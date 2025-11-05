Eριέττα Κούρκουλου: Το ταξίδι στο Λονδίνο με τον σύζυγο και τα παιδιά της

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση ταξίδεψε πρόσφατα στο Λονδίνο με τον σύζυγό της Βύρωνα Βασιλειάδη, τα δύο παιδιά τους, Νίκο και Λέοντα, αλλά και τη Νόρμα, τη γυναίκα που τη μεγάλωσε και παραμένει δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια.

Η γνωστή επιχειρηματίας και ακτιβίστρια μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές του ταξιδιού, δίνοντάς τους παράλληλα τα δικά της tips για όσους σκοπεύουν να επισκεφθούν την πόλη.

Σε μια από τις αναρτήσεις της, φαίνεται να απολαμβάνει μία ζεστή σοκολάτα μαζί με τα παιδιά της σε ένα cozy καφέ, ενώ σε άλλη φωτογραφία αποκάλυψε την αγαπημένη της επιλογή για φαγητό που ήταν μια vegan πιτσαρία:

«Πάμε σε κατηγορία pizza. Τέλεια vegan πιτσαρία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο την οικογενειακή καθημερινότητα. Στη συνέχεια των αναρτήσεών της, δημοσίευσε φωτογραφία της Νόρμας με τον γιο της Νίκο, από εξόρμησή τους σε μια κλασική ιταλική πιτσαρία, γράφοντας με χιούμορ: «Αυτή τη φορά… όχι vegan!»

Το ταξίδι στο Λονδίνο φαίνεται πως αποτέλεσε μια όμορφη ανάσα για όλη την οικογένεια, γεμάτη βόλτες, χαλάρωση και ποιοτικό χρόνο μακριά από την καθημερινότητα της Αθήνας.