηγική εμπειρία και συναισθήματα αγγίζουν τον μέγιστο βαθμό.