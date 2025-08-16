FIAT Grande Panda: Οι Ιταλοί δεν σχεδιάζουν είναι καλλιτέχνες

Το FIAT Grande Panda κέρδισε το “Red Dot Award” 2025

Τελευταία Νέα
16.08.25 , 12:40 Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο από την Άση Μπήλιου
16.08.25 , 12:28 Σε λειτουργεία η εφαρμογή MyStreet - Πώς θα κάνετε καταγγελία
16.08.25 , 12:13 Σοφία Σεϊρλή: Φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό
16.08.25 , 11:52 Φέρνει χαφ ο Παναθηναϊκός - Αυτός είναι αντι-Μαξίμοβιτς; - 10 εκατ. ευρώ!
16.08.25 , 11:45 Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι μετά το τετ α τετ του Αμερικανού με τον Πούτιν
16.08.25 , 11:22 Ιωάννα Μαλέσκου: Ξεκίνησε τις ετοιμασίες για τη βάπτιση της κορούλας της!
16.08.25 , 10:52 Καιρός: Ενισχυμένοι άνεμοι και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές
16.08.25 , 10:51 Shazam! Η οργή των Θεών -Δείτε την ταινία σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star
16.08.25 , 10:30 Route 360: Η «Δέσποινα» ανοίγεται στον μεγαλύτερο ωκεανό του κόσμου
16.08.25 , 10:03 Επίδομα 100 ευρώ: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
16.08.25 , 09:58 Ρόδος: Σοβαρό ατύχημα σε λούνα παρκ - Εκσφενδονίστηκαν άτομα από παιχνίδι!
16.08.25 , 09:15 FIAT Grande Panda: Οι Ιταλοί δεν σχεδιάζουν είναι καλλιτέχνες
16.08.25 , 09:03 Βίκυ Μοσχολιού: Από κορδελιάστρα στα 13 της... σπουδαία ερμηνεύτρια!
16.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου
16.08.25 , 00:37 Σοκάρει θύμα ληστείας στο Star: «Έβγαλαν μαχαίρι για να μας ληστέψουν»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Το FIAT Grande Panda κέρδισε το “Red Dot Award” 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια επιτροπή από 43 απόλυτα εξειδικευμένους ή/και ακαδημαϊκού επιπέδου εκλέκτορες, απένειμε στο ολοκαίνουργιο FIAT Grande Panda το “Red Dot Award” 2025. Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια του Designers’ Night στο Essen της Γερμανίας, ως ακόμα μια αναγνώριση στο μοναδικό σχεδιαστικό ταλέντο των Ιταλών.

Το FIAT Grande Panda κέρδισε το “Red Dot Award” 2025

Με αμέτρητες στιλιστικές λεπτομέρειες που δίνουν εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα, το Grande Panda κερδίζει τα πιο θετικά σχόλια με την εμφάνισή του. Με εμφανή SUV χαρακτήρα και τιμή στο εύρος του συμβατικού B-Segment, το Grande Panda εγκαινιάζει την ολοκαίνουργια, Pandastic εποχή της FIAT. Έχει μήκος 3,99 m, ύψος 1,57 m και απόσταση από το έδαφος έως 183 mm, γι’ αυτό και διακρίνεται για την πολυχρηστικότητα και την καθημερινή ευχρηστία.

Το FIAT Grande Panda κέρδισε το “Red Dot Award” 2025

Άνετο, οικονομικό και ασφαλές, το Grande Panda κάνει πανεύκολη την καθημερινότητα στην πόλη, εξασφαλίζοντας μέγιστη οικονομία και ευκολία χρήσης, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και περιορισμούς από τον Δακτύλιο.

Το FIAT Grande Panda κέρδισε το “Red Dot Award” 2025

Είναι διαθέσιμο ως υβριδικό με 110 HP και αυτόματο κιβώτιο, αλλά και ως αμιγώς ηλεκτρικό με 113 HP και 320 km μικτή αυτονομία WLTP χάρη στην μπαταρία των 44 kWh. Το Grande Panda Hybrid έχει εισαγωγική τιμή €20.800 ενώ το ηλεκτρικό €22.800, με τον εξοπλισμό σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κλιματισμό, αυτόματα φώτα και πολλά ακόμα στοιχεία άνεσης και ασφάλειας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FIAT
 |
FIAT GRANDE PANDA
 |
“RED DOT AWARD” 2025
 |
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top