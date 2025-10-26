Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 27/10/2025 – 2/11/2025

Καθώς φτάνουμε στο τέλος του Οκτωβρίου, ο Άρης κι ο Ερμής πρωταγωνιστούν, σχηματίζοντας αλλεπάλληλες όψεις που για κάποιους φέρνουν πάθος, ανανέωση κι ανατροπές και για άλλους αλήθειες και σταθερότητα. Είναι μια εβδομάδα που ξεχωρίζει για τις εξελίξεις της, καθώς τίποτα δε μένει στάσιμο στα ερωτικά και στις σχέσεις μας.

Στις 28/10/2025 και στις 29/10/2025, ο Άρης σχηματίζει πολύ θετικά τρίγωνα με τον Δία και τον Κρόνο, προσφέροντας έναν συνδυασμό δράσης, τύχης και σταθερότητας. Ο έρωτας αποκτά ουσία, βάθος και ρεαλισμό. Δεν πρόκειται για φλόγα της στιγμής, αλλά για εκείνο το πάθος που έχει προοπτική και διάρκεια. Οι ήδη υπάρχουσες σχέσεις σταθεροποιούνται κι αποκτούν στόχο και σαφή κατεύθυνση, ενώ όσοι επενδύουν σε μια κατάσταση, βλέπουν ανταπόκριση. Αν είστε αδέσμευτοι/ες, αυτή η ενέργεια σας δίνει το θάρρος να ανοίξετε ξανά την καρδιά σας σε ένα άτομο που σας εμπνέει εμπιστοσύνη και σας κινητοποιεί θετικά.

Την ίδια ημέρα (29/10/2025), το τρίγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα φέρνει ρομαντισμό, έμπνευση και συναισθηματική διαύγεια. Είναι μια όψη που μαλακώνει τον λόγο κι ανοίγει χώρο για τρυφερότητα. Οι συζητήσεις γίνονται πιο ειλικρινείς και συμπονετικές, και μπορεί να ειπωθεί κάτι που ενώνει, θεραπεύει ή λύνει μια παρεξήγηση. Αν υπήρξε απόσταση ή ψυχρότητα, τώρα μπορείτε να ξανασυνδεθείτε με το άλλο πρόσωπο και να δώσετε ή να ζητήσετε συγχώρεση. Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, με την είσοδο του Ερμή στον Τοξότη, η επικοινωνία αποκτάει πιο ανάλαφρο, αισιόδοξο και παιχνιδιάρικο τόνο.

Ο έρωτας γεμίζει αυθορμητισμό και περιπέτεια, όμως σχεδόν αμέσως ο Ερμής σχηματίζει αντίθεση με τον Ουρανό, φέρνοντας ξαφνικά νέα ή απρόσμενες αποκαλύψεις. Μυστικά μπορεί να βγουν στο φως ή μια γνωριμία να προκύψει εκεί που δεν το περιμένετε. Ωστόσο, η ενέργεια αυτή χρειάζεται προσοχή αφού ό,τι λέγεται τώρα έχει δύναμη, αλλά και την τάση να ξεπερνάει τα όρια.

Στις 31/10/2025, το εξάγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα δίνει βάθος και ψυχική οξυδέρκεια. Οι συζητήσεις αποκτούν ουσία και δύναμη, ενώ είναι ιδανική στιγμή για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους μέσα από μια ειλικρινή επικοινωνία. Ό,τι ειπωθεί τώρα μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση ή σε ένα νέο, καθαρό ξεκίνημα.

Κλείνοντας την εβδομάδα, στις 02/11/2025, η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Χείρωνα φέρνει συναισθηματική ευαισθησία και την ανάγκη να θεραπευτούν πληγές του παρελθόντος. Ανασφάλειες ίσως επανέλθουν, όχι όμως για να σας πληγώσουν, αλλά για να κλείσουν οριστικά. Οι σχέσεις γίνονται καθρέφτης που σας ζητάει να δείτε, να αποδεχτείτε και να φροντίσετε όσα πονάνε. Και μέσα από αυτήν τη φροντίδα έρχεται η συμφιλίωση, η επανένωση ή η απελευθέρωση.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr