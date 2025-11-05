Στο Μέγαρο Μαξίμου η Γκίλφοϊλ - Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Θα πάμε σε νέα ύψη τη στρατηγική συνεργασία μας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 14:54 Νατάσα Θεοδωρίδου: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον αδερφό της, Θαλή
05.11.25 , 14:43 Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του
05.11.25 , 14:42 Σμαράγδα Καρύδη: «Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί & θα την ξαναφορέσω»
05.11.25 , 14:28 Έρχονται τα τρένα – εξπρές στην Ευρώπη: Από Αθήνα στη Σόφια σε 6 ώρες!
05.11.25 , 14:25 Σαλαμίνα: «Κάτι Πήγε Στραβά και τη σκότωσαν»
05.11.25 , 14:19 Μαραθώνιος 2025: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν το Σαββατοκύριακο
05.11.25 , 14:01 Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
05.11.25 , 13:58 Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του
05.11.25 , 13:53 Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»
05.11.25 , 13:26 Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»
05.11.25 , 13:15 Shein: Άνοιξε στο Παρίσι το πρώτο φυσικό κατάστημα στον κόσμο!
05.11.25 , 13:07 Φοινικούντα: Νέα κατάθεση του ανιψιού, η τέταρτη κατά σειρά
05.11.25 , 13:01 Τζόναθαν Μπέιλι: Ο πιο σέξι άντρας του 2025 σύμφωνα με το People
05.11.25 , 12:56 Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - «Αλλαχού Ακμπάρ» φώναζε ο οδηγός
05.11.25 , 12:54 Τα Φαντάσματα: Η δημιουργία των περίτεχνων κοστουμιών
Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του
Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»
Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - «Αλλαχού Ακμπάρ» φώναζε ο οδηγός
Σμαράγδα Καρύδη: «Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί & θα την ξαναφορέσω»
Φάρμα - Sneak preview: «Βαγγέλη σήμερα θα κοιμηθείς σπίτι σου!»
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Μέγαρο Μαξίμου / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο Προεδρικό Μέγαρο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης, φορώντας λευκό κοστούμι έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου στις 10 το πρωί. Στο κατώφλι την περίμενε ο Πίνατ, τον οποίο χαιρέτησε και μπήκαν μαζί στο γραφείο του πρωθυπουργού. 

H Γκίλφοϊλ χαιρετά τον Πίνατ που την περίμενε στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου

H Γκίλφοϊλ χαιρετά τον Πίνατ που την περίμενε στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου / Φωτογραφία από βίντεο Σκάι

Μητσοτάκης - Γκίλφοϊλ

Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Κυριάκος Μητσοτάκης - Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Είμαστε ευτυχείς που σας υποδεχόμαστε και έρχεστε σε μια εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλό σημείο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε έτη περαιτέρω. Νομίζω ότι έχω μία ευρεία ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση σχετικά με την εμβάθυνση της συνεργασίας. Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας, ένας σύμμαχος των ΗΠΑ», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στην Αμερικανίδα πρέσβη και συνέχισε: 

«Φυσικά μια χώρα ζωτικής σημασίας σε ζητήματα περιφερειακής συνεργασίας και φυσικά μια χώρα που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο ως παράγων σταθερότητας σε όλες τις περιφερειακές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Μέσης Ανατολής. Μία χώρα η οποία μιλά ισότιμα με τις ΗΠΑ για την ενέργεια και ιδιαιτέρως για το υγροποιημένο φυσικό αέριο στην περιοχή, θα έχουμε άλλωστε μια σημαντική πρωτοβουλία που συμπίπτει με την δική σας άφιξη. Υπάρχει ένα συνέδριο το οποίο θα λάβει χώρα αύριο και μεθαύριο εδώ στην Αθήνα με πολύ σημαντική αμερικανική παρουσία. Η Ελλάδα αποτελεί το σημείο εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο για όλη την περιοχή. Ο κάθετος διάδρομος είναι, επίσης, ένα πρότζεκτ στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Πέραν αυτών των ζητημάτων υπάρχει και μια πλειάδα θεμάτων που θα εργαστούμε από κοινού για να φέρουμε περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις προς την Ελλάδα μέσω μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών. Του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 250 χρονια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Καλωσήρθατε, αδημονώ να συνεργαστούμε».

Συνάντηση Μητσοτάκη - Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου

«Είναι χαρά και προνόμιο να είμαι εδώ, στην εκπληκτική χώρα σας, που είναι λίκνο της δημοκρατίας. Θα είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης Τραμπ, όταν θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία, η Ελλάδα είναι ένας πόλος ενέργειας εδώ, στον κάθετο διάδρομο. 80 και πλέον αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα έρθουν στο Συνέδριο εδώ, που αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Ο ΥΠΕΣ των ΗΠΑ επανέρχται στην Ελλαδα. Έχουμε επίσης και άλλους υπουργούς, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι από αναπληρωτές υπουργούς που θα έρθουν. Αδημονούν να σας δουν και να αποτελέσουν κομμάτι αυτού του οροσήμου, τη διαχείριση της ενέργειας ως πυλώνα διαφύλαξης των συνόρων. Θα αποτελέσει το χάι λάιτ των σχέσεων», δήλωσε από την πλευρά της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. 

Πρώτη συνάντηση Μητσοτάκη - Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία συναντήθηκε την προηγούμενη ημέρα με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, συνομίλησε με τον πρωθυπουργό σχετικά με τη διμερή συνεργασία Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και η διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε ξανά συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου οι δύο πλευρές είχαν μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα θερμή γνωριμία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
KΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top