Skoda: Τι κάνει στην Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη

Το νέο ψηφιακό κατάστημα που διαμορφώνετε το δικό σας Skoda

Τελευταία Νέα
09.08.25 , 13:23 Λένα Σαμαρά: «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Η ανάρτηση του αδελφού της
09.08.25 , 12:58 Φωτιά τώρα στο Σοφό Ασπροπύργου
09.08.25 , 12:53 Η Πέγκυ Ζήνα Live στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας
09.08.25 , 12:50 Αρκαδία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι
09.08.25 , 12:32 Λιμάνια: Kανονικά σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων μετά το απαγορευτικό
09.08.25 , 11:51 Ελπίδα Ιακωβίδου: Ατύχημα στο ταξίδι του μέλιτος με τον Τζώνη Καλημέρη
09.08.25 , 11:49 Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Κλείδωσε» για τις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα
09.08.25 , 11:26 Skoda: Τι κάνει στην Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη
09.08.25 , 11:25 ROUTE 360: Τι θα δούμε το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 18:15
09.08.25 , 11:18 Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Mahmoud Abbas
09.08.25 , 10:49 Χρυσούλα Διαβάτη:Η σιωπηλή μάχη με την υγεία της & το διαφορετικό καλοκαίρι
09.08.25 , 09:47 Φωτιά Ηλεία: Καλύτερη η εικόνα στο χωριό Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας
09.08.25 , 09:12 Ford Ranger Plug-In Hybrid: Οι τιμές στην Ελλάδα
09.08.25 , 09:03 Γουίτνεϊ Χιούστον: Οι καταχρήσεις ο γάμος και η κρυφή σχέση με τη βοηθό της
09.08.25 , 08:48 Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες σε Κερατέα & Ανάβυσσο- Γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Skoda: Τι κάνει στην Καλλθέα και Νέα Σμύρνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η μετεγκατάσταση της Skoda Κοιλάκος πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης, διεθνούς αναγνώρισης και σημαντικών επιτυχιών για τη Skoda. Με 130 χρόνια ιστορίας, η μάρκα συνεχίζει να καινοτομεί και να επεκτείνεται, καταγράφοντας στο πρώτο εξάμηνο του 2025 την υψηλότερη επίδοσή της μέχρι σήμερα: την 3η θέση στις πωλήσεις στην Ευρώπη, με 509.400 οχήματα να παραδίδονται σε πελάτες παγκοσμίως και με ισχυρή παρουσία στην ηλεκτροκίνηση, καθώς το 23% των νέων παραδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά αφορούσε ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά μοντέλα.

 

Η Skoda Κοιλάκος, με 40 χρόνια διαρκούς παρουσίας στον χώρο του αυτοκινήτου, αλλάζει σελίδα και σας υποδέχεται σε μια νέα, πλήρως αναβαθμισμένη ψηφιακή έκθεση στη Λεωφόρο Συγγρού 169, στη Νέα Σμύρνη. Με σταθερή παρουσία στον κεντρικότερο άξονα της πρωτεύουσας, η μετεγκατάσταση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εμπειρία του πελάτη: περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη αλληλεπίδραση, περισσότερη Skoda.

Skoda: Τι κάνει στην Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη
Η νέα έκθεση ενσωματώνει τη φιλοσοφία του Digital Showroom Experience (DISE), προσφέροντας μια επαναστατική εμπειρία γνωριμίας με τα μοντέλα της Skoda. Μέσα από video walls, διαδραστικά information stands, οθόνες αφής και touch tables, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί ψηφιακά στα διαθέσιμα μοντέλα, να διαμορφώσει το ιδανικό του όχημα και να ανακαλύψει κάθε λεπτομέρεια, με τρόπο σύγχρονο, ευχάριστο και εξατομικευμένο.

Skoda: Τι κάνει στην Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη
Στον νέο εκθεσιακό χώρο παρουσιάζεται το σύνολο της γκάμας της Skoda, από τα δημοφιλή Fabia, Kamiq, Kodiaq και Octavia, έως τα κορυφαία ηλεκτρικά μοντέλα Enyaq και το βραβευμένο με Red Dot Award Elroq – που εκφράζει απόλυτα τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, Modern Solid.

Skoda: Τι κάνει στην Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη
Το εξουσιοδοτημένο Service της Skoda Κοιλάκος παραμένει στις εγκαταστάσεις της Λεωφόρου Συγγρού 330 στην Καλλιθέα, εξυπηρετώντας καθημερινά τους πελάτες με την αξιοπιστία και την ποιότητα που χαρακτηρίζουν την εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Από το 1980 μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με χιλιάδες οδηγούς, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και μια αυθεντική πελατοκεντρική προσέγγιση. Με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό σε κάθε τμήμα και διαρκή προσήλωση στην ποιοτική εξυπηρέτηση, η Skoda Κοιλάκος επιβεβαιώνει καθημερινά, στην πράξη, τι σημαίνει αξιοπιστία.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
SKODA ΚΟΙΛΑΚΟΣ
 |
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top