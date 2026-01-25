Oι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 26/01/2026- 01/02/2026

Από τις 26/01/2026, ο Ποσειδώνας περνά στον Κριό, όπου θα παραμείνει έως το 2039, εγκαινιάζοντας μία από τις σημαντικότερες αστρολογικές μεταβάσεις των επόμενων ετών, με μακροχρόνια επίδραση, μεταξύ άλλων, στον τρόπο που βιώνουμε τον έρωτα και τις σχέσεις. Ξεκινά μια νέα εποχή όπου το συναίσθημα συνδέεται περισσότερο με την ανάγκη για δράση, τόλμη και προσωπική πρωτοβουλία.

