Γιατί βραβεύτηκαν τα  Kia XCeed και "Imagine by Kia" 

Το νέο Kia XCeed και το πρωτότυπο "Imagine by Kia" διακρίθηκαν με τα βραβεία "iF Design Awards 2020". Και τα δύο μοντέλα επιβεβαιώνουν την πρωτοποριακή προσέγγιση της Kia Motors Corporation στην εξέλιξη νέων προϊόντων στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Κατακτώντας το βραβείο στην κατηγορία "Professional Concept", το εντυπωσιακό πρωτότυπο "Imagine by Kia" εκφράζει την πρόθεση της Kia να δημιουργεί συνεχώς συναρπαστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το 2020 η Kia επικεντρώνεται ακόμη περισσότερο στα εξηλεκτρισμένα και μηδενικών εκπομπών μοντέλα .

Στο XCeed απονεμήθηκε το βραβείο της κατηγορίας "Product", το οποίο επισφραγίζει το απόλυτα πετυχημένο ξεκίνημα του urban crossover στην ευρωπαϊκή αγορά το 2019. Το Kia Xceed έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για Ευρωπαίους πελάτες στο σχεδιαστικό κέντρο της μάρκας στη Φρανκφούρτη. Κυκλοφόρησε στην Ευρώπη το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και η πρώτη εξηλεκτρισμένη έκδοση θα κυκλοφορήσει στην αγορά το πρώτο εξάμηνο του 2020 με την άφιξη του XCeed Plug-in Hybrid.



Αυτό το διπλό επίτευγμα υπογραμμίζει την υπεροχή της κορεατικής ποιότητας και αξιοπιστίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Kia κέρδισε το πρώτο βραβείο iF το 2010 και έκτοτε έχει δημιουργήσει μια σειρά διακρίσεων ανεβάζοντας τo συνολικό αριθμό των βραβείων στα 20. Επίσης, η Kia απέσπασε στα περσινά iF Awards μια τριπλή διάκριση με το πεντάθυρο Ceed Ηatchback, το πρακτικό Ceed Sportswagon και το πολύ κομψό

Ο θεσμός iF Design Award, που ιδρύθηκε το 1953, είναι ένα από τα πιο διάσημα βραβεία σχεδιασμού παγκοσμίως και οργανώνεται κάθε χρόνο από την iF International Forum Design GmbH στο Αννόβερο. Το 2020, εταιρείες από 56 χώρες σε όλο τον κόσμο συμμετείχαν στα Awards συγκεντρώνοντας συνολικά 7.298 αιτήσεις προϊόντων με την κάθε μια να αξιολογείται από μια διεθνή κριτική επιτροπή 78 εμπειρογνωμόνων σχεδιασμού.