Φάρμα: Ανατροπή με τον πρώτο μονομάχο - Ποιον υπέδειξε ο Βασίλης;

Η στρατηγική πίσω από την επιλογή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 00:45 Φάρμα: Ανατροπή με τον πρώτο μονομάχο - Ποιον υπέδειξε ο Βασίλης;
04.11.25 , 00:23 Συνεχίζεται η δίκη γνωστού ηθοποιού για βιασμό - Παρών ο Γιώργος Λάνθιμος
03.11.25 , 23:38 Γιώργος Πατούλης: Πρώτη επέτειος με τη Νάνσυ Κοιλού - Το συγκινητικό μήνυμα
03.11.25 , 23:32 Συγκινεί η Αγγελική Νικολούλη: «Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι»
03.11.25 , 23:17 Επίθεση Ροτβάιλερ Στην Καλαμάτα - Κατατέθηκε Μήνυση Για Κακοποίηση Ζώου
03.11.25 , 23:00 Φάρμα: Η ομάδα που κέρδισε το σπίτι και ο αφανής ήρωας
03.11.25 , 22:52 Ιωάννα Τούνη: «Κρατάω αυτή τη μέρα μέσα μου σαν κάτι ιερό»
03.11.25 , 22:38 Mε μεγάλη ανατροπή ο Βαβρίνκα προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο
03.11.25 , 22:30 Κορωπί: Ζητά την επιμέλεια των παιδιών της η 40χρονη
03.11.25 , 22:15 Φάρμα: Δοκιμασία ασυλίας με έπαθλο το... σπίτι!
03.11.25 , 22:05 Δοκιμασία προμηθειών στη Φάρμα: Ποιοι κέρδισαν;
03.11.25 , 21:57 Δημογλίδου Για Βορίζια: «Η Αστυνομία Επικοινωνεί Με Τους Συγγενείς»
03.11.25 , 21:49 Δημοσκόπηση ALCO: Στις 11,6 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ
03.11.25 , 21:49 Τι Προηγήθηκε Του Μακελειού Στα Βορίζια
03.11.25 , 21:40 Kάθετος διάδρομος: Mέσω Ελλάδας η απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια
Νότης Σφακιανάκης: «Με την Κίλι ήταν σε διάσταση. Περπατούσε με το Π...»
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ
Μαριλού Κατσαφάδου: Ο χωρισμός από γνωστό ηθοποιό, ο γιος και οι γονείς της
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Χρήστος Ζαχαριάδης: Η μαμά του, η ηθοποιός σύζυγος και το Κάνε ότι κοιμάσαι
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Βορίζια: Ο «μεσίτης» του σασμού & η βάφτιση που θα έριχνε τους τόνους
Υπό έλεγχο η φωτιά σε εκπτωτικό εμπορικό κέντρο στα Σπάτα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την ήττα τους στην αποψινή δοκιμασία, οι «γαλάζιοι» έχασαν την ευκαιρία να μείνουν στο σπίτι και βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να υποδείξουν τον πρώτο μονομάχο της εβδομάδας, ο οποίος θα είναι από την ομάδα τους. 

Ο Βασίλης αποφάσισε να στείλει στον Αχυρώνα τον Βάγγο, εκφράζοντας τη βεβαίοτητα πως θα επιστρέψει πίσω, καθώς τον θεωρεί ικανό όχι μόνο να φτάσει στην 4άδα, αλλά και μέχρι τον τελικό.

«Οι σκέψεις μου βασίστηκαν καθαρά σε στρατηγική. Νομίζω πως η πιο λογική απόφασή μου είναι να πάει ο Βαγγέλης. Όλα τα άλλα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους, οπότε δε θα ήθελα να παίξουν μεταξύ τους», ανέφερε μεταξύ άλλων. 

Φάρμα: Ο Βάγγος είναι ο πρώτος μονομάχος της εβδομάδας!

Φάρμα: Ο Βάγγος είναι ο πρώτος μονομάχος της εβδομάδας!

Ο Βάγγος είχε προετοιμαστεί για αυτό το σενάριο, ωστόσο δεν ήταν απόλυτα σίγουρος . «Εγώ πρότεινα στον Βασίλη σαν εναλλακτική ότι μπορεί να βγάλει εμένα μονομάχο, αλλά δεν ήταν κάτι τελεσίδικο», ξεκαθάρισε.  

«Αισθάνομαι αρκετά ειλικρινής για να το πω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Είμαι ένας παίκτης που έχω μπει μέσα για να φτάσω στον τελικό, οπότε το σκεπτικό δεν είναι να αποδείξω σε κάποιον είτε ότι είμαι δυνατότερος, είτε ότι θα κοντραριστώ επειδή είμαστε άντρες και τα σχετικά. Έχω στο μυαλό μου την τακτική μου», δήλωσε ο ίδιος στις κάμερες προσθέτοντας πως αν κληθεί να επιλέξει αντίπαλο από την άλλη ομάδα θα στοχοποιήσει τον Δημήτρη και τη Στέλλα, επειδή έχει προηγούμενα μαζί τους.

«Στην άλλη πλευρά θα πήγαινα με βάση την τακτική, αλλά σε αυτήν την εξίσωση μπήκαν μέσα ο Δημήτρης και η Στέλλα που έχουν πει κουβέντες που ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές - όχι μόνο τις δικές μου, νομίζω. Θα πάρω το ρίσκο και θα χαρώ, γιατί ξέρω ότι θα πέσω τίμια», κατέληξε ο Βάγγος. 

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ
 |
ΦΑΡΜΑ ΒΑΓΓΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top