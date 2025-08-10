Test drive: Δοκιμάζουμε το Ford Kuga Plug in Hybrid 2,5 243 ίπποι

Το Kuga ως όνομα δεν διαλέχθηκε στην τύχη από την Ford καθώς παραπέμπει σε αιλουροειδές. Ήθελε με αυτό τον τρόπο να τονίσει την καλοσχηματισμένη αθλητική σιλουέτα του αυτοκινήτου από μπροστά μέχρι το πίσω μέρος. Η τελευταία ανανεωμένη γενιά του Kuga, δικαιούται και με το παραπάνω να φέρει αυτό το όνομα όχι μόνο λόγω σχεδίασης αλλά και επιδόσεων καθώς οι 243 ίπποι που προέρχονται από το plug-in υβριδικό σύστημα που έχει στην «καρδιά» του δίνουν ανάλογες εντυπωσιακές επιδόσεις.



Το νέο Kuga έχει τολμηρή σχεδίαση ειδικά στο μπροστινό μέρος όπου η μάσκα πλαισιώνεται από μια μπάρα φώτων led, η οποία εκτείνεται σε όλο το πλάτος και «δένει» τους νέους προβολείς τεχνολογίας full LED. Το φουσκωμένο καπό με τις έντονες ακμές συμπληρώνει την δυναμική εμφάνιση.

Οι έντονες γραμμές διαγράφονται και την πλαινή όψη του αυτοκινήτου εκεί όπου η απουσία λαβής για τις πίσω πόρτες ολοκληρώνουν την εκλεπτυσμένη εμφάνιση. Η plug-in έκδοση να ξεχωρίζει από τη θύρα φόρτισης η οποία βρίσκεται στο μπροστινό αριστερό φτερό.

Στο πίσω μέρος η σχεδίαση των φωτιστικών σωμάτων που θυμίζει ανεστραμμένο μπαστούνι του χόκεϊ, συμπληρώνει τη συνολική αισθητική των προβολέων, ενώ η χαρακτηριστική πινελιά στο πίσω μέρος του νέου Kuga είναι ένα προστατευτικό στοιχείο χαμηλά στον προφυλακτήρα στο χρώμα του πάγου. Διαστάσεις (Μ/Π/Y): 4.615/1.882/1.673 mm.



Περνώντας στο εσωτερικό με τα προσεγμένα υλικά και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής εντοπίζεις την τεχνολογική αναβάθμιση στις δυο ψηφιακές οθόνες, με την μια των 12,3 ιντσών να αφορά τον πίνακα οργάνων με την δυνατότητα παραμετροποιήσεων.

Η πιο σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση εντοπίζεται στο SYNC 4 τελευταίας γενιάς στην κεντρική οθόνη 13,2 ιντσών με τον οριζόντιο προσανατολισμό. Περιλαμβάνει προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι για παράδειγμα πλοήγηση συνδεδεμένη στο cloud και συνδεδεμένο φωνητικό έλεγχο με κατανόηση φυσικής γλώσσας, τα οποία υποστηρίζονται από ασύρματη ενσωμάτωση Apple CarPlay και Android Auto 2.,

Παρέχει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα smartphone. Η συνδεσιμότητα 5G FordPass υποστηρίζει τη γρήγορη μεταφορά δεδομένων και τις ενημερώσεις λογισμικού που αναβαθμίζουν το όχημα με την πάροδο του χρόνου. Eυκρινέσταατη είναι η κάμερα οπισθοπορείας με την περιμετρική θέαση, ακόμη και τις νυχτερινές ώρες.



Στο νέο Ford Kuga υπάρχουν πλούσια συστήματα υποβοήθησης οδηγού που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν Adaptive Cruise Control με Stop & Go, αναγνώριση οδικών σημάτων, επιτήρηση κόπωσης οδηγού και αυτόματο παρκάρισμα με εμπρός/πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και δύο καινοτόμες τεχνολογίες που εντοπίζουν και προειδοποιούν για επικείμενους κινδύνους στη ζώνη του τυφλού σημείου. Πρόκειται για τις Lane-Keeping System με Blind Spot Assist και Intersection Assist.

Όσον αφορά τους χώρους το μήκος των 4,615 μέτρων και το μεταξόνιο των 2.711 χιλιοστών, κάνει τους επιβάτες να αισθάνονται ιδαίτερα άνετα στο εσωτερικό. Τα καθίσματα είναι ανατομικά, ημιδερμάτινα με ηλεκτρικές ρυθμίσεις για οδηγό και συνοδηγό, με πιστοποίηση AGR και λειτουργία μνήμης.

Ο χώρος των αποσκευών με την ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα, αυξομειώνεται από τα 395 έως και τα 553 λίτρα ανάλογα με την θέση των πίσω καθισμάτων, καθώς υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης εμπρός-πίσω.



Πάμε όμως στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι της δοκιμής που είναι το plug-in υβριδικό σύστημα. Αυτό που πολλοί θεωρούν ιδανικό για τις σύγχρονες μετακινήσεις καθώς κινείσαι με ηλεκτρική ενέργεια κυρίως μέσα στην πόλη, φορτίζοντας με καλώδιο όταν αδειάσει η μπαταρία, απλευθερωμένος από το άγχος της αυτονομίας λόγω της ύπραξης του βενζινοκινητήρα.Το υβριδικό σύστημα αποτελείται από έναν ατμοσφαιρικό (!) βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων, ο οποίος απόδίδει 155 ίππους σε κύκλο Άτκινσον.

