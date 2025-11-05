Κίμπερλι και Μητσοτάκης βγήκαν από το Μαξίμου για  να χαιρετίσουν μαθητές

Τους χαιρέτισε έναν – έναν χαμογελαστή η νέα  πρέσβης των ΗΠΑ

Πολιτικη
Την πρώτη της συνάντηση είχε σήμερα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ  Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Στο Μέγαρο Μαξίμου η Γκίλφοϊλ - Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η συζήτηση αφορούσε την ελληνοαμερικανική συνεργασία, αλλά και για τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Μητσοτάκης: Η μεταρρύθμιση ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη που μπορώ να θυμηθώ

Την παράσταση όμως έκλεψε το γεγονός ότι μετά το τέλος της συνάντησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βγήκαν από το Μέγαρο Μαξίμου και χαιρέτησαν διά χειραψίας μικρούς μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο.

Στο Προεδρικό Μέγαρο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός  Μητσοτάκης συνόδευσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου η νέα πρέσβης των ΗΠΑ πλησίασε τους μικρούς μαθητές και τους δασκάλους τους και τους χαιρέτισε χαμογελαστή έναν - έναν.
 

