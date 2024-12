Σοκ στην Ιταλία: Κατέρρευσε ο Μποβέ στο γήπεδο - «Τέθηκε σε τεχνητό κώμα»

Σοκ στην Ιταλία με τον μέσο της Φιορεντίνα, Εντοάρντο Μποβέ, που κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο λίγο μετά την έναρξη του αγώνα με την Ίντερ.

Στο 17ο λεπτό ο Μποβέ κατέρρευσε και το παιχνίδι Φιορεντίνα-Ίντερ διακόπηκε αμέσως. Συμπαίκτες, αντίπαλοι και οι πάγκοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του «Αρτέμιο Φράνκι» γιατί κατάλαβαν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Non fare scherzi Bove ❤️ pic.twitter.com/wm7PUQoD90

Ο τεχνικός της Ίντερ, Σιμόνε Ιντζάγκι, ήταν από τους πρώτους που το αντιλήφθηκε κι έτρεξε για να βοηθήσει τον 22χρονο παίκτη. Όλοι στάθηκαν σε κύκλο γύρω του ενώ το ιατρικό επιτελείο προσπαθούσε να αναζωογονήσει τον μέσο των «Βιόλα».

Λίγο μετά τις 21:30 η Φιορεντίνα μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις βάζοντας φρένο στο κύμα αισιοδοξίας που είχε προκληθεί μετά την πρώτη ενημέρωση ότι ο 22χρονος είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Φιορεντίνα «ο Μποβέ μετά από απώλεια των αισθήσεων κατά τη διάρκεια του αγώνα Φιορεντίνα - Ίντερ, βρίσκεται επί του παρόντος υπό φαρμακολογική καταστολή και νοσηλεύεται στην εντατική».

ACF e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. pic.twitter.com/EYCzhWWQm5