Στο Προεδρικό Μέγαρο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της μαζί με άλλες δύο πρέσβεις

Στο προεδρικό μέγαρο βρέθηκε την Τρίτη η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Kίμπερλι Γκίλφοϊλ: Δύσκολη αποστολή απέναντι σε πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα

Μαζί με τις νέες πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας Χάριετ Ε. Μπεργκ (Harriet E. Berg), του Καναδά Σόνια Θίσσεν (Sonya Thissen) και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Kimberly Guilfoyle) επέδωσαν τα διαπιστευτήριά τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνστανίνο Τασούλα. 

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Κωνσταντίνος Τασούλας

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης, φορώντας ένα μαύρο ριγέ κοστούμι και λευκό πουκάμισο, έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο με καθυστέρηση 15 λεπτών. 

Στο Προεδρικό Μέγαρο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Προεδρικό Μέγαρο

Στο Προεδρικό Μέγαρο η Κίμπερλι ΓκίλφοϊλΗ νέα πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα

Η νέα πρέσβης της Νορβηγίας Χάριετ Ε. Μπεργκ

Η νέα πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα

Η νέα πρέσβης του Καναδά Σόνια Θίσσεν

H Kίμπερλι Γκίλφοϊλ το πρωί της Τετάρτης στις 10:00, θα βρίσκεται ξανά στην Ηρώδου Αττικού για προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το απόγευμα της Τετάρτης θα επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου, συνοδεύοντας τους Αμερικανούς υπουργούς κατά την επίσκεψή τους εκεί. Το ίδιο βράδυ, θα παραθέσει δεξίωση προς τιμήν τους στην πρεσβευτική κατοικία, ενόψει του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

