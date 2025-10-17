Φλικ: Αποκάλυψε αν επιστρέφει ο Γιαμάλ

Tι αλλο δήλωσε ο Φλιπ

Φλικ: «Επιστρέφουν Γιαμάλ και Λόπεθ»
Ο Χάνσι Φλικ μιλώντας στους δημοσιογράφους για τον αυριανό (18/10) αγώνα εναντίον της Τζιρόνα στο «Μονζουίκ», τον τελευταίο πριν από τη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, επιβεβαίωσε την επιστροφή των Λαμίν Γιαμάλ και Φερμίν Λόπεθ, υπερασπίστηκε τον επαγγελματισμό του Λεβαντόφσκι, ενώ αναγνώρισε ότι δεν του αρέσει να παίζει στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ στο Μαϊάμι.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.novasports.gr

ΧΑΝΣΙ ΦΛΙΚ
ΓΙΑΜΑΛ
