Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 29/09/2025 – 05/10/2025

Η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου φέρνει καρμικές συναντήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.09.25 , 16:39 «Τελειώνει» ο Καλάθης από τη Μονακό - Τι ισχύει για Ολυμπιακό;
28.09.25 , 15:38 Σέντερ που «τρομάζει» στα ραντάρ του Ολυμπιακού
28.09.25 , 14:56 Γυναίκα έβγαλε βόλτα το πόνυ της στο κέντρο της Αθήνας – Βίντεο
28.09.25 , 14:17 Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
28.09.25 , 14:09 Blue Star Chios: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου Τάσου
28.09.25 , 13:49 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 29/09/2025 – 05/10/2025
28.09.25 , 13:31 Μητσοτάκης: «Η πολιτεία στέκεται με ευαισθησία στους ανθρώπους που πονούν»
28.09.25 , 12:59 Γκόμεζ - Μπλάνκο: Ο παραμυθένιος γάμος τους και οι λαμπεροί καλεσμένοι
28.09.25 , 12:56 Θεσσαλονίκη: ΙΧ παρέσυρε γυναίκα στο κέντρο της πόλης
28.09.25 , 12:43 Τέμπη: «Ο Ασλανίδης πήρε οχτώ κομμάτια, τρία είναι του γιου του»
28.09.25 , 12:00 Βερύκιος: «Έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας μας»
28.09.25 , 11:49 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία
28.09.25 , 11:34 Τα Φαντάσματα: Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στο Star!
28.09.25 , 11:30 Ουκρανία: Άγριο σφυροκόπημα στο Κίεβο εξαπέλυσε η Ρωσία – 4 νεκροί
28.09.25 , 11:02 Φωτεινή Αθερίδου: Γενέθλια στο γήπεδο για τον γιο της - Η τούρτα Ρονάλντο
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Blue Star Chios: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου Τάσου
Γυναίκα έβγαλε βόλτα το πόνυ της στο κέντρο της Αθήνας – Βίντεο
Βερύκιος: «Έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας μας»
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία
Περισσότερα

VIDEOS

Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
ηχοθεραπεία
Ηχοθεραπεία: Ο εναλλακτικός τρόπος χαλάρωσης και διαλογισμού
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία pexels.com
Αση Μπήλιου: Οι Ερωτικές Προβλέψεις Της Εβδομάδας 29/09/2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου έρχεται με έντονες ερωτικές συζητήσεις, αντιφάσεις και καρμικές συναντήσεις που θα σας βάλουν σε σκέψεις.

Οι πλανήτες προκαλούν ανατροπές στα αισθηματικά, αλλά και την ανάγκη να βρείτε αλήθεια και ισορροπία στις σχέσεις σας.

Την πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου, ο Ερμής σε τετράγωνο με τον Δία φέρνει κουβέντες που ξεφεύγουν από τα όρια. Από τη μια υπάρχει διάθεση για εξομολογήσεις και μεγάλες υποσχέσεις, από την άλλη υπάρχει κίνδυνος να ειπωθούν λόγια που δεν μπορούν να στηριχτούν στην πράξη. Στα φλερτ, το παιχνίδι γίνεται πιο έντονο, αλλά θέλει μέτρο για να μη δημιουργηθούν υπερβολικές προσδοκίες.

Στις 03/10/2025, ο Ερμής σε αντίθεση με τον Χείρωνα «ξυπνάει» τα πιο ευαίσθητα σημεία μας. Μια κουβέντα με το ταίρι μας μπορεί να ανοίξει παλιές πληγές ή να φέρει στην επιφάνεια ανασφάλειες. Αν είστε ελεύθεροι, ίσως μια γνωριμία σας αγγίξει βαθύτερα απ’ όσο περιμένατε, φέρνοντας στο προσκήνιο ανάγκες που έχετε αφήσει στην άκρη. Είναι μια καλή στιγμή να δείτε με ειλικρίνεια τι σας πονάει και τι πραγματικά ζητάτε σε μια σχέση.

Στις 04/10/2025, η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Βόρειο Δεσμό βάζει στο παιχνίδι το καρμικό στοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι σχέσεις που ξεκινούν τώρα μπορεί να μοιάζουν σαν να ήταν μοιραίες, αλλά δεν αποκλείεται να κρύβουν μαθήματα και δοκιμασίες. Αν είστε ήδη σε σχέση, μπορεί να νιώσετε ότι ήρθε η ώρα να δείτε πού σας πάει πραγματικά αυτή η ένωση και αν σας εξελίσσει ή σας κρατάει πίσω.

Η εβδομάδα αυτή, λοιπόν, έχει μια ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος αλλά και ένταση. Καλό είναι να ακούτε την καρδιά σας, αλλά να φιλτράρετε και με τη λογική όσα προκύπτουν. Έτσι, θα μπορέσετε να δείτε ποιες σχέσεις έχουν μέλλον και ποιες υπάρχουν για να σας διδάξουν κάτι σημαντικό.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top