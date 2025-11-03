Φάρμα: Η ομάδα που κέρδισε το σπίτι και ο αφανής ήρωας

«Το πήρε κυριολεκτικά πάνω του»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 23:38 Γιώργος Πατούλης: Πρώτη επέτειος με τη Νάνσυ Κοιλού - Το συγκινητικό μήνυμα
03.11.25 , 23:32 Συγκινεί η Αγγελική Νικολούλη: «Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι»
03.11.25 , 23:17 Επίθεση Ροτβάιλερ Στην Καλαμάτα - Κατατέθηκε Μήνυση Για Κακοποίηση Ζώου
03.11.25 , 23:00 Φάρμα: Η ομάδα που κέρδισε το σπίτι και ο αφανής ήρωας
03.11.25 , 22:52 Ιωάννα Τούνη: «Κρατάω αυτή τη μέρα μέσα μου σαν κάτι ιερό»
03.11.25 , 22:38 Mε μεγάλη ανατροπή ο Βαβρίνκα προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο
03.11.25 , 22:30 Κορωπί: Ζητά την επιμέλεια των παιδιών της η 40χρονη
03.11.25 , 22:15 Φάρμα: Δοκιμασία ασυλίας με έπαθλο το... σπίτι!
03.11.25 , 22:05 Δοκιμασία προμηθειών στη Φάρμα: Ποιοι κέρδισαν;
03.11.25 , 21:57 Δημογλίδου Για Βορίζια: «Η Αστυνομία Επικοινωνεί Με Τους Συγγενείς»
03.11.25 , 21:49 Δημοσκόπηση ALCO: Στις 11,6 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ
03.11.25 , 21:49 Τι Προηγήθηκε Του Μακελειού Στα Βορίζια
03.11.25 , 21:40 Kάθετος διάδρομος: Mέσω Ελλάδας η απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια
03.11.25 , 21:30 Ανατροπή! Έτσι διαμορφώθηκαν οι δύο νέες ομάδες!
03.11.25 , 21:28 Kίμπερλι Γκίλφοϊλ: Δύσκολη αποστολή απέναντι σε πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα
Νότης Σφακιανάκης: «Με την Κίλι ήταν σε διάσταση. Περπατούσε με το Π...»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέρφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια
Βορίζια: «Υπάρχουν πληροφορίες ότι μετά την κηδεία θα μας σκοτώσουν όλους»
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ
Ιωάννα Τούνη: «Κρατάω αυτή τη μέρα μέσα μου σαν κάτι ιερό»
Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται και πώς εκτυπώνονται
Βορίζια: Ο «μεσίτης» του σασμού & η βάφτιση που θα έριχνε τους τόνους
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η σημερινή δοκιμασία Ομαδικής Ασυλίας της Φάρμας, πέρα από τον πρώτο μονομάχο της εβδομάδας, θα έκρινε ποια ομάδα θα εγκατασταθεί στο σπίτι και ποια στις σκηνές.

Με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να τους ενημερώνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν ακραία καιρικά φαινόμενα το επόμενο διάστημα, οι παίκτες είχαν ένα παραπάνω κίνητρο να τα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. 

Φάρμα: Στιγμιότυπο από την κρίσιμη Δοκιμασία Ασυλίας

Φάρμα: Στιγμιότυπο από την κρίσιμη Δοκιμασία Ασυλίας

Η Στέλλα, στηριζόμενη κυριολεκτικά στην πλάτη του Ανδρέα και ακολουθώντας τις οδηγίες του Δημήτρη, κατάφερε πρώτη να φτιάξει τα κυβάκια και να χτυπήσει την κουδούνα. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επικύρωσε τη μεγάλη νίκη των «πράσινων», οι οποίοι κερδίζουν τη διαμονή τους στο σπίτι.

«Κι ας μην τα καταφέραμε, για μένα μετράει η προσπάθεια και λιγότερο το αποτέλεσμα», δήλωσε η Ζωή μετά την ήττα που γνώρισε η ομάδα της.

Φάρμα: Οι «πράσινοι» πανηγυρίζουν τη νίκη τους

Φάρμα: Οι «πράσινοι» πανηγυρίζουν τη νίκη τους

Από την άλλη, ο Δημήτρης μοίρασε συγχαρητήρια στον Λευτέρη, χαρακτηρίζοντάς τον ήρωα της πράσινης ομάδας. «Πραγματικά χίλια μπράβο στο παιδί. Σήμερα ήταν ήρωας. Ο ήρωας της ομάδας. Το πήρε κυριολεκτικά πάνω του», είπε στο cue του.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top