Η Kia κατέκτησε δύο βραβεία στο  “Women’s World Car of the Year 2019” 

Η Kia κατέκτησε δύο βραβεία στο Women’s World Car of the Year για το 2019 - το Kia XCeed κέρδισε το “Urban Car Award“, ενώ το Kia e-Soul το “Green Car Award“. Η Kia ήταν ο μόνος κατασκευαστής που κατέκτησε βραβεία σε δύο διαφορετικές κατηγορίες.

Τα βραβεία του “Women’s World Car of the Year”, που ψηφίζονται από μια ειδικά επιλεγμένη κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 41 γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 34 χώρες σε πέντε ηπείρους, ανακοινώθηκαν σε μια τελετή κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου του Ντουμπάι (Dubai International Motor Show). Τόσο το Kia XCeed όσο και το νέο Kia e-Soul παρουσιάστηκαν επίσημα στην κατηγορία των Urban crossovers το 2019.



Το Kia XCeed είναι ένα crossover που συνδυάζει την πρακτικότητα ενός κόμπακτ SUV με το σπορ χαρακτήρα και τα πολύ καλά δυναμικά χαρακτηριστικά ενός hatchback. Το πακέτο προηγμένων τεχνολογιών ασφάλειας, συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας του XCeed το καθιστά ένα από τα πιο ολοκληρωμένα από πλευράς υψηλής τεχνολογίας και συνολικού εξοπλισμού μοντέλα της κατηγορίας του. Το Kia XCeed βραβεύτηκε πρόσφατα ως το “Καλύτερο αυτοκίνητο κάτω από 35.000 ευρώ” στα πολυπόθητα βραβεία “Χρυσό Τιμόνι” (Das Goldene Lenkrad) στη Γερμανία.

Το νέο Kia e-Soul προσφέρει στους αγοραστές της κατηγορίας των Urban crossovers ηλεκτρική ισχύ με μεγάλη αυτονομία και μηδενικές εκπομπές ρύπων. Το αποκλειστικά ηλεκτρικό e-Soul δίνει στους αγοραστές τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ μεσαίας και μεγάλης αυτονομίας, ενώ και οι δύο προσφέρουν τη μεγαλύτερη ισχύ και αυτονομία σε σύγκριση με άλλα ηλεκτρικά μοντέλα της κατηγορίας..

Βαγγέλης Γκούμας