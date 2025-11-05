Κίμπερλι και Μητσοτάκης βγήκαν από το Μαξίμου για  να χαιρετίσουν μαθητές

Την πρώτη της συνάντηση είχε σήμερα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συζήτηση αφορούσε την ελληνοαμερικανική συνεργασία, αλλά και για τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Την παράσταση όμως έκλεψε το γεγονός ότι μετά το τέλος της συνάντησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βγήκαν από το Μέγαρο Μαξίμου και χαιρέτησαν διά χειραψίας μικρούς μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης συνόδευσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου η νέα πρέσβης των ΗΠΑ πλησίασε τους μικρούς μαθητές και τους δασκάλους τους και τους χαιρέτισε χαμογελαστή έναν - έναν.

