Φάρμα: Ανατροπή με τον πρώτο μονομάχο - Ποιον υπέδειξε ο Βασίλης;

Με την ήττα τους στην αποψινή δοκιμασία, οι «γαλάζιοι» έχασαν την ευκαιρία να μείνουν στο σπίτι και βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να υποδείξουν τον πρώτο μονομάχο της εβδομάδας, ο οποίος θα είναι από την ομάδα τους.

Ο Βασίλης αποφάσισε να στείλει στον Αχυρώνα τον Βάγγο, εκφράζοντας τη βεβαίοτητα πως θα επιστρέψει πίσω, καθώς τον θεωρεί ικανό όχι μόνο να φτάσει στην 4άδα, αλλά και μέχρι τον τελικό.

«Οι σκέψεις μου βασίστηκαν καθαρά σε στρατηγική. Νομίζω πως η πιο λογική απόφασή μου είναι να πάει ο Βαγγέλης. Όλα τα άλλα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους, οπότε δε θα ήθελα να παίξουν μεταξύ τους», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Φάρμα: Ο Βάγγος είναι ο πρώτος μονομάχος της εβδομάδας!

Ο Βάγγος είχε προετοιμαστεί για αυτό το σενάριο, ωστόσο δεν ήταν απόλυτα σίγουρος . «Εγώ πρότεινα στον Βασίλη σαν εναλλακτική ότι μπορεί να βγάλει εμένα μονομάχο, αλλά δεν ήταν κάτι τελεσίδικο», ξεκαθάρισε.

«Αισθάνομαι αρκετά ειλικρινής για να το πω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Είμαι ένας παίκτης που έχω μπει μέσα για να φτάσω στον τελικό, οπότε το σκεπτικό δεν είναι να αποδείξω σε κάποιον είτε ότι είμαι δυνατότερος, είτε ότι θα κοντραριστώ επειδή είμαστε άντρες και τα σχετικά. Έχω στο μυαλό μου την τακτική μου», δήλωσε ο ίδιος στις κάμερες προσθέτοντας πως αν κληθεί να επιλέξει αντίπαλο από την άλλη ομάδα θα στοχοποιήσει τον Δημήτρη και τη Στέλλα, επειδή έχει προηγούμενα μαζί τους.

«Στην άλλη πλευρά θα πήγαινα με βάση την τακτική, αλλά σε αυτήν την εξίσωση μπήκαν μέσα ο Δημήτρης και η Στέλλα που έχουν πει κουβέντες που ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές - όχι μόνο τις δικές μου, νομίζω. Θα πάρω το ρίσκο και θα χαρώ, γιατί ξέρω ότι θα πέσω τίμια», κατέληξε ο Βάγγος.

