Ήρθε το νέο MINI Countryman στην Ελλάδα -Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές

Το μεγαλύτερο και πιο ευέλικτο μέλος της οικογένειας MINI ανεβάζει τον πήχη .Αισθητική ανανέωση, ελκυστικός νέος εξοπλισμός και καινοτόμες τεχνολογίες αναβάθμισης λειτουργιών και συνδεσιμότητας προάγουν το κύρος του νέου MINI Countryman στην πολυτελή compact κατηγορία.

Τα κύρια στοιχεία που αλλάζουν τα δεδομένα.

• Ξεχωριστή εμπρός σχεδίαση με νέα μάσκα.

• Προβολείς LED και φώτα ομίχλης LED, τώρα στον βασικό εξοπλισμό.

• Πίσω φώτα LED σε σχέδιο Union Jack (Μοτίβο Βρετανικής Σημαίας).

• Νέα φινιρίσματα αμαξώματος, νέα επιλογή Piano Black Exterior.

• Νέες ζάντες αλουμινίου.

• Τελευταία γενιά κινητήρων, όλοι προδιαγραφών Euro 6d.

• Περισσότερες εκδόσεις με 8-τάχυτο κιβώτιο Steptronic, ως στάνταρ.

• Νέο ψηφιακό cockpit με έγχρωμη οθόνη 5-ιντσών προαιρετική.

• Νέας σχεδίασης κεντρικό όργανο σε σχέδιο Piano Black High Gloss, προαιρετικό.

• Σπορ δερμάτινο τιμόνι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

• Νέα γκάμα δερμάτινων επενδύσεων και επιφανειών εσωτερικού.

• Νέα έκδοση MINI Yours Interior Style.

• MINI Connected με νέες λειτουργίες.

• Εκτεταμένη γκάμα Γνήσιων Αξεσουάρ MINI.

Το νέο MINI Countryman διατίθεται σε έντεκα εκδόσεις:



MINI One Countryman: 102 hp, 0 – 100 km/h σε 12,0 δευτ. (12,3 δευτ.),τελική ταχύτητα: 180 km/h (180 km/h), κατανάλωση καυσίμου: 5,9 – 5,6 lit./100 km (5,7 – 5,5 lit./100 km), εκπομπές CO2: 134 – 127 g/km (129 – 124 g/km)

MINI Cooper Countryman: 136 hp, 0 – 100 km/h σε 9,7 δευτ. (9,7 δευτ.),τελική ταχύτητα: 205 km/h (205 km/h), κατανάλωση καυσίμου: 5,9 – 5,6 lit./100 km (5,6 – 5,3 lit./100 km), εκπομπές CO2: 135 – 129 g/km (129 – 120 g/km).

MINI Cooper Countryman ALL4: 136 hp, 0 – 100 km/h σε 10,1 δευτ., τελική ταχύτητα: 202 km/h, κατανάλωση καυσίμου: 6,1 – 5,9 lit./100 km, εκπομπές CO2: 140 –134 g/km.

MINI Cooper S Countryman: 178 hp, 0 – 100 km/h σε 7,5 δευτ. (7,4 δευτ.),τελική ταχύτητα: 225 km/h (225 km/h), κατανάλωση καυσίμου: 6,5 – 6,3 lit./100 km(6,0 – 5,7 lit./100 km), εκπομπές CO2: 148 – 144 g/km (136 – 130 g/km).

MINI Cooper S Countryman ALL4: 178 hp, 0 – 100 km/h σε 7,3 δευτ., τελικήταχύτητα: 222 km/h, κατανάλωση καυσίμου: 6.5 – 6.2 lit./100 km, εκπομπές CO2: 149 –142 g/km.

MINI Cooper SE Countryman ALL4: 220 hp, 0 – 100 km/h σε 6,8 δευτ.,τελική ταχύτητα: 196 km/h, κατανάλωση καυσίμου: 2,0 – 1,7 lit./100 km, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 14,0 – 13,1 kWh/100 km, εκπομπές CO2: 45 – 40 g/km.

MINI One D Countryman: 116 hp, 0 – 100 km/h σε 11,2 δευτ. (11,2 δευτ.),τελική ταχύτητα: 192 km/h (192 km/h), κατανάλωση καυσίμου: 4,4 – 4,1 lit./100 km (4,3 – 4,0 lit./100 km), εκπομπές CO2: 116 – 107 g/km (112 – 106 g/km).

MINI Cooper D Countryman:150 hp, 0 – 100 km/h σε 9,1 δευτ. (9,1 δευτ.), τελική ταχύτητα: 214 km/h (213 km/h), κατανάλωση καυσίμου: 4,4 – 4,2 lit./100 km (4,4 – 4,2 lit./100 km), εκπομπές CO2: 116 – 110 g/km (117 – 111 g/km).

MINI Cooper D Countryman ALL4: 150 hp, 0 – 100 km/h σε 9,0 δευτ.,τελική αχύτητα: 211 km/h, κατανάλωση καυσίμου: 4,8 – 4,6 lit./100 km, εκπομπές CO2: 127 – 121 g/km.

MINI Cooper SD Countryman:190 hp, 0 – 100 km/h σε 7,9 δευτ., τελική ταχύτητα: 226 km/h, κατανάλωση καυσίμου: 4,5 – 4,2 lit./100 km, εκπομπές CO2: 117 –111 g/km.

MINI Cooper SD Countryman ALL4:190 hp, 0 – 100 km/h σε 7,6 δευτ. τελική ταχύτητα: 224 km/h, κατανάλωση καυσίμου: 4,8 – 4.6 lit./100 km, εκπομπές CO2: 127 – 121 g/km.

Όσον αφορά τις τιμές αυτές ξεκινούν για την έκδοση Countryman One από τα 22.500 ευρώ, του Cooper από 27.546 ευρώ και για την τετρακίνητη ALL4 έκδοση 33991 ευρώ , του Cooper S από 33.991 (€41.521 η τετρακίνητη ALL4 έκδοση 41521 ευρώ.

Δείτε τις τιμές και τις εκδόσεις αναλυτικά



Η επίσημη παρουσιάση του νέου MINI Countryman έγινε στην Αττική με τα στελέχη της εταιρείας και τους δημοσιογράφους να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τον κορωνοϊό.

Με τον Κωνσταντίνο Διαμαντή διευθυντή εταιρικής επικοινωνίας του BMW Group Hellas και τον φωτογράφο της παρουσίασης Γιώργο Καραγιωργάκη.

Ο σκηνοθέτης και δημοσιογράφος ειδκού τύπου Πάρις Ποντίκας και σε ρόλο φωτογράφου.

Με τον δημοσιογράφο ειδικού τύπου Βασίλη Σαρημπαλίδη.