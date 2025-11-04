Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία

Νέες ευκαιρίες και σταθερή πρόοδο για κάποια ζώδια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 19:29 Με τηλεκπαίδευση η λειτουργία Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στα Βορίζια
04.11.25 , 19:25 Κώστας Σλούκας: Συνεχίζει στο «Τριφύλλι» ως το 2027
04.11.25 , 18:58 Έξαλλος ο Τραμπ: Αποκαλεί «ηλίθιο» όποιον Εβραίο ψηφίσει Μαμντάνι
04.11.25 , 18:44 Ειδοποιητήρια για 187.000 αυτοκίνητα χωρίς ασφάλιση ή τέλη κυκλοφορίας!
04.11.25 , 18:32 Skoda Kamiq: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
04.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Η Σοφία Τσίπα και το σεκρετέρ της που πουλήθηκε ακριβά
04.11.25 , 18:15 Cash or Trash: Το κολιέ της Κλεοπάτρας πουλήθηκε 5.000 ευρώ!
04.11.25 , 18:12 Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
04.11.25 , 17:56 Δολοφονία Γαρυφαλλιάς Φολέγανδρος: Ζητά ελαφρυντικά ο δράστης
04.11.25 , 17:54 Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
04.11.25 , 17:46 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
04.11.25 , 17:44 Tα μοντέλα της Opel που οδηγούν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού
04.11.25 , 17:30 Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση
04.11.25 , 17:07 Νέα Υόρκη: Μπήκαν σε φέρετρα για τις ανάγκες Halloween πάρτι στο Σόχο!
04.11.25 , 17:03 Νέος προσωρινός CEO στα ΕΛΤΑ ο Μάριος Τέμπος
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Anubis: Έριξαν φόλα στον Echo, τον διάσημο σκύλο έρευνας και διάσωσης
Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»
Τζένη Μπαλατσινού: Τα λόγια αγάπης του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά της
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Βορίζια: «Εκτέλεσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, να φύγουν από το χωριό»
«Η Κόμισσα της Φάμπρικας»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
ηχοθεραπεία
Ηχοθεραπεία: Ο εναλλακτικός τρόπος χαλάρωσης και διαλογισμού
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Νοέμβριος 2025 φέρνει μαζί του μια δυναμική, μεταμορφωτική ενέργεια που επηρεάζει έντονα τον οικονομικό τομέα. Με τους πλανήτες να κινούνται σε ζωδιακούς οίκους που σχετίζονται με τα χρήματα, την ασφάλεια και την επαγγελματική ανάπτυξη, ο μήνας αυτός δίνει ώθηση για αλλαγές, νέες ευκαιρίες και σταθερή πρόοδο.

Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλες εντάσεις;

Σκορπιός: Ώρα για οικονομική επανεκκίνηση

Ο Σκορπιός είναι από τα πιο ευνοημένα ζώδια του Νοεμβρίου 2025. Με τον Δία και τον Άρη να ενεργοποιούν τον τομέα των οικονομικών, νιώθεις έτοιμος να πάρεις δυναμικές πρωτοβουλίες. Οι μέρες γύρω στις 9–18 Νοεμβρίου είναι ιδανικές για να αναθεωρήσεις στρατηγικές και να επαναπροσδιορίσεις στόχους. Μην φοβηθείς να αλλάξεις πορεία – το σύμπαν σε ωθεί να πάρεις τον έλεγχο της οικονομικής ζωής σου.

Ζυγός: Ευκαιρίες και επανεξισορρόπηση στα οικονομικά

Για τον Ζυγό, ο Νοέμβριος 2025 φέρνει οικονομική σταθερότητα και νέες πηγές εισοδήματος. Η Αφροδίτη, κυβερνήτης σου, ενισχύει την τύχη στα χρήματα, αλλά και την τάση για υπερβολές. Από τις 18 Νοεμβρίου, οι ενέργειες ευνοούν τον οικονομικό ανασχεδιασμό. Οργανώσου και βάλε όρια, έτσι θα αυξήσεις την αφθονία σου χωρίς να χάνεις την ισορροπία που τόσο χρειάζεσαι.

Υδροχόος: Νέος κύκλος οικονομικής σταθερότητας

Ο Υδροχόος μπαίνει σε μια νέα εποχή οικονομικής ωριμότητας. Από τα τέλη Νοεμβρίου, ο Κρόνος φέρνει σταθερότητα, ασφάλεια και επαγγελματική πρόοδο. Από τις 27 Νοεμβρίου και μετά, τα οικονομικά σου αρχίζουν να σταθεροποιούνται. Μέχρι τον Φεβρουάριο 2026, μπορείς να δημιουργήσεις μια πραγματικά ανεξάρτητη οικονομική βάση.

Επιμέλεια: MyLife Team
Πηγή: mylife.com.cy

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top