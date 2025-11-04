Δολοφονία Γαρυφαλλιάς Φολέγανδρος: Ζητά ελαφρυντικά ο δράστης

Μείωση ποινής ζητάει ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς: Τι λέει η μητέρα και ο δικηγόρος της / Alpha

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της 26χρονης Γαρυφαλιάς στη Φολέγανδρο, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή στην κοινή μνήμη και φυσικά στην οικογένεια της νεαρής γυναίκας, που εξακολουθεί να βιώνει τον πόνο και την απώλεια. Το καλοκαίρι του 2021 άλλαξε για πάντα τη ζωή των δικών της.

Το χρονικό του εγκλήματος ξεκινά στις 16 Ιουλίου 2021, όταν κάτοικος του νησιού ειδοποίησε τις αρχές ότι στην περιοχή της Λυγαριάς εντοπίστηκε ανθρώπινη σωρός να επιπλέει, ενώ στην ακτή βρέθηκε εγκαταλειμμένο όχημα. Στις 17 Ιουλίου οι αρχές ανέσυραν τη σορό της Γαρυφαλιάς. Λίγες ώρες αργότερα έγινε σύλληψη του συντρόφου της, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχικές καταθέσεις, ομολόγησε ότι την σκότωσε, περιγράφοντας το συμβάν ως «κακή στιγμή».

Στο πρωτόδικο δικαστήριο η Δικαιοσύνη έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του επέβαλε ισόβια κάθειρξη. Ο καταδικασθείς άσκησε έφεση και σήμερα εκδικάζεται στο Εφετείο Κακουργημάτων Σύρου — μια διαδικασία που φέρνει ξανά στο προσκήνιο την τραγωδία και αναζωπυρώνει τον πόνο της οικογένειας.

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς Φολέγανδρος: «Να διατηρηθεί η πρωτόδικη ποινή», ζητά η μητέρα της

Η μητέρα της Γαρυφαλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα και με εμφανή οδύνη ζήτησε να διατηρηθεί η πρωτόδικη ποινή, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την προσπάθεια του κατηγορουμένου να επικαλεστεί ελαφρυντικά. Η οικογένεια, όπως δηλώνει ο δικηγόρος που την εκπροσωπεί, ζητά «δικαίωση» και δεν αποδέχεται ισχυρισμούς ότι ο δράστης βρισκόταν σε μειωμένο καταλογισμό — κατηγορία που πρωτόδικα απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Η μητέρα περιέγραψε την ψυχική της κατάσταση ως διαρκή πληγή και επανέλαβε την απαίτηση να μην αφεθεί ποτέ ελεύθερος ο άνθρωπος που αφαίρεσε τη ζωή της κόρης της.

Πέντε χρόνια μετά, οι μνήμες παραμένουν ζωντανές: φίλοι, συγγενείς και η τοπική κοινωνία θυμούνται μία νέα ζωή που κόπηκε βίαια, ενώ η δίκη στο Εφετείο αναμένεται να προσδιορίσει την τελική νομική εξέλιξη.