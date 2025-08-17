 Test Drive: Δοκιμάζουμε το MG ZS MAX Hybrid+ 

Η MG διαθέτει ένα θρυλικό όνομα το οποίο συγκινεί τους οδηγούς. Η αγορά της Βρετανικής φίρμας από την SAIC Motor, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων, έγινε με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία της εταιρείας αλλά στην διατήρηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας όσον αφορά την σχεδίαση. Ο όμιλος Συγγελίδη έκανε μια ιδιαίτερα έξυπνη και πρωτοποριακή κίνηση φέρνοντας στην Ελλάδα τα μοντέλα της MG.

Τα μοντέλα της στην τελευταία γενιά τους πριμοδοτούνται και με υβριδικό σύστημα το οποίο προσφέρει και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, επιδόσεις και οικονομία καυσίμου. Αυτοκίνητα με ποιότητα κατασκευής, μεγάλη εργοστασιακή εγγύηση και πλουσιότατο εξοπλισμό.

Ένα από αυτά τα μοντέλα πήραμε για δοκιμή και μιλάμε για το ολοκαίνουργιο MG ZS MAX Hybrid+ το οποίο όπως θα δείτε διαθέτει «μαγικά» προσόντα και προσφέρεται σε «μαγική» τιμή. Το MG ZS MAX Hybrid+ διαθέτει έναν νέο, πρωτοποριακό σχεδιασμό που είναι μια εξέλιξη της προηγούμενης γενιάς και ενσωματώνει άψογα τις συμπαγείς αναλογίες SUV.

Στο μπροστινό μέρος υπάρχει νέα μεγαλύτερη μάσκα ψυγείου η οποία επεκτείνεται μέχρι τις εισαγωγές του αέρα, οι οποίες είναι ιδιαίτερα κομψές και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος από τον προφυλακτήρα. Τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led έιναι πιο στενά, με επιθετική σχεδίαση και συνδέονται με μια λεπτή λωρίδα μεταξύ τους. Το σήμα της MG έχει «μετακομίσει» από την γρίλια της μάσκας στο καπό.

Τα περιμετρικά πλαστικά προστατευτικά, οι ράγες της οροφής και η αυξημένη απόσταση από τιο έδαφος κατά 16 εκατοστά δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία πρέπει να διαθέτει ένα SUV της κατηγορίας.Τα φωτιστικά σώματα αλλά και η σχεδίαση του πίσω μέρους με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες όπως είναι ο μεταλλικός διαχύτης και η διακριτική αεροτομή, παραπέμπουν πλέον σε όχημα Γερμανικής σχολής.

Οι διαστάσεις σε σχέση με το ZS είναι σαφώς μεγαλύτερες με το μήκος να αγγίζει τα 4,43 μέτρα τοποθετώντας στην κατηγορία C-SUV. Το Το νέο MG ZS MAX Hybrid+ έχει μήκος 4,43 μέτρα (+11 εκ.), πλάτος 1,82 μέτρα (+1 εκ.), ύψος 1,64 μέτρα (+1,5 εκ.), και μεταξόνιο που φτάνει τα 2,61 μέτρα (+3 εκ.).Το μήκος του μεταξονίου εξασφαλίζει τις προυποθέσεις για άνετους χώρους επιβατών.



Περνώντας στο εσωτερικό εντοπίζεις την υψηλή ποιότητα κατασκευής η οποία θυμίζει ακριβή Γερμανική κατασκευή, με την κονσόλα να παραπέμπει στα ηλεκτρικά της μάρκας. Τα πλαστικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι υψηλών προδιαγραφών, μαλακά στην αφή και με εξαιρετική συναρμολόγηση. Οι σχεδιαστές έβαλαν και πινελιές για να ανεβάσουν την διάθεση οδηγού και επιβατών όπως είναι οι εξωτερικές ραφές και οι μεταλλικές προσθήκες. Με δυο λόγια πότε η MG δεν είχε τέτοια ποιότητα κατασκευής.

Στα συν της εσωτερικής σχεδίασης είναι και ο εντυπωσιακός επιλογέας ταχυτήτων ο οποίος θυμίζει μανέτα ισχύος αεροπλάνου, βρίσκεται στην βάση της κομψής κεντρικής κονσόλας, εκεί όπου εντοπίσαμε το μπουτόν ενεργοποίησης του κινητήρα αλλά και το μπουτόν της επιλογής προγραμμάτων οδήγησης.



