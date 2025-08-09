Skoda: Τι κάνει στην Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη

Η μετεγκατάσταση της Skoda Κοιλάκος πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης, διεθνούς αναγνώρισης και σημαντικών επιτυχιών για τη Skoda. Με 130 χρόνια ιστορίας, η μάρκα συνεχίζει να καινοτομεί και να επεκτείνεται, καταγράφοντας στο πρώτο εξάμηνο του 2025 την υψηλότερη επίδοσή της μέχρι σήμερα: την 3η θέση στις πωλήσεις στην Ευρώπη, με 509.400 οχήματα να παραδίδονται σε πελάτες παγκοσμίως και με ισχυρή παρουσία στην ηλεκτροκίνηση, καθώς το 23% των νέων παραδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά αφορούσε ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά μοντέλα.

Η Skoda Κοιλάκος, με 40 χρόνια διαρκούς παρουσίας στον χώρο του αυτοκινήτου, αλλάζει σελίδα και σας υποδέχεται σε μια νέα, πλήρως αναβαθμισμένη ψηφιακή έκθεση στη Λεωφόρο Συγγρού 169, στη Νέα Σμύρνη. Με σταθερή παρουσία στον κεντρικότερο άξονα της πρωτεύουσας, η μετεγκατάσταση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εμπειρία του πελάτη: περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη αλληλεπίδραση, περισσότερη Skoda.



Η νέα έκθεση ενσωματώνει τη φιλοσοφία του Digital Showroom Experience (DISE), προσφέροντας μια επαναστατική εμπειρία γνωριμίας με τα μοντέλα της Skoda. Μέσα από video walls, διαδραστικά information stands, οθόνες αφής και touch tables, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί ψηφιακά στα διαθέσιμα μοντέλα, να διαμορφώσει το ιδανικό του όχημα και να ανακαλύψει κάθε λεπτομέρεια, με τρόπο σύγχρονο, ευχάριστο και εξατομικευμένο.



Στον νέο εκθεσιακό χώρο παρουσιάζεται το σύνολο της γκάμας της Skoda, από τα δημοφιλή Fabia, Kamiq, Kodiaq και Octavia, έως τα κορυφαία ηλεκτρικά μοντέλα Enyaq και το βραβευμένο με Red Dot Award Elroq – που εκφράζει απόλυτα τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, Modern Solid.



Το εξουσιοδοτημένο Service της Skoda Κοιλάκος παραμένει στις εγκαταστάσεις της Λεωφόρου Συγγρού 330 στην Καλλιθέα, εξυπηρετώντας καθημερινά τους πελάτες με την αξιοπιστία και την ποιότητα που χαρακτηρίζουν την εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Από το 1980 μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με χιλιάδες οδηγούς, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και μια αυθεντική πελατοκεντρική προσέγγιση. Με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό σε κάθε τμήμα και διαρκή προσήλωση στην ποιοτική εξυπηρέτηση, η Skoda Κοιλάκος επιβεβαιώνει καθημερινά, στην πράξη, τι σημαίνει αξιοπιστία.



