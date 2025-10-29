Ποια ζώδια θα είναι σήμερα πιο δημιουργικά και παραγωγικά

'Aση Μπήλιου: Η Τετάρτη είναι ίσως η πιο έντονη από πλευράς αστρολογικών όψεων ημέρα της εβδομάδας και ταυτόχρονα φιλοξενεί και την αλλαγή ζωδιακής θέσης του Ερμή που προχωρά στον Τοξότη. Λίγο προτού εγκαταλείψει τον Σκορπιό, ο Ερμής θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα τις πρωινές ώρες, ευνοώντας Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθύες, κάνοντάς μας λίγο πιο γλυκούς στις επαφές μας με τους άλλους. Στην πορεία, ο Άρης θα σχηματίσει μια σταθεροποιητική όψη με τον Κρόνο, ευνοώντας την πειθαρχία και το πρόγραμμα και δίνοντας έναν τόνο παραγωγικότητας στη μέρα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.asibiliou.gr