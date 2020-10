Η F1 επιστρέφει στο Νίρμπουργκρινγκ με μεσαίες γόμες Pirelli 

Μετά από επτά χρόνια απουσίας – ο τελευταίος αγώνας στο Νίρμπουργκρινγκ έγινε το 2013 – η θρυλική Γερμανική πίστα επιστρέφει με το Άιφελ Grand Prix. Η Pirelli επέλεξε για το συγκεκριμένο αγώνα τις μεσαίες γόμες της γκάμας της: C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή.

Έχει περάσει τόσος πολύ καιρός από τον τελευταίο αγώνα που έγινε εκεί, ώστε το Νίρμπουργκρινγκ να θεωρείται ουσιαστικά ένας νέος προορισμός. Σημειώστε ότι τα υβριδικά μονοθέσια τελευταίας γενιάς δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ εκεί. Παραταύτα οι ομάδες και οι οδηγοί πιθανότατα έχουν μια ιδέα από το παρελθόν για το τι να περιμένουν (επίσης από τις εμπειρίες τους από άλλες μορφές αγώνων).

Το τελευταίο GP στο Νίρμπουργκρινγκ το 2013 είχε γίνει τον Ιούλιο. Συνεπώς η διαδικασία συλλογής στοιχείων κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής θα ξεκινήσει από λευκό χαρτί. Καθώς υπάρχει ευρεία γκάμα στροφών και δεν υπάρχουν πρόσφατα δεδομένα από τα μονοθέσια της Formula 1 σε αυτή την πίστα, αυτή την εποχή, η Pirelli επέλεξε τις μεσαίες γόμες της γκάμας της ώστε να αντιμετωπίσει μια ευρεία ποικιλία συνθηκών. Η πρότερη εμπειρία έχει δείξει ότι το Νίρμπουργκρινγκ δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό με τα ελαστικά: Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που θα δούμε τη χρήση να επικεντρώνεται στις πιο μαλακές γόμες.



Χαρακτηριστικά διαδρομής

· Ο καιρός θα δώσει αφορμή για πολλές συζητήσεις καθώς αυτή την εποχή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βροχής και χαμηλών θερμοκρασιών. Πρόσφατα ο αγώνας αντοχής των 24 Ωρών του Νίρμπουργκρινγκ διακόπηκε για 9 ώρες λόγω καταρρακτώδους βροχής. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα να δούμε τα βρόχινα ελαστικά Cinturato να χρησιμοποιούνται κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι συχνές βροχές στην περιφέρεια Άιφελ έχουν ως αποτέλεσμα η πίστα να ξεπλένεται συχνά, έτσι φεύγει η γόμα που έχει στρωθεί και γλιστράει.

· Υπάρχουν μερικά υπερυψωμένα κερμπ στα σικέιν (ειδικά σ’ αυτό που ονομάζεται NGK) αυτό υποχρεώνει τους οδηγούς να κρατούν μια πιο καθαρή γραμμή.

· Το Νίρμπουργκρινγκ είναι σε γενικές γραμμές μια ισορροπημένη πίστα με ίση αναλογία σε πλευρικά και διαμήκη φορτία που επενεργούν στο μονοθέσιο. Η στροφή 7 είναι ιδιαίτερα δύσκολη: Φρενάρεις απότομα προσεγγίζοντάς την και το εμπρός αριστερά ελαστικό φορτίζεται υπέρμετρα καθώς η κλίση της στροφής είναι ασυνήθιστη.

· Κρύος καιρός με θερμοκρασία κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου μπορεί να προκαλέσει «ρωγμές κρύου» στα ελαστικά. Χρειάζεται προσοχή στην τοποθέτησή τους στις ζάντες αλλά και στην μεταφορά τους προς τις ομάδες.