Μπορεί να μην εντυπωσιάζει με την ισχύ του με βάση τα κυβικά του ,αλλά και με την συνολική απόδοση έχοντας μάλιστα τις λιγότερες θερμικές απώλειες. Την ίδια στιγμή υπάρχει κα ισχυρός τριφασικός και σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη απόδοσης 132 ίππων ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4 kWh, με σαφώς βελτιωμένη ενεργειακή πυκνότητα. Επιπλέον άλλαξε ο προγραμματισμός με αποτέλεσμα η συνδυαστική ισχύς από τα 224 άλογα να ανέβει στα 243 άλογα. Η μετάδοση: γίνεται με αυτόματο κιβώτιο eCVT (ηλεκτρονικό κιβώτιο μονής σχέσης).

Για την σωστή απόδοση του φροντίζουν τα προγράμματα οδήγησης που έχει στην διάθεση του ο οδηγός. Μιλάμε για τα EV Auto, EV Now, EV Later και EV Charge. Αυτό το σύνολο συνεπικουρείται από αυτόματο κιβώτιο (συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης) CVT. Το αποτέλεσμα φάνηκε στο πάτημα του δεξιού πεντάλ.

Με γεμάτη την μπαταρία και την συνδυασμένη ισχύ τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 7,1 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 200 χλμ./ώρα τιμές οι οποίες ικανοποιούν αν σκεφτούμε ότι το βάρος του νέου Kuga είναι στα 1.859 κιλά. Οι βελτιώσεις που έχουν γίνει γίνονται αντιληπτές και από την...ακοή καθώς ο βενζινοκινητήρας στο βαθύ πάτημα του γκαζιού παρουσιάζει σαφώς χαμηλότερο βουητό.



Όμως την ίδια στιγμή με την επιλογή του προγράμμτος Ecoι οπαό τα 4 drive modes (Normal, Eco, Sport, Slippery), το ηλεκτρικό χειρόφρενο σε συνδυασμό με την ανάκτηση ενέργειας καταφέραμε να καλύψουμε 70 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση.

Η τιμή αυτή πέφτει αν βγείς στον ανοιχτό δρόμο εκεί όπου μπορείς να κινηθείς και πάλι μόνο με ρεύμα με ταχύτητα έως 135 χλμ./ώρα. Η αύξηση της ιπποδύναμης κατά 18 ίππους σε σχέση με το παρελθόν δεν είχε επιβάρυνση στην κατνάλωση καυσίμου το αντίθετο μάλιστα.

Με τη μπαταρία πλήρως φορτισμένη,η μέση κατανάλωση με συνδυασμό των δυο κινητήρων και στην επιλογή του οικονομικού προγράμματος οδήγησης κατεβαίνει ακόμη και αρκετά κάτω από τα 4 λίτρα/100 χλμ. Πάντως πολύ δύσκολα ξεπερνάει τα 6,5 λίτρα/100 χλμ. αν έχεις ξεχάσει να φορτίσεις την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Εκπομπές CO2: 28 γρμ./χλμ.Για την φόρτιση της σε οικιακή πρίζα χρειάζεσαι περίπου 6 ώρες.



Το Ford Kuga Plug in Hybrid XT-Line 2,5 μπορεί να είναι ένα οικογενειακό SUV με υψηλή ποιιότητα κύλισης, που σου δίνει αθόρυβο και ευχάριστο ταξίδι. Σταθερό και ευθύβολο στις υψηλές ταχύτητες δεν παύει να καλύπτει τις προσδοκίες ενός «ανήσυχου» οδηγού. Αυτό οφείλεται στο στιβαρό πλαίσιο και στην σφιχτή ρύθμιση των αναρτήσεων με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω σε μια προσπαθεια να εκμεταλλευτεί στον δρόμο τις δυνατότητες των 243 ίππων , μεταφέροντας βέβαι στο εσωτερικό τις εγκάρσιες ανωμλίες του οδοστρώματος.

Αρχικά εκτιμάς το άμεσο και πλούσιο σε πληροφόρηση σύστημα διεύθυνσης, το οποίο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προσόντα σε προτρέπει να κινηθείς σε πιο γρήγορους ρυθμούς παρά τηνν αυξημένη απόσταση από το έδαφος των 15,2 εκατοστών.Το Ford Kuga plug-in 2,5 παρέχει υψηλά περιθώρια πρόσφυσης όταν στρίβεις με μειωμένς κλίσεις.

Βέβαια όταν εμφανιστει η τάση υποστροφής από το αυξημένο βάρος λόγω της μπατρίας του plug-in hybrid συστήματος ή πλούσια ομπρέλλα ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, φέρνουν το όχημα στην σωστή πορεία του. Βέβαια σε όλα αυτά έχεις αρωγό το δυνατό και ακούραστο σύστημα πέδησης με τις κόκκινες δαγκάνες που δίνουνσπορ όψη.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος σου επιτρέπει να κινηθείς εκτός δρόμου σε βατούς χωματόδρομους αποφέυγοντας βέβαια τις απότομες και σκληρές επιφάνειες λόγω της έλλειψης τερακίνησης αλλά και της ύπαρξης ασφάλτινων ελαστικών.



Σε τελική ανάλυση το νέο Ford Kuga Plug in Hybrid καλύπτει τις ανάγκες μιας οικογνειας που θέλει ένα αυτοκίνητο που να διαθέτει χώρους, τεχνολογία, με πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ηχ οσυστησμα με 10 ηχεία και επιδόσεις με μειωμένη μέση κατανάλωση καυσίμου ή και και καθόλου, χάρη στην δυνατότητα της αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης τόσο μέσα στην πόλη όσο και στον ανοιχτό δρόμο, για μια ικανή απόσταση. Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε από 51.442 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

