Στο Μέγαρο Μαξίμου η Γκίλφοϊλ - Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης, φορώντας λευκό κοστούμι έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου στις 10 το πρωί. Στο κατώφλι την περίμενε ο Πίνατ, τον οποίο χαιρέτησε και μπήκαν μαζί στο γραφείο του πρωθυπουργού.

«Είμαστε ευτυχείς που σας υποδεχόμαστε και έρχεστε σε μια εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλό σημείο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε έτη περαιτέρω. Νομίζω ότι έχω μία ευρεία ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση σχετικά με την εμβάθυνση της συνεργασίας. Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας, ένας σύμμαχος των ΗΠΑ», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στην Αμερικανίδα πρέσβη και συνέχισε:

«Φυσικά μια χώρα ζωτικής σημασίας σε ζητήματα περιφερειακής συνεργασίας και φυσικά μια χώρα που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο ως παράγων σταθερότητας σε όλες τις περιφερειακές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Μέσης Ανατολής. Μία χώρα η οποία μιλά ισότιμα με τις ΗΠΑ για την ενέργεια και ιδιαιτέρως για το υγροποιημένο φυσικό αέριο στην περιοχή, θα έχουμε άλλωστε μια σημαντική πρωτοβουλία που συμπίπτει με την δική σας άφιξη. Υπάρχει ένα συνέδριο το οποίο θα λάβει χώρα αύριο και μεθαύριο εδώ στην Αθήνα με πολύ σημαντική αμερικανική παρουσία. Η Ελλάδα αποτελεί το σημείο εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο για όλη την περιοχή. Ο κάθετος διάδρομος είναι, επίσης, ένα πρότζεκτ στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Πέραν αυτών των ζητημάτων υπάρχει και μια πλειάδα θεμάτων που θα εργαστούμε από κοινού για να φέρουμε περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις προς την Ελλάδα μέσω μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών. Του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 250 χρονια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Καλωσήρθατε, αδημονώ να συνεργαστούμε».

«Είναι χαρά και προνόμιο να είμαι εδώ, στην εκπληκτική χώρα σας, που είναι λίκνο της δημοκρατίας. Θα είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης Τραμπ, όταν θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία, η Ελλάδα είναι ένας πόλος ενέργειας εδώ, στον κάθετο διάδρομο. 80 και πλέον αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα έρθουν στο Συνέδριο εδώ, που αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Ο ΥΠΕΣ των ΗΠΑ επανέρχται στην Ελλαδα. Έχουμε επίσης και άλλους υπουργούς, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι από αναπληρωτές υπουργούς που θα έρθουν. Αδημονούν να σας δουν και να αποτελέσουν κομμάτι αυτού του οροσήμου, τη διαχείριση της ενέργειας ως πυλώνα διαφύλαξης των συνόρων. Θα αποτελέσει το χάι λάιτ των σχέσεων», δήλωσε από την πλευρά της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία συναντήθηκε την προηγούμενη ημέρα με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, συνομίλησε με τον πρωθυπουργό σχετικά με τη διμερή συνεργασία Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και η διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε ξανά συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου οι δύο πλευρές είχαν μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα θερμή γνωριμία.