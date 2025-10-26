Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 27/10/2025 – 2/11/2025

Τίποτα δε μένει στάσιμο στα ερωτικά και στις σχέσεις μας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.10.25 , 14:38 Λάρισα: Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους με τα εγκαύματα - Υπέστη ανακοπή
26.10.25 , 13:53 Τραγωδία στη Λαμία: Φωτιά σε μονοκατοικία με έναν νεκρό
26.10.25 , 13:22 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Αν συνέχιζα το πρωινό θα είχα πολύ κακό τέλος!»
26.10.25 , 13:04 Ευρυτανία: Νεκρός 39χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό
26.10.25 , 12:38 Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι
26.10.25 , 12:23 Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δε θα κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το κόστος
26.10.25 , 12:10 Klavdia: Aνάμεσα στους πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30 του Forbes!
26.10.25 , 11:39 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 27/10/2025 – 2/11/2025
26.10.25 , 11:23 Οι 4+1 μεταγραφές που ζήτησε ο Μπενίτεθ σε Αλαφούζο - Είπε «ναι» για Έλληνα
26.10.25 , 11:16 Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
26.10.25 , 11:13 Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 27 ως τις 31/10
26.10.25 , 11:05 Οι Λέξεις των Άλλων: Επέστρεψαν για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Άβατον
26.10.25 , 10:53 IQ 160: Ο υπέρηχος που δεν έκανε ποτέ η Μουρίκη κι ο δολοφονημένος γιατρός
26.10.25 , 10:52 Βορίδης: Δέχθηκε επίθεση στο Ηράκλειο - «Δε σεβάστηκαν ούτε την κόρη μου»
26.10.25 , 10:27 Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς
Λάρισα: Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους με τα εγκαύματα - Υπέστη ανακοπή
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι
Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Περισσότερα

VIDEOS

Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
ηχοθεραπεία
Ηχοθεραπεία: Ο εναλλακτικός τρόπος χαλάρωσης και διαλογισμού
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Δείτε όσα είπε η Αση Μπήλιου στην πρεμιέρα της εκπομπής της Stars System
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καθώς φτάνουμε στο τέλος του Οκτωβρίου, ο Άρης κι ο Ερμής πρωταγωνιστούν, σχηματίζοντας αλλεπάλληλες όψεις που για κάποιους φέρνουν πάθος, ανανέωση κι ανατροπές και για άλλους αλήθειες και σταθερότητα. Είναι μια εβδομάδα που ξεχωρίζει για τις εξελίξεις της, καθώς τίποτα δε μένει στάσιμο στα ερωτικά και στις σχέσεις μας.

Στις 28/10/2025 και στις 29/10/2025, ο Άρης σχηματίζει πολύ θετικά τρίγωνα με τον Δία και τον Κρόνο, προσφέροντας έναν συνδυασμό δράσης, τύχης και σταθερότητας. Ο έρωτας αποκτά ουσία, βάθος και ρεαλισμό. Δεν πρόκειται για φλόγα της στιγμής, αλλά για εκείνο το πάθος που έχει προοπτική και διάρκεια. Οι ήδη υπάρχουσες σχέσεις σταθεροποιούνται κι αποκτούν στόχο και σαφή κατεύθυνση, ενώ όσοι επενδύουν σε μια κατάσταση, βλέπουν ανταπόκριση. Αν είστε αδέσμευτοι/ες, αυτή η ενέργεια σας δίνει το θάρρος να ανοίξετε ξανά την καρδιά σας σε ένα άτομο που σας εμπνέει εμπιστοσύνη και σας κινητοποιεί θετικά.

Την ίδια ημέρα (29/10/2025), το τρίγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα φέρνει ρομαντισμό, έμπνευση και συναισθηματική διαύγεια. Είναι μια όψη που μαλακώνει τον λόγο κι ανοίγει χώρο για τρυφερότητα. Οι συζητήσεις γίνονται πιο ειλικρινείς και συμπονετικές, και μπορεί να ειπωθεί κάτι που ενώνει, θεραπεύει ή λύνει μια παρεξήγηση. Αν υπήρξε απόσταση ή ψυχρότητα, τώρα μπορείτε να ξανασυνδεθείτε με το άλλο πρόσωπο και να δώσετε ή να ζητήσετε συγχώρεση. Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, με την είσοδο του Ερμή στον Τοξότη, η επικοινωνία αποκτάει πιο ανάλαφρο, αισιόδοξο και παιχνιδιάρικο τόνο.

Ο έρωτας γεμίζει αυθορμητισμό και περιπέτεια, όμως σχεδόν αμέσως ο Ερμής σχηματίζει αντίθεση με τον Ουρανό, φέρνοντας ξαφνικά νέα ή απρόσμενες αποκαλύψεις. Μυστικά μπορεί να βγουν στο φως ή μια γνωριμία να προκύψει εκεί που δεν το περιμένετε. Ωστόσο, η ενέργεια αυτή χρειάζεται προσοχή αφού ό,τι λέγεται τώρα έχει δύναμη, αλλά και την τάση να ξεπερνάει τα όρια.

Στις 31/10/2025, το εξάγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα δίνει βάθος και ψυχική οξυδέρκεια. Οι συζητήσεις αποκτούν ουσία και δύναμη, ενώ είναι ιδανική στιγμή για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους μέσα από μια ειλικρινή επικοινωνία. Ό,τι ειπωθεί τώρα μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση ή σε ένα νέο, καθαρό ξεκίνημα.

Κλείνοντας την εβδομάδα, στις 02/11/2025, η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Χείρωνα φέρνει συναισθηματική ευαισθησία και την ανάγκη να θεραπευτούν πληγές του παρελθόντος. Ανασφάλειες ίσως επανέλθουν, όχι όμως για να σας πληγώσουν, αλλά για να κλείσουν οριστικά. Οι σχέσεις γίνονται καθρέφτης που σας ζητάει να δείτε, να αποδεχτείτε και να φροντίσετε όσα πονάνε. Και μέσα από αυτήν τη φροντίδα έρχεται η συμφιλίωση, η επανένωση ή η απελευθέρωση.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top