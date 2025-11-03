Φάρμα: Η ομάδα που κέρδισε το σπίτι και ο αφανής ήρωας

Η σημερινή δοκιμασία Ομαδικής Ασυλίας της Φάρμας, πέρα από τον πρώτο μονομάχο της εβδομάδας, θα έκρινε ποια ομάδα θα εγκατασταθεί στο σπίτι και ποια στις σκηνές.

Με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να τους ενημερώνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν ακραία καιρικά φαινόμενα το επόμενο διάστημα, οι παίκτες είχαν ένα παραπάνω κίνητρο να τα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Φάρμα: Στιγμιότυπο από την κρίσιμη Δοκιμασία Ασυλίας

Η Στέλλα, στηριζόμενη κυριολεκτικά στην πλάτη του Ανδρέα και ακολουθώντας τις οδηγίες του Δημήτρη, κατάφερε πρώτη να φτιάξει τα κυβάκια και να χτυπήσει την κουδούνα. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επικύρωσε τη μεγάλη νίκη των «πράσινων», οι οποίοι κερδίζουν τη διαμονή τους στο σπίτι.

«Κι ας μην τα καταφέραμε, για μένα μετράει η προσπάθεια και λιγότερο το αποτέλεσμα», δήλωσε η Ζωή μετά την ήττα που γνώρισε η ομάδα της.

Φάρμα: Οι «πράσινοι» πανηγυρίζουν τη νίκη τους

Από την άλλη, ο Δημήτρης μοίρασε συγχαρητήρια στον Λευτέρη, χαρακτηρίζοντάς τον ήρωα της πράσινης ομάδας. «Πραγματικά χίλια μπράβο στο παιδί. Σήμερα ήταν ήρωας. Ο ήρωας της ομάδας. Το πήρε κυριολεκτικά πάνω του», είπε στο cue του.

