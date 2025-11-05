BMW Group: Πρωτιά στα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Ο πρώτος που έλαβε διεθνή έγκριση σύμφωνα με τον νέο κανονισμό «DCAS».

Πρώτη Δημοσίευση: 03.11.25, 09:08
BMW Group: Πρωτιά στα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύντομα, οι πελάτες της BMW θα μπορούν να βιώσουν την εμπειρία της αυτόνομης καθοδήγησης και των ελιγμών προσπέρασης με μια ματιά στον εξωτερικό καθρέπτη σε ακόμη περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, χάρη στο Motorway Assistant.

Το BMW Group είναι ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων στη Γερμανία που έλαβε έγκριση για συστήματα υποβοήθησης οδηγού της νέας BMW iX3, σύμφωνα με τον Κανονισμό υπ’ αριθ. 171 του ΟΗΕ για τα Συστήματα Υποβοήθησης Ελέγχου Οδήγησης (DCAS). Ο κανονισμός DCAS καθορίζει το διεθνές νομικό πλαίσιο για καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού Επιπέδου 2, με επίκεντρο την ασφάλεια των πελατών.  

BMW Group; Πρωτιά στα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Με την έγκριση αυτή, το BMW Group θα μπορεί να προσφέρει στο μέλλον το Motorway Assistant* με λειτουργία «hands-off» Επιπέδου 2 σε ακόμη περισσότερα μοντέλα και αγορές, καθώς και με διευρυμένη γκάμα λειτουργιών. Επιπλέον, θα ακολουθήσουν νέες καινοτόμες λειτουργίες υποβοήθησης για αστικές συνθήκες οδήγησης. 

BMW Group; Πρωτιά στα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Το νέο Motorway and City Assistant της BMW iX3 προσφέρει επίσης καινοτόμες λειτουργίες για αστικές περιοχές. Κατά το λανσάρισμά της στη γερμανική αγορά, περιλαμβάνει την αυτόματη στάση σε κόκκινους φωτεινούς σηματοδότες και την αυτόματη εκκίνηση. Επιπλέον, πρόσθετες λειτουργίες υποβοήθησης για πιο περίπλοκες συνθήκες οδήγησης στην πόλη θα διατεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω over-the-air ενημερώσεων λογισμικού.

BMW Group: Πρωτιά στα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού Το BMW Symbiotic Drive δημιουργεί μια ομαλή μετάβαση μεταξύ της υποβοήθησης και της εντολής του οδηγού και φτάνει στο επόμενο επίπεδο εξέλιξης στα οχήματα «Neue Klasse». Εκτός από το συμβιωτικό σύστημα διεύθυνσης, η BMW iX3 είναι το πρώτο μοντέλο στον κόσμο με συμβιωτικά φρένα. Με την ενεργή υποβοήθηση, ο οδηγός μπορεί να επηρεάσει το σύστημα ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις επιθυμίες του, παρεμβαίνοντας ελαφρά στο τιμόνι και στα φρένα, χωρίς να απενεργοποιείται η υποβοήθηση. 

