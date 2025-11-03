Δημοσκόπηση ALCO: Στις 11,6 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO, που παρουσιάστηκε στον Alpha, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων, φτάνοντας στο 23,3% από 24% τον Σεπτέμβριο.

Η επίδοση αυτή ισοφαρίζει το ιστορικό χαμηλό του κόμματος από το 2019, ποσοστό που είχε καταγραφεί ξανά τον Μάρτιο, αμέσως μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις για τα Τέμπη.

Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται να καρπώνονται αυτή τη φθορά. Το ΠΑΣΟΚ, σημειώνει μικρή άνοδο στο 11,7% (από 11,5%).

