Δοκιμασία προμηθειών στη Φάρμα: Ποιοι κέρδισαν;

Η Φάρμα συνεχίζει με δυνατές δοκιμασίες και έντονες συγκινήσεις για τους παίκτες.

Σε μία από τις πιο διασκεδαστικές προκλήσεις της εβδομάδας, οι ομάδες συμμετείχαν σε ένα παιχνίδι προμηθειών, με τα… αγαλματάκια να μένουν ακίνητα μέχρι να δώσει το σήμα ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Ο γνωστός σεφ και παρουσιαστής είχε για άλλη μια φορά τον κεντρικό ρόλο, τραγουδώντας διάφορες επιτυχίες και σε ανύποπτη στιγμή λέγοντας «στοπ», σηματοδοτώντας την παύση της δράσης.

Τελική νικήτρια αναδείχθηκε η πράσινη ομάδα, χάρη στην καθοριστική συμβολή της Στέλλας, η οποία με την επιτυχημένη της προσπάθεια έδωσε τη νίκη στην ομάδα της. «Νιώθω πολύ όμορφα γιατί μπορώ να δώσω αυτό το έπαθλο στην ομάδα μου. Το είδαν όλοι εκτός από τη Ναταλία, η οποία είπε πως “δε με καίει, οπότε δε θα χαιρετήσω τη Στέλλα”», σχολίασε η ίδια.

Μετά από αυτή τη δοκιμασία και τη νίκη, οι Πράσινοι, έστω και με διαφορετική σύνθεση, θα μπουν για πρώτη φορά στο θερμοκήπιο, κερδίζοντας σημαντικό προβάδισμα και ψυχολογία ενόψει των επόμενων προκλήσεων.