Ο εξοπλισμός είναι πλούσιος από την βασική έκδοση αλλά μπορείς να έχεις περισσότερα, με τα μπροστινά καθίσματα να είναι ηλεκτρικά και θερμαινόμενα, όπως θερμαινόμενο να είναι και το τιμόνι .Η πανοραμική κάμερα που προσφέρει καθαρή θέαση και οι αισθητήρες που παράγουν ήχο όταν πλησιάζεις σε εμπόδια που δεν έχεις αντιληφθεί, κάνουν παιχνιδάκι την κίνηση μέσα στα στενα δρομάκια της πόλης, βοηθώντας ταυτόχρονα και στο παρκάρισμα. Άλλωστε η ηλεκτρική κίνηση σε αυτές τις συνθήκες προσφέρει και μια ηρεμία στον οδηγό μέσα στην βουή της πόλης.

Υποστηρίζει συνδεσιμότητα Apple CarPlay ενώ μέσω αυτής γίνεται και η διαχείριση του MG Pilot με τα 13 βοηθήματα του οδηγού ενεργητικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων υπάρχουν: υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, αυτόματο φρενάρισμα, έλεγχο τυφλού σημείου, προβολή σημάτων του Κ.Ο.Κ και σύστημα προειδοποίησης κόπωσης οδηγού.

Η ύπαρξη της εφαρμογής MG iSMART Lite σας βοηθά να εντοπίσετε γρήγορα το αυτοκίνητο, να ελέγξετε την κατάσταση του και να ρυθμίσετε από απόσταση τον αυτόματο κλιματισμό, γλυτώνοντας τον «φούρνο» του εσωτερικού όταν έχεις παρκάρει για ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο.

Το MG ZS MAX Hybrid+ προσφέρει άνετους χώρους στους επιβάτες και πολλές θήκες για τα μικροαντικείμενα τους. Στο πίσω κάθισμα μπορεί να καθίσουν με άνεση 3 άτομα ακόμη και αν είναι πάνω από ένα 1,80 μέτρα. Μιλάμε για ένα από τα πιο ευρύχωρα αυτοκίνητα της κατηγορίας.

Όσον αφορά τον χώρο αποσκευών, είναι από τους μεγάλους της κατηγορίας, καθώς ανέρχεται στα 443 λίτρα., νούμερο το οποίο σε κάθε περίπτωση θα χωρέσει τα μπαγκάζια των επιβατών του.

Πάμε όμως στα πιο βασικά που κρύβονται κάτω από το καπό του MG ZS MAX Hybrid+. Μιλάμε για έναν 1.500άρη ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα ο οποίος αποδίδει 102 ίππους /6.000 σ.α.λ. με ροπή 128/4.500 σ.α.λ. που συνδυάζεται με έναν καινοτόμο ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων με ροπή 250 Nm / 0-1.400 σ.α.λ. ο οποίος χρησιμοποιεί το πρώτο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων 3 σχέσεων στον κόσμο. Συνδυαστικά η απόδοση είναι 197 ίπποι, τιμή από τις μεγαλύτερες που συναντάμε ανάμεσα στα υβριδικά μοντέλα της κατηγορίας.

Με πολλαπλές συνδυαζόμενες λειτουργίες οδήγησης και μια μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 1,83 kWh, το ZS MAX Hybrid+ δίνει στην οδήγησή σας μια έξτρα ώθηση. Από την θέση του οδηγού είχαμε στην διάθεση μας τρία προγράμματα λειτουργίας, Eco, Normal και Sport και τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας για την μπαταρία.

Το νέο υβριδικό σύστημα της MG έχει ως προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση και μάλιστα με ταχύτητες έως και 87 χλμ/ώρα. Στην πράξη είδαμε ότι υπό ειδικέςς συνθήκες μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά και με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Στην συνέχεια όταν ανεβάζεις ρυθμούς υπάρχει συνδυασσμός κίνησης του βενζινοκινητήρα με τον ηλεκτροκινητήρα όπως γίνεται με ένα full hybrid σύστημα, ανάλογα βέβαια με τις συνθήκες οδήγησης. Το πιο σημαντικό είναι ότι η μετάβαση από τον ηλεκτροκινητήρα στον βενζινοκινητήρα και αντίστροφα γίνεται με πολύ απαλό τρόπο χωρίς να γίνεται αντιληπττό από τον οδηγό παρά μόνο αν το πας στα «κόκκινα».

