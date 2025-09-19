Αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας - Η έρευνα του Χάρβαρντ!

Ο σκοπός όλων των ανθρώπων είναι να είναι καλά και ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Τι είναι όμως αυτό που μας οδηγεί στο να γίνουμε ευτυχισμένη;

Τι να κάνεις για να είσαι ευτυχισμένος/ η;/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ από pexels

Οι ερευνητές του Χάρβαρντ, εδώ και 40 χρόνια προσπαθούν να ανακαλύψουν το μυστικό και τελικά κατέληξαν στο συμπέρασμα πως την ευτυχία δεν την φέρνουν τα λεφτά ή μία προαγωγή στη δουλειά αλλά οι καλές προσωπικές σχέσεις «οι καλές σχέσεις μας κρατούν πιο ευτυχισμένους και πιο υγιείς» καταλήγουν.

Η πρώτη έρευνα που αφορούσε την ευτυχία έγινε το 1983 και συνολικά συμμετείχαν 724 άντρες. Οι μισοί ήταν φοιτητές του Χάρβαρντ, οι άλλοι μισοί προέρχονταν από οικογένειες της εργατικής τάξης της Βοστώνης. Όσο πέρναγαν τα χρόνια η έρευνα συνεχιζόταν εστιάζοντας στα παιδιά και στα εγγόνια των συμμετεχόντων.

Η έρευνα λοιπόν έδειξε πως οι καλές σχέσεις φέρνουν και την ευτυχία.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Integrative and Complementary Therapies και έδειξε πως οι άνθρωποι που έκαναν καλές προσωπικές σχέσεις είχαν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίζουν διαβήτη, έχουν λιγότερο στρες και λιγότερες χρόνιες παθήσεις.

Κάνε και εσύ μικρές κινήσεις για να γίνεις ευτυχισμένος

Αν θέλεις και εσύ να νιώσεις ευτυχισμένος, άσε στην άκρη το τηλέφωνο και προτίμησε να συναντήσεις διά ζώσης τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Βρες χρόνο να περάσεις μαζί τους. Αντί να τους λες απλά “θα τα πούμε” σημείωσε από τώρα την ημερομηνία που θα ξαναβρεθείτε, και μιλήστε πιο ευγενικά στον εργαζόμενο που σας εξυπηρετεί, έτσι θα λάβετε και τη θετική του ενέργεια.

