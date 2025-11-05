Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!

Αγνώριστη είναι η Κόνι Μεταξά, καθώς αποχωρίστηκε το ξανθό χρώμα των μαλλιών της, το οποίο είχε υιοθετήσει για χρόνια.

Η γνωστή τραγουδίστρια - influencer φαίνεται πως μετά τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση αποφάσισε να κάνει πολλές αλλαγές στη ζωή της και μία από αυτές είναι και το look της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στους followers της τη νέα της εμφάνιση. H Κόνι Μεταξά έβαψε τα μαλλιά της καστανά και ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Η ανάρτηση με το νέο της hair look:

«Ναιιιι επιτέλους!» της έγραψε η Ελένη Φουρέιρα. «ΩΠΑ» πρόσθεσε η Μαίρη Συνατσάκη. Τα likes έπεσαν «βροχή» στη νέα εμφάνιση της Κόνι.