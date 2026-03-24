Η συνταγή της ημέρας: Παραδοσιακός μπακαλιάρος σκορδαλιά

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε βήμα βήμα τη διαδικασία για την πιο τέλεια συνταγή

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
Συνταγες
Η επέτειος της 25ης Μαρτίου έχει συνδεθεί και με μια χαρακτηριστική γεύση, τον μπακαλιάρο. Έτσι, ο Γιώργος Ρήγας άδραξε την ευκαιρία και παρουσίασε σε όλους του τηλεθεατές του Breakfast@star την πιο απολαυστική συνταγή για την ημέρα: τραγανό παραδοσιακό μπακαλιάρο σκορδαλιά!

Μπακαλιάρος με σκορδαλιά: Μία συνταγή από το Άγιον Όρος

Παραδοσιακός μπακαλιάρος σκορδαλιά

Παραδοσιακός μπακαλιάρος σκορδαλιά

Υλικά της συνταγής


Για τον μπακαλιάρο:
• 800 γρ. ξαλμυρισμένος μπακαλιάρος 
• 1 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1/2 φλ. κορν φλάουρ 
• 1 κ.γ. baking powder
 • 1 κουτάκι μπύρα παγωμένη  (ή ανθρακούχο νερό)
 • Αλάτι, πιπέρι
• Λάδι για τηγάνισμα
 
 Για τη σκορδαλιά:
 • 4-5 πατάτες βρασμένες
• 3-4 σκελίδες σκόρδο
• 1/3 φλ. Ελαιόλαδο
 • 2 κ.σ. ξίδι ή λεμόνι
• Αλάτι

O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την πιο τέλεια συνταγή για το Πάσχα 

Παραδοσιακός μπακαλιάρος σκορδαλιά, διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Παραδοσιακός μπακαλιάρος σκορδαλιά, διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Εκτέλεση της συνταγής

Ξαλμύρισμα (πολύ σημαντικό)

  • Βάζεις τον μπακαλιάρο σε νερό για 24 ώρες
  • Αλλάζεις νερό 3-4 φορές ( Αν δεν το κάνεις σωστά, θα σου βγει λύσσα στο αλάτι)

Κουρκούτι (το μυστικό για τραγανό μπακαλιάρο)

  • Σε μπολ: αλεύρ, κορν φλάου, baking
  • Aλάτι, πιπέρι
  • Ρίχνεις παγωμένη μπίρα και κάνεις χυλό (ούτε πολύ πηχτό, ούτε νερό). Θέλουμε παγωμένο κουρκούτι, σοκ στο λάδι, για να έχεις ως αποτέλεσμα την τραγανή κρούστα

Τηγάνισμα

  • Στεγνώνεις πολύ καλά τον μπακαλιάρο
  • Τον βουτάς στο κουρκούτι
  • Τηγανίζεις σε καυτό λάδι (170–180°C) 4-5 λεπτά μέχρι να γίνει χρυσαφένιος Βγάζεις σε χαρτί κουζίνας. Σημείωση: ΜΗΝ τον γυρνάς συνέχεια, ΜΗΝ βάζεις πολλά κομμάτια μαζί

 Σκορδαλιά βελούδινη

  • Λιώνεις πατάτες ζεστές
  • Προσθέτεις λιωμένο σκόρδο
  • Ρίχνεις λάδι σιγά σιγά (σαν μαγιονέζα)
  • Ξίδι ή λεμόνι και αλάτι. Σημείωση: Θέλεις υφή: κρεμώδη, όχι «τσιμέντο»

 

Tips που κάνουν διαφορά 

  • Αν θες ΠΙΟ τραγανό → βάλε λίγο ρύζι αλεύρι αντί για μέρος του αλευριού 
  • Παγωμένο κουρκούτι = must 
  • Μη σκεπάσεις τον μπακαλιάρο μετά → θα μαλακώσει 
  • Σέρβιρε αμέσως

 

Δείτε το Breakfast@star

 

 

