Ποια ζώδια θα είναι σήμερα πιο δημιουργικά και παραγωγικά

Αντιμετωπίστε θετικά τις προσκλήσεις της ημέρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 08:57 Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
29.10.25 , 08:56 Άκης Πετρετζίκης: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά του στην παρέλαση
29.10.25 , 08:42 Τζένιφερ Άνιστον: Το πρωινό ρόφημα που την κρατά σε απίστευτη φόρμα
29.10.25 , 08:38 Mοβ: Το απόλυτο «βασιλικό» χρώμα της σεζόν!
29.10.25 , 08:32 Δανάη Μιχαλάκη: «Δε μου τηλεφωνούσαν για δουλειές λόγω του παιδιού»
29.10.25 , 08:25 Ο τυφώνας «Μελίσσα» κατευθύνεται στη Κούβα – Μαζικές εκκενώσεις
29.10.25 , 08:19 Σπυροπούλου: Η βόλτα με τα παιδιά και τη μητέρα της στα νότια προάστια
29.10.25 , 08:08 Τουρκία: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο - Φόβοι για παγιδευμένους
29.10.25 , 08:01 Βαρδούσια όρη: Μία εκδρομή για όλες τις εποχές
29.10.25 , 07:54 Ποια ζώδια θα είναι σήμερα πιο δημιουργικά και παραγωγικά
29.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Οκτωβρίου
29.10.25 , 00:15 Πειραιάς: Κουκουλοφόροι έκλεψαν 62χρονο αφού τον έδεσαν με σχοινιά
28.10.25 , 23:56 Παρίσταναν τους λογιστές και άρπαζαν χιλιάδες ευρώ από τα θύματά τους
28.10.25 , 23:25 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα μετά την εντολή Νετανιάχου
28.10.25 , 23:10 Φάρμα: Ποιο ζευγάρι κέρδισε τη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας;
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Χριστίνα Λαμπίρη: «Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο»
Τουρκία: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο - Φόβοι για παγιδευμένους
Κατερίνα Καινούργιου: «Ανυπομονώ να γίνω μανούλα»
Έλενα Χαραλαμπούδη: Το «5 minute mum», ο γάμος με τον Λάζαρο & η κόρη τους!
Σπυροπούλου: Η βόλτα με τα παιδιά και τη μητέρα της στα νότια προάστια
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Περισσότερα

VIDEOS

Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
ηχοθεραπεία
Ηχοθεραπεία: Ο εναλλακτικός τρόπος χαλάρωσης και διαλογισμού
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

'Aση Μπήλιου: Η Τετάρτη είναι ίσως η πιο έντονη από πλευράς αστρολογικών όψεων ημέρα της εβδομάδας και ταυτόχρονα φιλοξενεί και την αλλαγή ζωδιακής θέσης του Ερμή που προχωρά στον Τοξότη. Λίγο προτού εγκαταλείψει τον Σκορπιό, ο Ερμής θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα τις πρωινές ώρες, ευνοώντας Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθύες, κάνοντάς μας λίγο πιο γλυκούς στις επαφές μας με τους άλλους. Στην πορεία, ο Άρης θα σχηματίσει μια σταθεροποιητική όψη με τον Κρόνο, ευνοώντας την πειθαρχία και το πρόγραμμα και δίνοντας έναν τόνο παραγωγικότητας στη μέρα. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.asibiliou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΣΧΕΣΕΙΣ ΖΩΔΙΑ
 |
ΣΧΕΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top