Tο ημερολόγιο του WRC για το 2026 - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Σταθερά τον Ιούνιο το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και την επόμενη χρονιά

Πρώτη Δημοσίευση: 18.08.25, 09:29
Tο ημερολόγιο του WRC για το 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η FIA και ο WRC Promoter ανακοίνωσαν το επίσημο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 14 αγώνες σε τέσσερις ηπείρους, συνδυάζοντας χιόνι, χώμα και άσφαλτο, με στόχο την αγωνιστική ισορροπία και το θέαμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Το Ράλλυ Ακρόπολις θα διεξαχθεί και το 2026 στα τέλη Ιουνίου (25-28), ως ο όγδοος γύρος, διατηρώντας τη θέση που απέκτησε στο φετινό ημερολόγιο. Η καθιέρωση της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου σηματοδοτεί μια νέα σταθερά για τον αγώνα, ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στο διεθνές καλαντάρι και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Ακρόπολις στο παγκόσμιο σκηνικό.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε σχετικά: «Η σταθερή παρουσία του Ράλλυ Ακρόπολις στο ημερολόγιο του WRC και η κατοχύρωση της ημερομηνίας του μέσα στο καλοκαίρι αποτυπώνουν την αναγνώριση που απολαμβάνει η Ελλάδα ως οικοδεσπότης τόσο σημαντικών διοργανώσεων. Με μεθοδική δουλειά, συνέπεια και διεθνείς συνεργασίες, το Ακρόπολις έχει κερδίσει επάξια τη θέση του ανάμεσα στους σημαντικότερους αγώνες του θεσμού».

Το ημερολόγιο του 2026 χαρακτηρίζεται από στρατηγικό σχεδιασμό και ευελιξία. Η μετακίνηση του FORUM8 Ράλλυ Ιαπωνίας στον Μάιο εξυπηρετεί την αγωνιστική ισορροπία, περιορίζοντας το φαινόμενο του road sweeping για τους έως εκείνη την περίοδο πρωτοπόρους στη βαθμολογία. Παράλληλα, η διατήρηση αγώνων όπως της Παραγουάης και των Καναρίων Νήσων για δεύτερη συνεχή χρονιά στο ημερολόγιο, αντανακλά τη διαρκή ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τα ράλλυ σε νέες περιοχές.

Η αρχή για τη σεζόν του 2026 θα γίνει παραδοσιακά με τον αγώνα του Μόντε Κάρλο, όπου προγραμματίζεται και υπερειδική διαδρομή στους δρόμους του Μονακό, ενώ η αυλαία, όπως και φέτος, θα πέσει με το Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας στα μέσα Νοεμβρίου.

Το πλήρες ημερολόγιο του WRC 2026:

Ράλλυ Μόντε Κάρλο, 22-25 Ιανουαρίου
Ράλλυ Σουηδίας, 12-15 Φεβρουαρίου
Ράλλυ Σαφάρι, 12-15 Μαρτίου
Ράλλυ Κροατίας, 9-12 Απριλίου
Ράλλυ Καναρίων Νήσων, 23-26 Απριλίου
Ράλλυ Πορτογαλίας, 7-10 Μαΐου
Ράλλυ Ιαπωνίας, 28-31 Μαΐου
Ράλλυ Ακρόπολις, 25-28 Ιουνίου
Ράλλυ Εσθονίας, 16-19 Ιουλίου
Ράλλυ Φινλανδίας, 30 Ιουλίου-2 Αυγούστου
Ράλλυ Παραγουάης, 27-30 Αυγούστου
Ράλλυ Χιλής, 10-13 Σεπτεμβρίου
Ράλλυ Ιταλίας, 1-4 Οκτωβρίου
Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας, 11-14 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα:
WRC
 |
WRC 2026 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
