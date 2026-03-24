Η συνταγή της ημέρας: Παραδοσιακός μπακαλιάρος σκορδαλιά

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου έχει συνδεθεί και με μια χαρακτηριστική γεύση, τον μπακαλιάρο. Έτσι, ο Γιώργος Ρήγας άδραξε την ευκαιρία και παρουσίασε σε όλους του τηλεθεατές του Breakfast@star την πιο απολαυστική συνταγή για την ημέρα: τραγανό παραδοσιακό μπακαλιάρο σκορδαλιά!
Υλικά της συνταγής
Για τον μπακαλιάρο:
• 800 γρ. ξαλμυρισμένος μπακαλιάρος
• 1 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1/2 φλ. κορν φλάουρ
• 1 κ.γ. baking powder
• 1 κουτάκι μπύρα παγωμένη (ή ανθρακούχο νερό)
• Αλάτι, πιπέρι
• Λάδι για τηγάνισμα
Για τη σκορδαλιά:
• 4-5 πατάτες βρασμένες
• 3-4 σκελίδες σκόρδο
• 1/3 φλ. Ελαιόλαδο
• 2 κ.σ. ξίδι ή λεμόνι
• Αλάτι
Εκτέλεση της συνταγής
Ξαλμύρισμα (πολύ σημαντικό)
- Βάζεις τον μπακαλιάρο σε νερό για 24 ώρες
- Αλλάζεις νερό 3-4 φορές ( Αν δεν το κάνεις σωστά, θα σου βγει λύσσα στο αλάτι)
Κουρκούτι (το μυστικό για τραγανό μπακαλιάρο)
- Σε μπολ: αλεύρ, κορν φλάου, baking
- Aλάτι, πιπέρι
- Ρίχνεις παγωμένη μπίρα και κάνεις χυλό (ούτε πολύ πηχτό, ούτε νερό). Θέλουμε παγωμένο κουρκούτι, σοκ στο λάδι, για να έχεις ως αποτέλεσμα την τραγανή κρούστα
Τηγάνισμα
- Στεγνώνεις πολύ καλά τον μπακαλιάρο
- Τον βουτάς στο κουρκούτι
- Τηγανίζεις σε καυτό λάδι (170–180°C) 4-5 λεπτά μέχρι να γίνει χρυσαφένιος Βγάζεις σε χαρτί κουζίνας. Σημείωση: ΜΗΝ τον γυρνάς συνέχεια, ΜΗΝ βάζεις πολλά κομμάτια μαζί
Σκορδαλιά βελούδινη
- Λιώνεις πατάτες ζεστές
- Προσθέτεις λιωμένο σκόρδο
- Ρίχνεις λάδι σιγά σιγά (σαν μαγιονέζα)
- Ξίδι ή λεμόνι και αλάτι. Σημείωση: Θέλεις υφή: κρεμώδη, όχι «τσιμέντο»
Tips που κάνουν διαφορά
- Αν θες ΠΙΟ τραγανό → βάλε λίγο ρύζι αλεύρι αντί για μέρος του αλευριού
- Παγωμένο κουρκούτι = must
- Μη σκεπάσεις τον μπακαλιάρο μετά → θα μαλακώσει
- Σέρβιρε αμέσως
