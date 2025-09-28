Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 29/09/2025 – 05/10/2025

Η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου έρχεται με έντονες ερωτικές συζητήσεις, αντιφάσεις και καρμικές συναντήσεις που θα σας βάλουν σε σκέψεις.

Οι πλανήτες προκαλούν ανατροπές στα αισθηματικά, αλλά και την ανάγκη να βρείτε αλήθεια και ισορροπία στις σχέσεις σας.

Την πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου, ο Ερμής σε τετράγωνο με τον Δία φέρνει κουβέντες που ξεφεύγουν από τα όρια. Από τη μια υπάρχει διάθεση για εξομολογήσεις και μεγάλες υποσχέσεις, από την άλλη υπάρχει κίνδυνος να ειπωθούν λόγια που δεν μπορούν να στηριχτούν στην πράξη. Στα φλερτ, το παιχνίδι γίνεται πιο έντονο, αλλά θέλει μέτρο για να μη δημιουργηθούν υπερβολικές προσδοκίες.

Στις 03/10/2025, ο Ερμής σε αντίθεση με τον Χείρωνα «ξυπνάει» τα πιο ευαίσθητα σημεία μας. Μια κουβέντα με το ταίρι μας μπορεί να ανοίξει παλιές πληγές ή να φέρει στην επιφάνεια ανασφάλειες. Αν είστε ελεύθεροι, ίσως μια γνωριμία σας αγγίξει βαθύτερα απ’ όσο περιμένατε, φέρνοντας στο προσκήνιο ανάγκες που έχετε αφήσει στην άκρη. Είναι μια καλή στιγμή να δείτε με ειλικρίνεια τι σας πονάει και τι πραγματικά ζητάτε σε μια σχέση.

Στις 04/10/2025, η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Βόρειο Δεσμό βάζει στο παιχνίδι το καρμικό στοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι σχέσεις που ξεκινούν τώρα μπορεί να μοιάζουν σαν να ήταν μοιραίες, αλλά δεν αποκλείεται να κρύβουν μαθήματα και δοκιμασίες. Αν είστε ήδη σε σχέση, μπορεί να νιώσετε ότι ήρθε η ώρα να δείτε πού σας πάει πραγματικά αυτή η ένωση και αν σας εξελίσσει ή σας κρατάει πίσω.

Η εβδομάδα αυτή, λοιπόν, έχει μια ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος αλλά και ένταση. Καλό είναι να ακούτε την καρδιά σας, αλλά να φιλτράρετε και με τη λογική όσα προκύπτουν. Έτσι, θα μπορέσετε να δείτε ποιες σχέσεις έχουν μέλλον και ποιες υπάρχουν για να σας διδάξουν κάτι σημαντικό.

