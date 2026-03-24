Η συνταγή της ημέρας: Παραδοσιακός μπακαλιάρος σκορδαλιά

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου έχει συνδεθεί και με μια χαρακτηριστική γεύση, τον μπακαλιάρο. Έτσι, ο Γιώργος Ρήγας άδραξε την ευκαιρία και παρουσίασε σε όλους του τηλεθεατές του Breakfast@star την πιο απολαυστική συνταγή για την ημέρα: τραγανό παραδοσιακό μπακαλιάρο σκορδαλιά!

Υλικά της συνταγής



Για τον μπακαλιάρο:

• 800 γρ. ξαλμυρισμένος μπακαλιάρος

• 1 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 1/2 φλ. κορν φλάουρ

• 1 κ.γ. baking powder

• 1 κουτάκι μπύρα παγωμένη (ή ανθρακούχο νερό)

• Αλάτι, πιπέρι

• Λάδι για τηγάνισμα



Για τη σκορδαλιά:

• 4-5 πατάτες βρασμένες

• 3-4 σκελίδες σκόρδο

• 1/3 φλ. Ελαιόλαδο

• 2 κ.σ. ξίδι ή λεμόνι

• Αλάτι

Παραδοσιακός μπακαλιάρος σκορδαλιά, διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Εκτέλεση της συνταγής

Ξαλμύρισμα (πολύ σημαντικό)

Βάζεις τον μπακαλιάρο σε νερό για 24 ώρες

Αλλάζεις νερό 3-4 φορές ( Αν δεν το κάνεις σωστά, θα σου βγει λύσσα στο αλάτι)

Κουρκούτι (το μυστικό για τραγανό μπακαλιάρο)

Σε μπολ: αλεύρ, κορν φλάου, baking

Aλάτι, πιπέρι

Ρίχνεις παγωμένη μπίρα και κάνεις χυλό (ούτε πολύ πηχτό, ούτε νερό). Θέλουμε παγωμένο κουρκούτι, σοκ στο λάδι, για να έχεις ως αποτέλεσμα την τραγανή κρούστα

Τηγάνισμα

Στεγνώνεις πολύ καλά τον μπακαλιάρο

Τον βουτάς στο κουρκούτι

Τηγανίζεις σε καυτό λάδι (170–180°C) 4-5 λεπτά μέχρι να γίνει χρυσαφένιος Βγάζεις σε χαρτί κουζίνας. Σημείωση: ΜΗΝ τον γυρνάς συνέχεια, ΜΗΝ βάζεις πολλά κομμάτια μαζί

Σκορδαλιά βελούδινη

Λιώνεις πατάτες ζεστές

Προσθέτεις λιωμένο σκόρδο

Ρίχνεις λάδι σιγά σιγά (σαν μαγιονέζα)

Ξίδι ή λεμόνι και αλάτι. Σημείωση: Θέλεις υφή: κρεμώδη, όχι «τσιμέντο»

Tips που κάνουν διαφορά

Αν θες ΠΙΟ τραγανό → βάλε λίγο ρύζι αλεύρι αντί για μέρος του αλευριού

Παγωμένο κουρκούτι = must

Μη σκεπάσεις τον μπακαλιάρο μετά → θα μαλακώσει

Σέρβιρε αμέσως

