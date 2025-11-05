Ισόβια στον 47χρονο για τη συζυγοκτονία στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 47χρονο για τη δολοφονία της συζύγου του και τον τραυματισμό του γιου της / ΕΡΤ

Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον δώδεκα χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο 47χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του και τραυμάτισε τον γιο της, στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης, την 1η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το έγκλημα σημειώθηκε στο σπίτι της 60χρονης – τότε – εν διαστάσει συζύγου του, λίγες ημέρες μετά τον χωρισμό τους.

Ο 30χρονος γιος της γυναίκας σώθηκε την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, χάρη στην άμεση επέμβαση του ίδιου και του αδελφού του. «Μπήκε στο σπίτι αποφασισμένος να σκοτώσει και τους δύο», κατέθεσε ο νεαρός στο δικαστήριο.

Η εισαγγελέας της έδρας στάθηκε στη σκληρότητα του εγκλήματος, τονίζοντας: «Επειδή του μπήκε κάτι στο μυαλό, δεν είχε δικαίωμα να την ξεκοιλιάσει. Αν ο γιος της δεν προλάβαινε να κρυφτεί, δεν θα ζούσε ούτε εκείνος».

Ο 47χρονος, που ήταν ήδη προσωρινά κρατούμενος, οδηγήθηκε ξανά στις φυλακές για την έκτιση της ποινής του.