Η Νέα Σελήνη έχει μια σπάνια ιδιαιτερότητα και θέλει προσοχή

Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Ιουνίου 2026 στο εξωστρεφές και επικοινωνιακό ζώδιο των Διδύμων σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου Σεληνιακού κύκλου. Η Νέα Σελήνη θεωρητικά αποτελεί πάντα μια ευκαιρία να ξεκινήσουμε από την αρχή, να πάρουμε αποφάσεις, να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο μας, να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις, να αφήσουμε πίσω μας λάθη και πάθη, να φυτέψουμε τους σπόρους για το μέλλον, να ανανεώσουμε τη ζωή μας.

Όμως η συγκεκριμένη έχει μια σπάνια ιδιαιτερότητα που μειώνει κατά πολύ τη βοηθητική ενέργεια της για τα νέα ξεκινήματα μας. Η Νέα Σελήνη της 15ης Ιουνίου 2026 είναι εκτός πορείας, δηλαδή δεν σχηματίζει καμία όψη με κάποιον πλανήτη. Ούτε θετική ούτε αρνητική. Άρα δεν υπάρχει πλαίσιο που να μπορούμε να κινηθούμε, να ξέρουμε δηλαδή αν υπάρχει εύνοια ή πρέπει κάτι να προσέξουμε, το μόνο που υπάρχει είναι θολούρα, αστάθεια, μπερδέματα και καθυστερήσεις. Πολλές φορές οι αρνητικές και απαιτητικές όψεις είναι προτιμότερες από το να είναι η Νέα Σελήνη εκτός πορείας, καθώς γνωρίζεις πώς πρέπει να κινηθείς.

Τώρα όμως είναι σαν να πηγαίνεις στο άγνωστο με τις συνθήκες να μοιάζουν με κινούμενη άμμο, δηλαδή ενώ φαίνεται κάτι σταθερό και φυσιολογικό μπορεί από κάτω να μην υπάρχει κανένα υποστηρικτικό υπόβαθρο και να βουλιάξουμε. Άρα δεν είναι σοφό να μπούμε σε άμεση δράση, καθώς μπορεί να αποτύχουμε και να πάνε οι προσπάθειες μας και οι επενδύσεις μας στον βρόντο.

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Και ο Ερμής κάνει τα παιγνίδια του

Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο έρχεται να προστεθεί ακόμη μία παράμετρος δυσκολίας. Την ημέρα της Νέας Σελήνης ο Ερμής από τον Καρκίνο μπαίνει στη σκιά της ανάδρομης φαινομενικά πορείας του, η οποία επίσημα θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου. Η «σκιά» του ανάδρομου Ερμή, σημαίνει ότι ο πλανήτης μπορεί να μην έχει γυρίσει ανάδρομος, αλλά σιγά σιγά αρχίζει να επηρεάζει σαν να είναι ανάδρομος.

Μάλιστα επειδή η Νέα Σελήνη σχηματίζεται στους Διδύμους, που κυβερνώνται από τον Ερμή, καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες δεν είναι οι πιο ευνοϊκές για να προβούμε σε νέα ξεκινήματα που δεν έχουμε υπολογίσει πολύ καλά και δεν έχουμε κάνει ενδελεχή έρευνα. Όμως, με αυτή τη Νέα Σελήνη μπορούμε να συντονιστούμε με την ενέργεια των Διδύμων και να εκμεταλλευτούμε τα θετικά χαρακτηριστικά τους που είναι η επικοινωνία, η περιέργεια, οι κοινωνικές δεξιότητες και η συλλογή πληροφοριών και η επεξεργασία τους με βάση τη λογική, χωρίς όμως να λαμβάνουμε σοβαρές και δεσμευτικές αποφάσεις.

Άρα δεν κάνουμε βιαστικές κινήσεις, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη και δεν πιστεύουμε τα μεγάλα λόγια, όσο και αν χαϊδεύουν τα αυτιά μας. Δεν σας λέω ότι δεν πρέπει να αρπάξουμε μία ευκαιρία που θα παρουσιαστεί, αλλά δεν πρέπει να ενθουσιαστούμε και να μείνουμε στην επιφάνεια των πραγμάτων, αλλά να προσπαθούμε να εμβαθύνουμε και να είμαστε υποψιασμένοι αν κάποιος να τάζει τον ουρανό με τα άστρα! Ό,τι και αν προκύψει με αυτό το φεγγάρι να θυμάστε ότι επειδή θα κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά θα πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και προσγειωμένοι.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

Η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στις 24 μοίρες και 03 λεπτά των Διδύμων, επηρεάζοντας περισσότερο τα μεταβλητά ζώδια, δηλαδή Δίδυμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύες, αλλά και όσους έχουν προσωπικούς πλανήτες και ωροσκόπο από τις 20 έως 28 μοίρες αυτών των ζωδίων.

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