Oι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 26/01/2026- 01/02/2026

Ο Ποσειδώνας περνά στον Κριό

Σχεσεις
Ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 26/01/2026- 01/02/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τις 26/01/2026, ο Ποσειδώνας περνά στον Κριό, όπου θα παραμείνει έως το 2039, εγκαινιάζοντας μία από τις σημαντικότερες αστρολογικές μεταβάσεις των επόμενων ετών, με μακροχρόνια επίδραση, μεταξύ άλλων, στον τρόπο που βιώνουμε τον έρωτα και τις σχέσεις. Ξεκινά μια νέα εποχή όπου το συναίσθημα συνδέεται περισσότερο με την ανάγκη για δράση, τόλμη και προσωπική πρωτοβουλία.

Διαβάστε αναλυτικά πως θα είναι αυτή η εβδομάδα για τα 12 ζώδια του κύκλου στο www.asibiliou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ
