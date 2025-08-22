Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων 2025: Η πρόκληση

22.08.25 , 09:44 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων 2025: Η πρόκληση
Πρώτη Δημοσίευση: 22.08.25, 16:44
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων 2025: Η πρόκληση
Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί τον έβδομο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Έχουν προηγηθεί 6 συναντήσεις, ως επί το πλείστον σε ασφάλτινη επιφάνεια, με το θεσμό φέτος να απαρτίζεται από συνολικά 10 αγώνες.

Νέο αέρα στο πρωτάθλημα προσδίδει η συμμετοχή του Jari Matti Latvala, του πρώην εργοστασιακού οδηγού του WRC και νυν επικεφαλής της Toyota Gazoo Racing WRT. Ο Φινλανδός οδηγός αν και έχει την ταχύτητα, του λείπει η αξιοπιστία καθώς σε αρκετούς αγώνες, είδε τη μαύρη Toyota Celica Turbo 4WD να παραδίδει πνεύμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η υπόθεση-τίτλος να παραμένει ανοιχτή και αρκετούς οδηγούς να έχουν βάσιμες ελπίδες για την κατάκτηση του στέμματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.
Η άχη του τίτλου

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων 2025

Στην κορυφή της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος είναι οι Πολωνοί Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski παρά το γεγονός πως δεν έχουν κερδίσει αγώνα φέτος. Έχουν ανεβεί, όμως τέσσερις φορές στο βάθρο των νικητών και έχουν συγκεντρώσει 111 βαθμούς. Μόλις 7 βαθμούς πιο πίσω βρίσκεται ο Will Graham με τον Jari Matti Latvala να είναι τρίτος με τις δύο νίκες που πέτυχε στην αρχή της χρονιάς. Λίγο πιο πίσω βρίσκονται οι Jesus Ferreiro, Bertrand Metivier, Tibor Erdi jnr. και Seb Perez, οδηγοί που έχουν συγκεντρώσει αρκετούς βαθμούς και φαντάζουν ικανοί για την κατάκτηση του στέμματος, με δεδομένο ότι προσμετράνε τα έξι καλύτερα αποτελέσματα του κάθε οδηγού στην τελική βαθμολογία.

Στις επιμέρους κατηγορίες, στην Κατηγορία 1, η οποία απευθύνεται σε αυτοκίνητα έως το 1969, ο Ιταλός Giuseppe D’Angelo με τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην αρχή της σεζόν προηγείται στη βαθμολογία χωρίς να απειλείται. Στην Κατηγορία 2, που περιλαμβάνει αυτοκίνητα κατασκευασμένα έως το 1975, ο Maciej Lubiak με τέσσερις συνεχόμενες νίκες κρατάει σφιχτά την πρωτιά, ενώ στην Κατηγορία 3 (αυτοκίνητα έως το 1981), ο Ισπανός Jesus Ferreiro δεν έχει αντίπαλο φέτος. Στην Κατηγορία 4, η οποία προορίζεται για αυτοκίνητα κατασκευασμένα έως το 1992, ο 29χρονος Βρετανός Will Graham βρίσκεται στην κορυφή, έχοντας πίσω του τον Jari Matti Latvala και τον Ιταλό Enrico Brazzoli.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων 2025

Τα βλέμματα όλων στρέφονται πλέον στη χώρα μας, με το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, τον έβδομο γύρο του θεσμού να υπόσχεται μάχες που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον όλων όσων βρεθούν στις ειδικές διαδρομές.

