Ιωάννα Τούνη: «Κρατάω αυτή τη μέρα μέσα μου σαν κάτι ιερό»

Μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση και χαρά έζησε το Σάββατο 1η Νοεμβρίου η Ιωάννα Τούνη, καθώς πάντρεψε την καλύτερή της φίλη και νονά του γιου της, Στέλα Πάσσαρη, με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Σωτήρη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έλαμπε από ευτυχία, συνοδεύοντας τη νύφη σε κάθε βήμα της μεγάλης μέρας - από την προετοιμασία μέχρι τη στιγμή που αντάλλαξε όρκους ζωής με τον αγαπημένο της.

Το βράδυ της Δευτέρας 3/11, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από όσα προηγήθηκαν της άφιξη της Στέλας Πάσαρης στην εκκλησία, όπου την περίμενε ο γοητευτικός personal trainer.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη για τον γάμο της φίλης της, Στέλας Πάσσαρη

«Η πρώτη της παρέας μας που παντρεύτηκε και ήμουν εκεί, κουμπάρα, φίλη, αδερφή… Δεν μπορώ να περιγράψω τη συγκίνηση! Να βλέπω την κολλητή μου να λάμπει, να ζει το δικό της παραμύθι, και να συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα μεγαλώσαμε, αλλά και πόσο όμορφα εξελίσσονται όλα όταν είναι με αγάπη.

Κρατάω αυτή τη μέρα μέσα μου σαν κάτι ιερό… και χαίρομαι με την χαρά της κολλητής μου λες και είναι δική μου – και ακόμα παραπάνω! Σ’ αγαπώ για πάντα @stela_passari. Άντε και ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ!», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.