Το MG ZS MAX Hybrid+ στο πρόγραμμα Sport επιταχύνει με γρήγορους ρυθμούς με τα 0-100 χλμ./ώρα να έρχονται σε 9,7 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 169 χλμ./ώρα. Το δεύτερο μεγάλο ατού είναι η σαφώς χαμηλή κατανάλωση καυσίμου η οποία στο πρόγραμμα Eco δεν ξεπερνάει τα 5 λίτρα με την ανώτερη τιμή να αγγίζει τα 6 με 6,5 λίτρα στο πρόγραμμα Sport.

Να θυμίσουμε ότι μπορείς να επιλέξεις το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας έτσι ώστε να έχεις πάντα διαθέσιμη την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Επιπλέον οι χαμηλές εκπομπές ρύπων 113 γρμ.CO2 εξασφαλίζουν και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.



Στον δρόμο τώρα το MG ZS Max Hybrid+ κερδίζει τις εντυπώσεις. Η διάταξη των αναρτήσεων είναι γόνατα McPherson εμπρός και ημιάκαμπτος άξονας πίσω, με ισσοροπημένες ρυθμίσεις. Από τα πρώτα χιλιόμετρα που κάναμε μέσα στον αστικό κύκλο εκτιμήσαμε το «κοφτερό» σύστημα διεύθυνσης που εξασσφάλισε ευελιξία μέσα στα στενά της πόλης και στους ελιγμούς αποφυγής.

Το MG ZS Max Hybrid+ είναι σταθερό και ευθύβολο στον ανοιχτό δρόμο, προσφέροντας υποδειγματική κύλιση και καλύπτοντας με ευκολία μεγάλες αποστάσεις, δίνοντας το απαραίτητο αίσθημα ασφαλείας στους επιβάτες. Μπήκαμε και σε επαρχιακούς δρόμους και κινηθήκαμε σε αρκετά γρήγορους ρυθμούς.

Με αρωγό το καλό σε πληροφόρηση σύστημα διεύθυνσης και παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος το MG ZS MAX Hybrid+ είχε ελεγχόμενες κλίσεις στις κλειστές καμπές του δρόμου με την πρόσφυση να είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Στη επιλογή Sport το σύστημα διέυθυνσης «βαραίνει» με τις αντδράσεις των αναρτήεων να γίνονται πιο άμεσες. Η αυξημένη απόσταση μας οδήγησε στην κίνηση σε βατούς χωματόδρομους εκεί όπου εκτιμήσαμε και την συναρμογή όλων των μερών του αμαξώματος καθώς απουσίαζαν οι ενοχλητικοί τριγμοί που συνήθως εμφανίζονται.

Την ίδια στιγμή η έλλειψη τετρακίνησης αλλά και τα ασφάλτινα ελαστικά σε κάνουν διστακτικό απέναντι στην κίνηση σε πιο βραχώδεις διαδρομές. Το σύστημα πέδησης αποδείχθηκε δυνατό και αποδοτικό ακόμη και μετά από σκληρή χρήση σε κατηφορική διαδρομή. Φυσικά κατά το πάτημα του πεντάλ αντιμετωπίζεις την γνωστη αίσθηση της ανάκτησης ενέργειας.



Το νέο MG ZS MAX Hybrid+ σε σχέση με το προηγούμενο MG ZS το μόνο κοινό που έχουν είναι το...όνομα. Με νέα πιο δυναμική σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, πλουσιότατο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, με μεγάλο προσόν το ομαλό, αποδοτικό σύστημα Hybrid+ με τον καινοτόμο ηλεκτροκινητήρα που χρησιμοποιεί το πρώτο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων 3 σχέσεων στον κόσμο, το MG ZS MAX Hybrid+ προσφέρεται και σε ...μαγική τιμή.

Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε για την έκδοση Excite 24.600 ευρώ. Η έκδοση MG ZS MAX Hybrid+ Exclusive κοστίζει 27.100 ευρώ και η κορυφαία MG ZS MAX Hybrid+ Luxury διατίθεται στην τιμή των 29.700 ευρώ. Και στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η εργοστασιακή εγγύηση των 7 ετών και 50.000 χλμ.Τι άλλο να ζητήσεις;

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

