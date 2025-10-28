Ιταλία: Γνωστός ποδοσφαιριστής σκότωσε 81χρονο με το αυτοκίνητό του

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί κοντά στο προπονητικό κέντρο της Ίντερ, όταν ο τερματοφύλακας της ομάδας Τζοσέπ Μαρτίνεθ φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο, στην περιοχή Φενεγρό, κοντά στο Κόμο.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9:30 το πρωί, και παρά την άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων, ο ηλικιωμένος άνδρας κατέληξε επί τόπου. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής δεν τραυματίστηκε, όμως βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το θύμα πιθανότατα αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να αλλάξει απρόσμενα πορεία και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα, όπου και συγκρούστηκε με το όχημα του 26χρονου γκολκίπερ. Μάρτυρες περιγράφουν τη σύγκρουση ως ιδιαίτερα σφοδρή.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα, ελικόπτερο διάσωσης και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο Μαρτίνεθ σταμάτησε αμέσως για να βοηθήσει και συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές, εμφανώς συντετριμμένος.

Ο Τζόσεπ Μαρτίνεθ της Ίντερ / AP (Luca Bruno)

Ποιος είναι ο Τζοσέπ Μαρτίνεθ

Ο Τζοσέπ Μαρτίνεθ, γεννημένος στην Ισπανία, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη Λας Πάλμας. Το 2020 η Λειψία κατέβαλε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, ενώ το 2023 παραχωρήθηκε δανεικός στη Τζένοα, η οποία έναν χρόνο αργότερα αγόρασε τα δικαιώματά του έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.