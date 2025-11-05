Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!

«Ναιιιι επιτέλους!» της έγραψε η Ελένη Φουρέιρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 09:35 Μαρία Αντωνά: Αντέδρασε σε ερώτηση για τον φημολογούμενο γάμο με τον Λιάγκα
05.11.25 , 09:24 Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της γυναίκας – Τα χτυπήματα με ρόπαλο
05.11.25 , 09:22 Σεισμός τώρα στην Ξάνθη - Το μέγεθος και το επίκεντρο
05.11.25 , 09:22 Πώς να αποφύγεις τις Black Friday παγίδες – Οδηγός έξυπνων αγορών
05.11.25 , 09:08 Καιρός: Έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες με επικίνδυνες καταιγίδες
05.11.25 , 09:07 Συγκλονίζει η Κρεμλίδου για το revenge porn: «Όλα ξεκίνησαν με μία απειλή»
05.11.25 , 09:03 Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η ηλικία, το ύψος και η σχέση του με τη Μακρυπούλια
05.11.25 , 09:01 Μαρία Φιλίππου: Σπάνια εμφάνιση με τον γιο της, Φίλιππο Σκουτέλη
05.11.25 , 09:00 Προσοχή: Νέα ειδοποιητήρια για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας
05.11.25 , 08:57 Βορίζια: «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας»
05.11.25 , 08:28 Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
05.11.25 , 08:13 Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»
05.11.25 , 08:11 Οι καλύτεροι προορισμοί στην Ελλάδα για διήμερη εκδρομή
05.11.25 , 07:53 Ο Ζοχράν Μαμντάνι ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
05.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Noεμβρίου
Σεισμός τώρα στην Ξάνθη - Το μέγεθος και το επίκεντρο
Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Ο Ζοχράν Μαμντάνι ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Βορίζια: «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της γυναίκας – Τα χτυπήματα με ρόπαλο
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Μαρία Αντωνά: Αντέδρασε σε ερώτηση για τον φημολογούμενο γάμο με τον Λιάγκα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο για την Κόνι και τον Μάριο Καπότση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αγνώριστη είναι η Κόνι Μεταξά, καθώς αποχωρίστηκε το ξανθό χρώμα των μαλλιών της, το οποίο είχε υιοθετήσει για χρόνια.

Κόνι Μεταξά - Μάριος Καπότσης: Εκδόθηκε το συναινετικό τους διαζύγιο

Η γνωστή τραγουδίστρια - influencer φαίνεται πως μετά τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση αποφάσισε να κάνει πολλές αλλαγές στη ζωή της και μία από αυτές είναι και το look της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στους followers της τη νέα της εμφάνιση. H Κόνι Μεταξά έβαψε τα μαλλιά της καστανά και ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Η ανάρτηση με το νέο της hair look:

«Ναιιιι επιτέλους!» της έγραψε η Ελένη Φουρέιρα. «ΩΠΑ» πρόσθεσε η Μαίρη Συνατσάκη. Τα likes έπεσαν «βροχή» στη νέα εμφάνιση της Κόνι.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top